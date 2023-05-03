Тактика россиян — истощение. Как работает сейчас ПВО Украины 3 мая, 11:58 NV Премиум

Они истощают нас, мы истощаем их. Но мы все же усиливаемся

Сколько у РФ есть ракет? В данных, обнародованных Главным управлением разведки несколько месяцев назад, речь идет о приблизительном количестве: нельзя говорить сколько, поскольку процесс производства у них, к сожалению, продолжается, несмотря на санкции.

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Поэтому мы должны понимать, что они не могут в таких масштабах ракеты использовать, как осенью и зимой. Но делать такие удары, как в последние разы — могут, когда у них будет какая-то информация, стратегическая задача уничтожить что-то на территории Украины. Не надо думать, что они отказались от ударов по объектам топливно-энергетического сектора. Они будут, видимо, планировать и в дальнейшем такие вещи.

Вряд ли я бы связывал последние атаки с выискиванием Patriot. Слишком мало времени прошло от обнародования информации о том, что комплексы заступили на боевое дежурство. У них были определенные задачи.

Единственное, что они, планируя и рассчитывая те маршруты, просто цинично не учитывают возможные последствия при применении этих ракет именно в городах.