Идем к полному народовластию? Сегодня, 13:09 1340 Цей матеріал також доступний українською

Услышал об еще одном «новшестве», заслуживающем внимания

Закон о люстрации при назначении чиновника выполняться не будет. Потому что его нормы противоречат Конституции Украины.

Это сказал Конституционный Суд? Или это сказал парламент, отменив закон? Ни то, ни другое. Это сказал другой чиновник.

Не буду говорить о сущности норм этого закона. Проблема в другом. И это фундаментальная проблема. Закон есть, или его нет? А если есть, то должен ли он соблюдаться всеми?

«Хорошее» дополнение к идее референдумизации страны, когда и власти не нужно, так как решение можно одобрять референдумом. И не радует сделанное вследствие общественной реакции заявление о замене использования одного заявленного референдума опросом. Особенно, когда это касается такого очень непростого и деликатного вопроса, как переговоры с Россией.

Это фундаментальная проблема

Идея народовластия посредством референдумов новыми заявлениями теперь значительно расширяется, что побуждает к постановке вопросов: а для чего нам теперь суды, когда чиновник сам определяет, правильный закон или нет, выполнять его или нет? Да и нужны ли тогда вообще законы и Верховная Рада, принимающая их? Представляете, сколько сэкономим на этом?

Но пахнет ли народовластием ситуация, где чиновник руководствуется правом определять закон неконституционным?

Текст опубликован с разрешения автора

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