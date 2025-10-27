У Китая и США не будет выбора. Как избежать катастрофы

Китай и Америка пока что этого не знают, но революция в области искусственного интеллекта сблизит их, а не разъединит

Развитие ИИ заставит их жестко конкурировать за доминирование и — одновременно и с одинаковой энергией — сотрудничать на таком уровне, которого эти две страны никогда раньше не достигали. У них не будет выбора.

Почему я так уверен в этом? Потому что искусственный интеллект обладает определенными уникальными свойствами и ставит задачи, которые отличаются от тех, что ставили предыдущие технологии. В этой колонке мы подробно их обсудим, но для начала вот несколько примеров для размышлений: искусственный интеллект будет распространяться как пар и проникать повсюду. Он окажется в ваших часах, вашем тостере, автомобиле, компьютере, очках и кардиостимуляторе — всегда на связи, всегда обменивается данными, всегда собирает информацию для повышения эффективности. И по мере этого проникновения ИИ изменит буквально все —