Как потерять триллион 20 декабря, 10:21 Эксклюзив НВ Цена Илона Маска за Twitter была просто фантастической (Фото:REUTERS)

История гения Илона Маска — чем все закончится?

За останні роки я жодного разу детально не написав про компанію Tesla та її засновника, пана Маска. Ніколи не був його палким шанувальником, хоча об'єктивно віддаю належне талантам видатного продавця та генія самореклами. Та й напиши я щось критичне кілька років тому, коли ціна акцій Tesla зростала в десять разів на рік і всі, хто їх купив, за декілька місяців не просто ставали багатшими, але й відчували себе справжніми «вовками Уолл-Стріт», які вміють швидко заробляти на біржі, ніхто б мене все одно слухати не став. Любов до кумира була безмежною, а віра в геніальність незламною.

Видео дня

Але часи трохи змінилися і не написати про Tesla та Маска зараз — це визнати, що ви взагалі не цікавитеся ринками цінних паперів, адже відомий виробник електромобілів — одна з найбільших компаній у світі, входить до біржового індексу S&P500 і має суттєвий вплив на весь ринок цінних паперів. Та й до того ж, історія злетів та невдач Tesla сама по собі досить цікава, і впевнений, що її згодом обов’язково включать в програму навчання в найвідоміших бізнес-школах світу.

Для тих, хто зовсім не знайомий із ситуацією, трохи історії. Акції Tesla на ринку торгуються давно, але стрімке зростання їхньої ціни почалося лише в 2020-му. А вже наступного року вся компанія коштувала більше одного трильйона доларів, що перевищувало сумарну вартість решти світового автопрому. І саме це завжди було головною причиною того, чому багато інвесторів дивилися на можливість інвестиції в компанію досить скептично. У компаній та їхніх акцій, як і у будь-якого товару, є своя справедлива ціна, і люди обізнані переплачувати не хочуть. Адже, чим більше заплатив, тим менше заробиш, або й того гірше — більше втратиш.