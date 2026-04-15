Китай уже сделал это. Теперь мы тоже должны успеть

Можем ли мы воплотить в жизнь нечто подобное? Ответ прост: мы обязаны это начать делать уже сегодня

Китай принял план, согласно которому к 2030 году школьное образование будет предусматривать изучение искусственного интеллекта уже с первого класса. И это в корне будет менять направление всего образования в следующее десятилетие.

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После первых двух ознакомительных лет, уже с третьего класса дети будут создавать простые проекты, а старшеклассники уже должны сосредоточиться на прикладных инновациях. Это кардинально будет менять систему образования как таковой, создавая совершенно другой уровень подходов не к одному предмету, а ко всей системе образования — от первого класса до докторской диссертации.

Дроновая война лучший пример того, как это работает

Можем ли мы воплотить в жизнь нечто подобное? Ответ прост: мы обязаны это начать делать уже сегодня. Здесь не надо врать самим себе: у нас нет ресурса и возможностей быть АІ лидером региона, но мы сильны в своей адаптивности и умении превращать сложные и дорогие процессы в значительно более простые и дешевые. Собственно, дроновая война лучший пример того, как это работает.

Что для этого нужно? Прежде всего, поставить задачу. Затем понять, как изменить или адаптировать систему. Но именно здесь есть главная наша проблема. И она даже не в демографии, а в нежелании преодолеть глобальный управленческий кризис.

К сожалению или к счастью, но мы можем уже констатировать: образовательная модель 19 века, которая лежит в основе нашего (шире всего европейского образования), несмотря на важные новации в виде инклюзивности, мобильности и так далее, де-факто, умирает. К счастью, большие ретроградные системы не умирают быстро. А образование, между прочим, одна из самых ретроградных систем, и в этом его огромное преимущество. Но сейчас искусственный интеллект ускоряет процесс этих изменений и нам важно успеть запрыгнуть в этот поезд.

Наша нынешняя проблема, помимо всего прочего, заключается в том, что наше отношение к искусственному интеллекту сводится исключительно к ИИ как источнику плагиата, а не как к экосистеме, где плагиат является просто частью процесса (как выработка мусора).

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Одним словом, у нас есть шанс не просто войти в этот процесс, но и создать бизнес-систему, которую можно будет экспортировать. Пока у нас есть шанс быть среди пионеров. Или же и в дальнейшем продолжить безрезультатную борьбу с плагиатом, которая сводится к тому, что самоуверенные преподаватели говорят: «Я легко отличаю тексты сгенерированные ИИ». А ученик или студент только отвечает: «Ха-ха-ха».

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Текст опубликован с разрешения автора