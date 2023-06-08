Подрыв Каховской ГЭС раскрыт. Как помог Маск 8 июня, 19:11

Маску не надо останавливаться. С Каховской ГЭС они дело раскрыли. Молодцы

Илон Маск, Такер Карлсон и другие сторонники теории заговоров начали рассказывать, что не только ничего не ясно, но и это украинцы взорвали плотину.

И не так важно, они это делают потому, что любят идти против тренда, потому что Баба Яга против, или потому что они идиоты или потому что российские агенты. В принципе, более 100 лет Москва постоянно ищет и использует на Западе полезных идиотов, которые сочетают в себе все эти качества. И ничего нового здесь нет. Просто сейчас вся активность полезных идиотов на службе у Кремля направлена именно против Украины. И мы это очень хорошо замечаем.

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Но Маску не надо останавливаться. С плотиной они дело раскрыли. Молодцы. Действительно это сделала Украина, потому что это же выгодно России, и Россия контролировала ту плотину. Так кто же еще мог взорвать, как не Украина.

Но это не единственная победа, которую вчера озвучили в России. Они там на днях уничтожили 100500 танков Леопард. И даже показали картинку с какой-то тенью. И действительно, тень была похожа на Леопард или, скорее, на какую-то черную кошку, которая перебегает дорогу. Правда, потом выяснилось, что это были тракторы.

Поэтому и Кинжалы не долетают, и Искандеры не смеются

Так что следующий заговор, который должны раскрыть Маск, Такер и Дональд Трамп — это заговор тракторов. Почему администрация США скрывает правду? Почему не говорят, что разработали новейшие трансформеры? Или это не земная разработка? Или до сих пор люди управляют своей планетой? Мы должны вернуть Земле величие.

Это не первый раз в этой войне тракторы появляются на передовой. Это не может быть случайностью. Так не бывает. И не стали бы россияне стрелять по тракторам и рассказывать потом об этом всему миру. Они подают сигнал, потому что не могут сказать прямо. Они показывают всем, как уничтожают тракторы, и говорят, что уничтожили новейшее оружие Запада. Разве можно быть такими тупыми?

Нет, должно быть другое объяснение. И это объяснение — трансформеры. Правительство США имеет связи с инопланетянами и уже использует их на поле боя на Земле. Это предательство. Вторжение началось. Теперь понятно, почему могущественный Путин не смог взять Киев за 3 дня. С первого дня войны тракторы были там. И российское новейшее оружие, самое современное, что есть на планете, не способно конкурировать с оружием инопланетян. Поэтому и Кинжалы не долетают, и Искандеры не смеются.

Кто должен за это ответить? Сколько уже невинных россиян убили роботы трансформеры, которые скрываются под видом тракторов? Сколько еще правительство будет скрывать правду?

И может, поэтому Запад ведет войну против России и Китая, потому что Запад уже управляется инопланетянами? Может, Байден просто раб инопланетян? Как он может доказать обратное? Только Россия и Китай, да Уганда оказывают сопротивление вторжению. Только там режимы настолько сильны и мощны, что способны устоять. Они понимают, что либеральные ценности, которые навязывает Запад, то ценности инопланетян. Которые хотят истребить человечество с помощью гендера. Которые хотят, чтобы люди просто перестали размножаться и вымерли. И освободили планету для пришельцев.

Кремль знает правду. Сколько раз такие сигналы подавали Медведев, Патрушев и другие. А мы просто не слышим этого. Пора открыть уши. Пора прислушаться к голосу разума. Пора сделать Землю свободной снова.

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