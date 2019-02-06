Игра началась. О политическом будущем Медведчука Сегодня, 19:13 383 Цей матеріал також доступний українською

Порошенко использует слова Медведчука в свою пользу. Но что, когда они придут в Верховную Раду?

Неправильно говорить, что на Медведчука открыли дело. Это было уголовное производство, которое в соответствии с действующим процессуальным кодексом, должны обязательно открыть или по заявлению того или иного депутата, или по решению суда.

Как известно, нынешнее производство открыли по заявлению депутата Андрея Тетерева, что кажется мне пиаром Народного фронта. Во время съезда именно этой партии 2 февраля звучала критика, что недопустимо, когда после революции достоинства такие негодяи как Медведчук поднимают голову. Поэтому Народный фронт решился ограничиться не только заявлениями, а и сделать определенные юридические шаги.

И мы помним громкие уголовные производства против депутата Антона Геращенко и министра Владимира Емельяна - даже против президента Порошенко. А потом все быстро заканчивалось, потому состава преступления не обнаруживалось. И сейчас возникнет такая же ситуация. Я не вижу перспективы уголовного производства против Медведчука, и объясню почему. Буду ссылаться, как ни странно, на генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Порошенко и Медведчук усиливают контраст

Недавно он дал интервью и на вопрос про Медведчука ответил, что ему тоже хотелось бы открыть против последнего какое-то дело, да не к чему придраться. Луценко признал, что Медведчук - опытный юрист, а потому страхуется и не делает противоправных шагов. Он делает политические заявления, но при этом не выходит за рамки закона. И даже статья, по которой сейчас было открыто уголовное производство - о призывах к нарушению территориальной целостности в связи с его предложением автономии для Донбасса - вряд ли будет признано нарушением. У нас не наказывают за это: можно призвать к федеративному устройству. И Медведчук не раз призывал, а потому я и ссылаюсь на генпрокурора Луценко, который повторяет - оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Но ненадолго открытое уголовное производство представят в качестве аргумента в пользу Порошенко: мол, мы все же против Медведчука и не даем ему спокойно жить. Оба политика работают в интересах своего визави. Даже их съезды были одновременно проведены. Порошенко и Медведчук усиливают контраст, создают идейно-политическую поляризацию. Медведчук - полюс пророссийских сил, на фоне которого даже Бойко выглядит умеренным, откровенно призывает к переговорам с сепаратистами, автономии Донбасса. Это, безусловно, вызывает раздражение. Поэтому Порошенко играет на другом полюсе - воинствующего патриотизма.

Такая игра выгодна обоим. По данным социологов, людей с пророссийскими взглядами у нас от 10% до 15%. Такие могут поддерживать Путина, на них и направлены заявления Медведчука. Ну а Порошенко использует его слова в подтверждение того, что может произойти пророссийский реванш со стороны Путина, и нам надо бороться, поддерживая действующего президента.

Какое политическое будущее Медведчука? Я не сторонник версии, что он станет следующим премьер-министром или спикером - так считает, например, Сергей Лещенко и некоторые другие политики и эксперты. Я думаю, что он пойдет со своей новообразованной партией и другими пророссийскими силами на выборы отдельно, или все вместе таки объединятся.

И в Верховную Раду они пройдут. Вместе или две-три силы, но в любом случае количество депутатов-выходцев из бывшей Партии регионов, которые поддерживают примирение с Россией, может вырасти примерно в два или более раз.

Они будут иметь одну из крупнейших фракций в парламенте, но не большинство. Потому что 100 депутатов с лихвой - это не 226. Они могут получить контроль над некоторыми комитетами, или получить должность второго вице-спикера. Медведчук, между прочим, когда-то ее уже занимал. Все зависит от того, повторится ли нынешняя ситуация, когда оппозиционному блоку отказали в таких должностях. Если так, то оппозиция сможет претендовать на регламентный комитет, и Медведчук как юрист может его возглавить.

Согласится ли на такой вариант парламентская коалиция? Это вопрос открытый.

Медведчук - очень сильный раздражитель и крайне токсичный. На мой взгляд, из-за его личности и контраверсионных раздражающих заявлений потенциальные парламентские фракции типа «Батькивщины», или сейчас проходных «Слуги народа» и «Гражданской позиции», не пойдут на официальный политический союз с партией Медведчука и другими пророссийскими силами. Потому что это не воспримут их избиратели.

В коалицию пророссийских никто не возьмет, но их влияние в парламенте возрастет. Все еще больше поляризуется на фоне все более частых идеологических конфликтов по вопросу России, Донбасса, а также церковного. Так или иначе, а депутаты этой платформы будут использовать парламентские инструменты для давления на правоохранительные органы, и сам процесс укрепления и развития Православной церкви Украины - то есть любым способом защищать Московский патриархат.

Такая поляризация усилит напряжение в Верховной Раде - не исключено, что до драк.

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