И Зеленский не знает. Кого увидим в новой Раде Сегодня, 17:50 488 Цей матеріал також доступний українською

Когда бы ни состоялись парламентские выборы, туда точно придут новые игроки

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины быстро стало видно, что с нынешним составом Верховной Рады у него взаимная антипатия. Зеленский — чужой для этого созыва и депутаты открыто это демонстрируют.

Сначала разговоры о досрочных выборах Рады, которые шли все время до назначения даты инаугурации, были вероятным методом психологического давления со стороны команды Зеленского на депутатов. Но увидев отношение к себе нардепов, предполагаю, что новоизбранный президент действительно начал всерьез рассматривать этот сценарий. Но «Народный фронт», выйдя из коалиции, тем самым перечеркнул его.

Но когда бы ни состоялись парламентские выборы, мы в любом случае увидим там новых игроков и обновление старых политических сил.

Сначала о новых игроках. Это, прежде всего, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Результаты последнего соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и группой «Рейтинг», свидетельствуют: именно эта партия сегодня имеет больше всего шансов на победу. За «Слугу народа» готовы проголосовать около 40% опрошенных среди тех, кто определился со своим выбором.

Мы продолжим наблюдать постоянную конфронтацию Рады и нового президента

И это очень интересная ситуация. Ведь проценты и поддержка у «Слуги народа» есть, а партии — фактически нет. Есть президент Владимир Зеленский, и есть председатель «Слуга народа» Иван Баканов — вот и вся партия. Кто еще пойдет на выборы в составе «Слуги народа» — неизвестно. Поэтому мне и казалось, что сценарий с досрочными выборами — это скорее игра, так как партийного актива у Зеленского пока нет.

С другой стороны, есть сотни тысяч людей, которые присоединились к сайту Зеленского во время президентской кампании. Поэтому в целом набрать членов партии и сформировать список кандидатов в депутаты за короткий период он сможет.

Даже если Зеленский возьмет в партию какую-то часть бывших депутатов и чиновников, в «Слуге народа» мы все равно увидим много людей, которые никогда ранее не работали в Раде. Поэтому следующий состав будет существенно отличаться от нынешнего, и это можно утверждать уже сейчас.

Среди новых проектов, которые ранее в парламенте не было, шансы получить небольшое количество мандатов также в партии «Сила и честь» Игоря Смешко. За нее готовы голосовать 5% избирателей. Вряд ли в составе этой партии будет много молодых лиц, но они будут для многих новыми.

О своих политических намерениях наконец четко заявил и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Он пойдет на парламентские выборы с новой политической партией «Голос». Пока за партию Вакарчука готовы голосовать только 1% украинцев.

Несмотря на пока что мизерную поддержку политической силы, увидеть в Раде самого Вакарчука люди бы хотели. Согласно опросам, он входит в пятерку политиков, которых украинцы хотели бы видеть в депутатах.

Кампания Вакарчука пока похожа на президентскую кампанию Зеленского. Он появился во всех соцсетях, набирает сторонников через сайт, а также продолжает активную концертную деятельность.

У Вакарчука есть несколько вызовов на пути в Верховную Раду — ему надо вернуть благосклонность избирателей, которые надеялись, что он пойдет в президенты, и доказать им, что он способен принимать решения — больше никаких игр в не «да», и не «нет». И стараться максимально расширить электоральную базу. Для этого у музыканта времени немного.

На выборы в Раду пойдут и хорошо известные проекты. Согласно соцопросам, кроме «Слуги народа», в парламент попадают Оппозиционная платформа «За життя», «Батькивщина» Юлии Тимошенко и Блок Петра Порошенко. Самая большая трансформция среди этих политических сил ожидает БПП. К этому проекту может присоединиться, например, спикер Рады Андрей Парубий. Он ушел в оппозицию к Зеленскому.

«Народного фронта» как такового не будет. Эта политическая сила готовится к ребрендингу и объединению с другими проектами. Партию «Самопомощь» тоже ждет трансформация, поскольку ее ряды покинули некоторые члены депутатской фракции.

Среди тех, кто сейчас готовится к парламентским выборам и ведет переговоры с различными политиками, следует назвать премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко. Партия «УДАР» может пойти на выборы с новым лидером — Кличко, но Владимиром, братом мэра.

Как видим, парламентская кампания тоже будет очень интересной. Из плохого — в следующий парламент скорее всего попадет пророссийская сила — Оппозиционная платформа «За життя». Депутатом может стать Виктор Медведчук, кум Путина.

А до проведения выборов мы продолжим наблюдать постоянную конфронтацию Рады и нового президента. Ну, а я, как обычно, расскажу, что все это значит.

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