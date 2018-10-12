Кирилл Говорун

Сто лет назад началась борьба за украинскую автокефалию
Рейтинг доверия президента РФ опустился ниже 40 процентов, внутри ГРУ ожидаются масштабные чистки, а ученые уже нарисовали картину скорого апокалипсиса
Президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после долларов. А жизнь эта простой не будет
Сто лет назад началась борьба за украинскую автокефалию
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: