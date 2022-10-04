Маск не понимает, что такое Россия и кто такой Путин. Почему это опасно 4 октября, 13:35 Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск опубликовал ряд твитов с предположениями «вероятного» окончания войны России против Украины (Фото:REUTERS)

Большинство людей Запада думают, что Украине нужно как-то измениться, и вопрос войны будет решен. Путин прекратит убивать людей

Ілон Маск із своїми пропозиціями мене не здивував. Мене взагалі не дивує позиція людей цивілізованого світу. Вони мислять в тій системі цінностей, у якій важко уявити ракетний обстріл дитячих садків, елеваторів чи лікарень, чим щодня займаються військові Російської федерації в Україні.

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Більшість людей Заходу думають, що Україні треба якось змінитись, і питання війни буде вирішено. Путін припинить вбивати людей. Так, це із цієї ж серії про перекладання відповідальності з вбивці на жертву. Схоже на пропозицію дівчині одягати довшу спідницю, щоб не провокувати маніяка. Але так це не працює. Повірте, маніяка не зупинить і довга спідниця. Адже недаремно він порівнював Україну з красунею: «нравится — не нравится, терпи моя красавица». Цим вибухом фантазій, які прорвались назовні з глибин його підсвідомості, Путін показав демонів свого похмурого внутрішнього світу. Але ходити в шматті, в яке ще треба й помочитись і розмазувати по красивому обличчю фекалії, аби тебе залишили у спокої путінські солдати — саме такий сценарій виживання на захопленій території у своєму блозі пропонував колишній російський журналіст, який свого часу пройшов Чечню, ставить під сумнів сенс такого існування. Чи варто жити у такому світі, з такими уявленнями про честь і свободу?

Але люди вільного світу справді, ніби діти малі. Вони навіть тепер, коли 20% території України росіяни перетворили на купи битої цегли, а в кожному захопленому місті облаштовують спеціальні катівні, у яких знущаються з людей так, як це робили середньовічні інквізитори, й залишають на звільнених територіях могили розстріляних людей із зв’язаними руками, кружляють у вигаданому світі компромісів і реверансів. Або думають, що варто відрізати собі ногу чи руку (віддати загарбані території), і проблему буде вирішено. Можливо, вони думають, що країна-інвалід вже не буде такою привабливою для серійного вбивці. Але це так не працює. Путіну потрібно все українське. Зерно, яке він краде на окупованих територіях. Метал, який він вирізає в Маріуполі і вивозить. Електростанції, які він захоплює. Люди, яких він мобілізує у свою армію. І поступове відрізання частин свого тіла, повірте, російського диктатора не зупинить. Навпаки, хижак дуріє від смаку і запаху крові ще більше.

Путін — це не дрібний терорист, який вимагає мішок з грошима і літак для втечі

Днями мене запросили виступити на українсько-французькій конференції про війну в Україні. В залі було багато французів, а виступи українців транслювали на великому екрані. Людина з залу запитала, чому б Україні не стати схожою на Бельгію, в якій функціонує двомовність. Таким чином, на думку француза, конфлікт було би вичерпано.

Ви справді досі думаєте, що російського диктатора цікавить мовне питання і він захищає права російськомовних? Ну тоді запрошуємо вас у російськомовні міста України — Маріуполь, Попасну, Харків, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Суми. Можемо продемонструвати наслідки бомбардування російськими ФАБами житлових кварталів Чернігова. Думаю, такі приклади роз’яснюватимуть нашим щирим і наївним партнерам те, що росіянам плювати на російськомовних в Україні. Вони і їх методично вбивають і калічать. Крім того, прошу зауважити — російський диктатор заявляв, що «російський мир» скрізь, де є російська мова. Проблема в тому, що Путіну не потрібна країна, схожа на Бельгію, на кордонах з Росією. Ідеологи російського фашизму — сам Путін, його колега Дмітрій Мєдвєдєв, Владислав Сурков, Сєргєй Лавров (який говорить про «розширення географічних координат у війні з Україною») та інші все пояснили абсолютно чітко — їх цікавить лише Росія. Яка «буде розширятися за будь-яких обставин». Подобається це вам чи ні. Бо такою є природа цієї країни…

Ви не читали цих творів? Ну звісно. Цивілізована людина не читає нічого подібного на «Майн Кампф» Адольфа Гітлера. Але тоді подумайте про інше: Україні, щоб «стати такою, як Бельгія», потрібно для початку вступити до НАТО, щоб опинитись під захистом колективної системи безпеки. І бажано розмістити штаб-квартиру Альянсу у Києві. Але з цим не погодиться вже сама Бельгія. Що вже й казати про Путіна, який заперечує право України на власний розсуд вступати в альянси і з кимось дружити, окрім його Росії і Білорусі.

Люди, які пропонують Україні стати Бельгією, Швейцарією чи Австрією, з відрізаним Кримом і сходом країни, бо він «російськомовний» і вже окупований, мають усвідомлювати, що для життєздатності подібних аналогій замало лише суттєво зменшитись у кордонах. Щоб ця модель запрацювала, Росії треба стати такою, як Франція. Тобто, залишити свій імперіалізм у середньовіччі. А з цим проблеми. Бо Росія сьогодні схожа не на Францію, а на гітлерівську Німеччину.

А шлях у німців від Третього Рейху до сучасної ФРН пролягав через поразку у війні, післявоєнну руїну, втрату територій і відбудову нової держави на принципово іншому фундаменті. І головне — цей шлях пролягав через каяття. У росіян подібного катарсису не спостерігається. Вони досі мобілізують живу силу для того, щоб вбивати українців та руйнувати Україну. Або тікають з країни. Й тікають не на знак протесту проти вторгнення і вбивств. А у зв’язку із втратою власного комфорту. Адже Росія вбиває українців з 2014 року, і весь цей час втікачі від мобілізації так чи інакше були слухняною частиною путінського режиму.

До речі, для ліпшого розуміння ситуації, можна подивитись на Білорусь, з території якої Путін розстрілює своїми ракетами українські міста й інфраструктуру. На жаль, нинішня Білорусь — продукт компромісу з Росією. Поступового повзучого компромісу, в результаті якого білорусам, через свого, однотипного з Путіним диктатора Лукашенка, довелось відмовлятись від будь-яких ознак державності. Мови, кордонів, суверенітету. Щоб не дратувати Путіна. Щоб домовлятися. Дорогі європейці, ви ж не хочете, щоб ваші країни, включно з Бельгією (бо там штаб-квартира НАТО), росіяни обстрілювали своїми «Калібрами» та «Іскандерами» вже з території України?

Знаєте, коли я чую наївні ідеї примирення з алігатором, паща якого в крові людей, яких він зжер, я розумію, що ми не повинні втрачати терпіння й щодня, методично пояснювати людям, які щиро хочуть нам допомогти, що відбувається насправді. Це треба розуміти.

Адже з тероризмом у державних масштабах треба діяти інакше. Путін — це не дрібний терорист, який вимагає мішок з грошима і літак для втечі. Він все це має й без вас, отримуючи нафто-долари від продажу газу й нафти. І випробовуючи ваші чудові країни цінами на газ, ядерним шантажем і потоками біженців. Як зупинити це безумство? Рішучістю, допомогою Україні і розумінням природи сучасного російського фашизму, ідеологам і виконавцям якого плювати і на двомовність, і на нейтральний статус України і на будь-які поступки і компроміси. Для початку дуже важливо це зрозуміти, аби приймати правильні рішення. І підтримувати Україну, яка стала щитом світу, у якому ви живете.

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