Вопрос на «миллион»: когда все закончится? 5 июля, 14:27 Эксклюзив НВ

Конца пока не видно, как минимум, в ближайшие месяцы. А вообще-то — это вопрос даже не на миллион, а на много-много миллиардов

Я вже коротко писав про втрати фінансових ринків у першому півріччі, але, як з’ясувалося, ця тема зацікавила багатьох людей, тому вирішив продовжити, більш детально та популярно, і не тільки для тих, хто вже інвестує в міжнародні ринки капіталу.

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Що ж трапилося? Для американських ринків акцій перше півріччя стало найгіршим за багато десятиліть, а для деяких з них — і за всю історію існування. Падіння склало від 15% до 30%, а це трильйони доларів втрачених інвестицій. Якщо порахувати реальну величину падіння, з поправкою на інфляцію, то згідно з аналізом Bank of America, для ринку акцій воно може стати найгіршим з 1872 року, перевершивши шокові падіння Великої депресії, обидвох світових війн, Великої інфляції 1965−82 років та Великої рецесії 2008 року.

На жаль, падіння не обмежилося ринком акцій. Облігації, які історично вважалися надійною інвестицією та гарною противагою для акцій і часто використовуються для балансування інвестиційного портфелю — існує навіть правило «60/40», що визначає оптимальне співвідношення акцій та облігацій в портфелі - також рекордно знецінилися протягом перших шести місяців року. А за даними того ж Bank of America, ринок державних облігацій взагалі переживає найгірші часи з 1865 року, коли скінчилася Громадянська війна в США. Далі - більше… Аналіз Deutsche Bank демонструє, що з 43 найпопулярніших у світі класів фінансових активів, до яких належать найбільші ринки акцій, облігацій, сировини та дорогоцінних металів, лише три закінчили перше півріччя зростанням. Це нафта марок Brent та WTI та CRB Index, що є індексом сировинних ринків. 40 інших втрачали вартість і за різними оцінками загальні втрати перевищили $30 трлн.

Чому так трапилося?

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