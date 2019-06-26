И снова о ПАСЕ. Два возможных сценария Сегодня, 11:26 651 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас интересует вопрос: что дальше? Хуже всего — не реагировать, делая вид, что ничего не произошло

Сегодня утром нашел точную характеристику того, что произошло, предоставленную Владимиром Огрызко , — цены победили ценности!

Не хочу прибегать к анализированию того, что уже произошло, — это факт, с которым надо жить дальше.

Отмечу лишь, что, с моей точки зрения, мы все продемонстрировали определенную импотентность. Ведь о вероятности принятия именно такого решения мы знали еще три недели назад.

Но:

— Парламентарии не отправились делегациями в парламенты европейских стран с объяснениями нашей позиции;

Мы все продемонстрировали определенную импотентность

— МИД просто обязан был заранее провести консультации с коллегами других стран, разработав механизм реагирования, а не отзывать сейчас Дмитрия Кулебу для консультаций;

— Президенту следовало бы активно продвигать в информационном пространстве недопустимость подобного поступка со стороны ПАСЕ. С шаурмой или с хот-догом! И вообще, как можно осознавать и понимать игнорирование президентом просьбы украинской делегации о встрече для координации совместных действий?

— Главе ВРУ стоило бы присутствовать на этом заседании и выступить с соответствующей яркой речью.

Сейчас интересует вопрос: что дальше? Хуже всего — не реагировать, делая вид, что ничего не произошло. Реакция должна быть моментальной и однозначной!

Не сомневаюсь: на этом фоне начнется дискуссия, которую будут продвигать «медведчуки»:

— Мы же предупреждали, что с Россией нужно договариваться! Даже Европа к этому пришла! Мы должны оставить нашу делегацию в ПАСЕ, чтобы иметь возможность доносить свою точку зрения и строить диалог!

Однако я лично предполагаю два возможных сценария:

— Украина действует совместно с некоторыми другими странами-членами ПАСЕ (Грузия, Литва, Польша) и покидает Ассамблею вместе с ними;

— Украина действует самостоятельно и оставляет заседания ПАСЕ.

Несомненно, первый вариант наиболее эффективный. Однако готовиться к нему нужно было заранее.

Правительству Украины необходимо:

— прекратить сотрудничество во всех проектах с участием Совета Европы;

— снизить уровень общения с представителями этой организации до уровня руководителей управлений.

И сделать это необходимо уже сегодня!

Верховной Раде следует незамедлительно озвучить официальное обращение в ПАСЕ и принять соответствующее постановление о прекращении сотрудничества с этим аморфным объединением!

Между тем Россия, продолжая откровенно злорадствовать над евродепутатами, сообщила о намерении продвигать своего одиозного депутата Слуцкого в качестве вице-президента ПАСЕ.

Текст опубликован с разрешения автора

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