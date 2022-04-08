Хотят ли россияне войны? Да 8 апреля, 16:11 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Если украинцам нечем будет себя защитить, то нас физически уничтожат, поэтому вооружение Украины является гуманитарным актом доброй воли

Не так давно я зчитувала з облич іноземців, що ідея озброєння України може сприяти затягуванню війни. Ні, мої дорогі та наївні, якщо українці не матимуть себе чим захистити, то нас фізично знищать, тому озброєння України є гуманітарним актом доброї волі.

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Радянський Союз був тоталітарною державою, в якій комуністична ідеологія та в цілому система державного управління мала ознаки культу, або сектантства з певними ритуалами.

Людина могла не вірити в партію, але не підкорити власну волю їй було неможливо. Через насилля, страх, знищення інтелектуальних прошарків, формування колективного розуму, людина капітулювала, імітувала екстаз, знищувала в собі індивідуалізм та критичне мислення, або просто мовчати. Важко для широкого загалу було на початку, але згодом ви з народження проходили цей етап навернення.

Ідеологія та культ сучасної росії теж побудовані на страхові та насильству. Відмінним залишається те, що росіяни мали шанс боротись протягом 20 років, натомість, дали шанс новим поколінням народитись, вирости та подорослішати в культі георгієвських стрічок та воєнних ритуалів. Вони могли подорожувати, на відміну від радянської людини, навіть сьогодні мають доступ до різноманітних джерел інформації, але це не має жодного значення.

Ідеологія насильства та приниження інших перемогла. Вона отримала нові ритуали, священні дні та повернулась до героїзації диктаторів. Щоб вірити, не обов’язково мати докази, а якщо вам їх зроблять пропагандисти у фотошопі, то від цього ще й легше.

Ідеологія та культ сучасної росії побудовані на страхові та насильству

Не переконана, що російські військові вірять в путіна, але вони спочатку як частина спільноти йшли за більшістю, тоді чинили злочини разом з кремлем, а тепер все життя, скільки б воно не тривало, в більшій мірі будуть виправдовувати своє насильство.

Вони всі разом були помазані одними злочинами, щоб ні у кого не залишалось шансу вийти з гри. Відмовитись від культу вже неможливо, бо всі вони — співучасники. Кожна російська жінка, яка пустить в свій дім змародерену дрібницю з української квартири чи хати також будуть помазані цими злочинами.

Чи хочуть росіяни війни? Так. Безмежно. Бо лише у смерті інших, приниженні слабких та беззбройних вони відчувають власну велич. Історія все ставить на свої місця.

Пропаганда ще працює назовні, але вона вже набагато слабша. Кожне голосування в ООН, кожна нова санкція стане цеглиною в стіну між нами та ними. Не нашим поколінням і не нашим дітям вдасться примиритись. Але основою для цього може бути лише правда та покаяння російського народу.

Текст опубліковано з дозволу автора

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