Играем до конца. Что я думаю о решении ПАСЕ Сегодня, 07:13 2835 Цей матеріал також доступний українською

Мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий

Надо просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя.

У меня есть много историй о ПАСЕ.

И о том как меня хлопали по плечу со словами «А скажи, классно мы придумали аргумент о 140 миллионах россиян, ради которых мы должны вернуть российскую делегацию в ПАСЕ? Это вы точно не перебьете».

И о том, как дипломатично провести разговор, в котором тебе с улыбкой говорят: не надо заострять, тебе лучше смириться с российским возвращением и просто жить с этим. А ты с такой же дружеской улыбкой отвечаешь: нет, дорогой мой, это тебе придется с этим жить.

И о том, как мы выписывали тезисы, которые Зеленский озвучил на недавних встречах с Макроном и Меркель, хотя оба лидера уже решили возвращать русских и дали все команды.

Надо просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое

И про литовцев, латышей, эстонцев и грузинов, с которыми мы прошли этот путь несмотря на попытки нас разъединить. Одного посла обрабатывали аргументом — зачем вы поддерживаете украинцев, мы с ними все равно договоримся, они нам не откажут.

И о том, как сибариты и гедонисты депутаты ПАСЕ вчера не разошлись по ресторанам (как всегда), а впервые в истории едва ли не все сидели до часу ночи в зале и послушно давили на кнопки во время голосования только ради того, чтобы сломать последние попытки наших депутатов (они реально молодцы) разрушить их сценарий.

И о том, как вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ПАСЕ, который упорно топил за россиян, потому что ей было стыдно за шефа.

И как другой член ПАСЕ, который тоже упорно топил за россиян, сегодня удивленно отметил, что россияне приехали какие-то наглые и начали свое триумфальное возвращение с провокации — номинировали одиозного Слуцкого на вице-президента ПАСЕ.

Короче, историй много. Но главное — будущее.

Моя личная позиция такова — мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично.

Сегодня министр Павел Климкин вызвал меня на консультации в Киев, где мы как раз будем завершать план дальнейших действий. Вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы — такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал.

Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными:

— Опираемся на реальность;

- Нас бьют, мы бьем;

- Играем до конца.

А вы не беспокойтесь. Мир жесток. Это факт. Но другого мира у нас нет. Надо просто быть сильным, иметь здравый смысл и выгрызать в этом мире свое. Особенно после того как что-то выгрызают из тебя.

Текст опубликован с разрешения автора

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