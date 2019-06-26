И снова о ПАСЕ. Два возможных сценария
Сейчас интересует вопрос: что дальше? Хуже всего — не реагировать, делая вид, что ничего не произошло
Сегодня утром нашел точную характеристику того, что произошло, предоставленную Владимиром Огрызко, — цены победили ценности!
Не хочу прибегать к анализированию того, что уже произошло, — это факт, с которым надо жить дальше.
Отмечу лишь, что, с моей точки зрения, мы все продемонстрировали определенную импотентность. Ведь о вероятности принятия именно такого решения мы знали еще три недели назад.
Но:
— Парламентарии не отправились делегациями в парламенты европейских стран с объяснениями нашей позиции;
— МИД просто обязан был заранее провести консультации с коллегами других стран, разработав механизм реагирования, а не отзывать сейчас Дмитрия Кулебу для консультаций;
— Президенту следовало бы активно продвигать в информационном пространстве недопустимость подобного поступка со стороны ПАСЕ. С шаурмой или с хот-догом! И вообще, как можно осознавать и понимать игнорирование президентом просьбы украинской делегации о встрече для координации совместных действий?
— Главе ВРУ стоило бы присутствовать на этом заседании и выступить с соответствующей яркой речью.
Сейчас интересует вопрос: что дальше? Хуже всего — не реагировать, делая вид, что ничего не произошло. Реакция должна быть моментальной и однозначной!
Не сомневаюсь: на этом фоне начнется дискуссия, которую будут продвигать «медведчуки»:
— Мы же предупреждали, что с Россией нужно договариваться! Даже Европа к этому пришла! Мы должны оставить нашу делегацию в ПАСЕ, чтобы иметь возможность доносить свою точку зрения и строить диалог!
Однако я лично предполагаю два возможных сценария:
— Украина действует совместно с некоторыми другими странами-членами ПАСЕ (Грузия, Литва, Польша) и покидает Ассамблею вместе с ними;
— Украина действует самостоятельно и оставляет заседания ПАСЕ.
Несомненно, первый вариант наиболее эффективный. Однако готовиться к нему нужно было заранее.
Правительству Украины необходимо:
— прекратить сотрудничество во всех проектах с участием Совета Европы;
— снизить уровень общения с представителями этой организации до уровня руководителей управлений.
И сделать это необходимо уже сегодня!
Верховной Раде следует незамедлительно озвучить официальное обращение в ПАСЕ и принять соответствующее постановление о прекращении сотрудничества с этим аморфным объединением!
Между тем Россия, продолжая откровенно злорадствовать над евродепутатами, сообщила о намерении продвигать своего одиозного депутата Слуцкого в качестве вице-президента ПАСЕ.
Текст опубликован с разрешения автора
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