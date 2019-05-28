Имитация процесса как Ахиллесова пята политической элиты
После президентских выборов опытные политики зализывают раны. Они продолжают бодриться, но в их взглядах — уныние и растерянность
Ведь некоторые из них не проигрывали «ни одной политической кампании». Хотя на самом деле и это — неправда. Они уже передавали страну Януковичу после одной из народных революций. Сделаны ли выводы на этот раз? Или почему произошло то, что произошло?
Думаю, злую шутку сыграла страсть к имитации всего, что можно сымитировать. Хотите примеры? Да пожалуйста. Вам же известно, что наша страна запретила вывоз за границу ценного сырья — леса-кругляка? И что — наши леса стали меньше рубить те солидные люди, которые на этом зарабатывают немалые деньги в твердой валюте? Да где там! Им удалось сымитировать действие запрета. Теперь Украина не меньшими темпами продает тот же лес-кругляк, только изменив в таможенных документах название товара. Теперь это — просто «дрова». Польские, венгерские и словацкие таможенники с удивлением смотрят на колонны украинских лесовозов, но пропускают их на свои таможенные территории. Потому что их странам требуется сырье, из которого на их же заводах производят мебель и экспортируют затем в Украину. Между тем Карпаты и другие лесные массивы в Украине стремительными темпами «лысеют». А это приводит к наводнениям в Закарпатье и в Ивано-Франковской области. Потому причинно-следственный механизм никто не отменял. Как вам имитация? Ну просто сногсшибательная! Ее последствиями должны заниматься компетентные органы.
Казалось бы, благодаря имитации процессов можно морочить голову «лохторату» бесконечную количество каденций. Например, к следующему пришествию создавать Антикоррупционный суд. Первые два года этой знаменитой эпопеи уже экс-президент и действующий генпрокурор уверяли, что ничего подобного нам не нужно. А депутаты — коалиционщики играли представлениями и отзывами депутатских законопроектов, существенно затягивая процесс. Качество которого казалось не очень важным — главной была имитация бурной деятельности. Простые люди должны были довольствоваться этой развлекухой и проглотить подобную имитацию. Учитывая сроки этого действия, частично такой результат и был достигнут. Опять наблюдаем искусно выполненный прием — имитацию, растянутую во времени.
Яркой частью имитации реформы судебной ветви власти было прохождение на должности через сито отбора общественными активистами судей, которых в свое время лишь чудом жестко настроенные люди не засунули в мусорные баки.
Просто уникальной, филигранно проведенной имитацией процесса и здравого смысла стала работа созданного НАЗК. Это несмотря на то, что мы с вами из своих карманов заплатили за его работу сумму, достаточную для формирования вполне дееспособного боевого подразделения, который бы усилил позиции украинской армии на фронте.
Эта безумная имитация требовала особых подходов и филигранной техники. Вроде той, которую продемонстрировали полузащита и нападение «Ливерпуля» в полуфинале Лиги Чемпионов в игре с «Барселоной». Нужно было разыграть настоящую имитационную драму: рвение к работе и горечь из-за того, что Агентство не получает доступа к реестрам собственности.
Такая игра требовала партнерства со стороны Министерства юстиции. В конце концов, теперь уже сложно установить истинную причину, кто кого не подпускал к реестрам, но история запомнила забавный эпизод. Когда руководитель этого антикоррупционного учреждения отправилась на один из горнолыжных курортов (за наши с вами деньги, дамы и господа), а действующий премьер-министр в настоящее время не смог внести данные в свою декларацию, поскольку сайт «лежал и не отсвечивал». Потому ответственные лица искусно «забыли» заключить соглашение с компанией, обеспечивавшей техническое сопровождение. Чем не блестящий пример имитации, который может даже попасть в учебники. Если, конечно, этот предмет когда-либо станет частью политологии.
Откровенно говоря, хорошо поработали авторы имитации и над концепцией запуска энергорынка в стране. Вероятно, вы же уже приготовились листать буклеты, выбирая лучшие тарифные планы? Должен вас разочаровать: в ваших почтовых ящиках вы не увидите этих бумажек с привлекательными предложениями от разных поставщиков. Там, как всегда, будут платежки от одного и того же монополиста. А если возникнет некое подобие конкуренции — не волнуйтесь и не переживайте. Скорее всего, это будет очередная имитация. Благодаря нескольким компаниям — прокладкам, зарегистрированным где-то на Кипре, принадлежащим одному и тому же владельцу.
Неплохой имитацией, которая также занимает верхние позиции нашего хит-парада, стала история с якобы покупкой и ввозом в страну угля из Роттердама. Все знают, откуда этот уголь, но легенда, согласитесь, эффектная. Биржи, прекрасный портовый город на западе Европы. Действительно, «Роттердам +» является одной из самых уникальных имитаций современности. Ставим «зачет» ее разработчикам «автоматом».
Серьезной имитацией процесса были и законодательные инициативы. Надо отдать должное депутатам — они верно, годами, имитировали процесс ограничения депутатской и судейской неприкосновенности и принятия закона об импичменте президента. Это ж надо так уметь — провозглашать подобные намерения, даже не собираясь их выполнять. Относительно импичмента президента — это тема вообще, по-моему, была неприличной в достопочтенном, избранном обществе. О ней не принято было вспоминать порядочным людям из окружения любого президента. Будто в Украине и не президента выбираем, а настоящего царя-батюшку. Как в России.
Некоторые политологи (в частности, Тарас Чорновил), которые поочередно работали на политические системы Ющенко — Януковича — Порошенко, на всех телеканалах убеждали, что закон об импичменте нужен нам, как ослу очки, а отправить в отставку президента можно и без этого интеллектуального перенапряжения. Якобы благодаря механизму, прописанному в Конституции. Но если сделать то, что мало кто делает, и прочитать соответствующую главу Основного Закона, станет понятно, что Маск ближе к высадке землян на Марсе, чем украинцы к попытке оторвать от корыта какого-то негодяя — последователя Януковича. Для этого коктейлями Молотова, скорее всего, придется сжечь изрядную часть правительственного квартала, вместе с грузовиками и автобусами, которыми, как правило, во времена кризиса перекрывают дороги в столице.
А это потому, что и положения Конституции во многом являются имитацией демократии. Блестящей. Возможности как бы и есть, а механизмов нет.
Туда же, в антологию имитаций можно причислить и эпопею с избирательным кодексом. Сегодня, в шаге от роспуска парламента, все политические силы признали мажоритарку ну очень коррупционным делом. Конечно, они Америку нам не открыли — «засевание округов» всегда было «секретом», о котором все знают. Но до очередных выборов все делали вид, что так и должно быть. Теперь политики дружно называют закрытые списки перераспределением коррупционных миллионов — уже в пользу партийных лидеров, которые будут формировать эти списки. Тоже не новость, согласитесь.
Я о другом: в течение 5 лет после Революции Достоинства, после расстрелов людей в феврале 2014 года, политическая система и ее трибуны толеровали политическую коррупцию в стране. И привели страну к парламентским выборам по старым, дореволюционным схемам. Сейчас, с тревогой и озабоченностью в голосе, они объясняют, что для качественных изменений (включая открытые списки), нужно принять несколько тысяч правок. А это — нереально. Но рефреном звучит: «Ну, как мы вас сделали? Развели, как котят». Имитация? Еще какая! Виртуозная!
А чего стоят имитации, касающиеся бизнеса. Где должны быть равные условия для всех. Но у нас принимают закон, который фактически запрещает размещать солнечные панели на земле. Чтобы всякие мелкие «домохозяйства» не мешали динозаврам рынка питаться таким вкусным и сочным «зеленым тарифом». А динозавры жрут много. Почти все. И не хотят оставлять хоть что-то кому-либо. Поэтому всю эту мелочь надо подавить в зародыше — чтобы не путались между жирными, перекормленными тушами тираннозавров и ящеров, готовых перегрызть горло любому, а не только мелкому бизнесу. И которые засылают своих «тираннозаврикив» на заседание профильного комитета ВР за день до голосования этого «замечательного» закона. Или я неправду говорю, многоуважаемые народные депутаты?
Продолжать можно и дальше — история имитаций тянет на отдельную энциклопедию. Во многих томах. Но суть не в том, чтобы все это перечислять. А в том, чтобы сделать какие-то выводы. Чтобы следующие поколения политиков понимали природу вещей. И помнили, что после серии настолько искусно выполненных имитаций все равно придется подсчитывать голоса. На нашем носу — парламентские выборы. И от нас зависит, сможем ли мы уменьшить количество имитаторов в украинской политике. И увеличить количество тех, кто готов действовать, не разрабатывая подковерные планы и договоренности по имитации очень важных для страны вещей.
Ибо, действительно, чтобы продвигаться вперед, необходимо понять и уяснить, каким образом мы оказались там, где находимся сейчас.
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