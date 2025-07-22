Когда правда вызывает подозрение

Я — документальный фотограф, и все чаще ловлю себя на тревожной мысли: даже настоящее фото сегодня выглядит… подделкой

Я показал свою фотографию искусственному интеллекту и предложил ее «улучшить». Получилось смешно — для меня очевидно, где именно работал алгоритм. Но я уверен, что современные ИИ-программы уже способны создавать изображения, которые почти невозможно отличить от настоящих.

Реклама

Я все чаще сталкиваюсь с подобными фотофейками. Как профессионал — я их вижу. Но рядовой зритель верит в увиденное — верит безоговорочно.

В мире, где можно сгенерировать фотографию войны, которой не было, и выложить ее в соцсети за минуту — что остается настоящим?

Я — документальный фотограф, и все чаще ловлю себя на тревожной мысли: даже настоящее фото сегодня выглядит… подделкой.

Когда ложь имеет убедительный вид — правды уже недостаточно

Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект способен создать правдоподобную сцену без единого выстрела, без слез, без жизни. Он не жмет на спуск в холод, не прячется от обстрела, не дрожит в подвале. Он просто генерирует эмоцию.

И в этом — угроза. Не в самой технологии, а в том, как она меняет доверие. Вот основные опасности, с которыми уже сталкивается документальная фотография.

1. Фотография теряет доказательность

Когда-то снимок был свидетельством. Его можно было подать в суд, в редакцию, в ООН — и сказать: вот, это произошло. Теперь все иначе. Алгоритм может «показать», как дымится Мариуполь или как протестующие штурмуют Рейхстаг. И никто не скажет — это реальность или deepfake.

Когда ложь имеет убедительный вид — правды уже недостаточно.

2. Зритель теряет доверие

Репортажная фотография всегда была актом доверия: Я был там. Я это видел. Но теперь каждый кадр сопровождает тень сомнения: А не Midjourney ли это?

Даже честного фотографа могут обвинить в постановке. Особенно если кадр слишком красивый, слишком драматический, слишком «кинематографический». А мы же именно ради этого и рискуем — чтобы передать «слишком» без прикрас.

3. Фейк вытесняет реальность

В ленте новостей все чаще появляются изображения, которые хочется распространить: обгоревший плюшевый мишка, старик возле руин, девочка с глазами полными скорби. Но что, если это фейк, созданный нейросетью на запрос «город после войны, эмоциональный ребенок, драматическое освещение»?

Такие «изображения боли» собирают лайки, гранты, внимание — но не спасают никого, потому что за ними нет никого. Только текстура, шум, статистическая имитация страдания.

4. Фотограф как ремесло под угрозой

ИИ может за час «собрать» фоторепортаж, похожий на победителя World Press Photo. Не выходя из офиса. Это создает иллюзию, будто бы настоящая работа уже не нужна: не надо быть в Бахмуте, не надо ждать света на улице Кабула, не надо ехать в зону землетрясения.

Но именно там рождаются настоящие кадры, наполненные контекстом, страхом, смыслом. ИИ умеет копировать эстетику, но не может быть свидетелем.

Что делать?

Я не предлагаю отказаться от ИИ. Он уже здесь. Но мы — фотографы, редакторы, зрители — можем:

— требовать прозрачности: использовался ли ИИ в создании изображения?

— внедрять цифровую сертификацию происхождения (например, Content Credentials);

— формировать этические кодексы в редакциях;

— и самое главное — не изменять реальности.

Иногда я думаю: возможно, вскоре зритель снова потянется к настоящему. К пленочному зерну, к ошибке автофокуса, к несовершенству. К фото, где нет глянца, но есть жизнь.

Пока это не случилось, я продолжаю снимать. Быть рядом. Видеть.

Потому что как бы ни развивался искусственный интеллект, доверие к человеку — это последнее, что у нас осталось.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал