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Богдан Яременко

Экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ", член партии "Укроп"

Хорошая мина при плохой игре

Сегодня, 15:24
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ЕС исчерпал политическую волю расширять средства сдерживания российской агрессии против Украины

Явно не будучи представителем действующих переговорных команд я не владею полной информацией и не могу поэтому понять высказывания министра иностранных дел Румынии о том, что расширение европейских санкций против России из-за решения о "паспортизации" украинцев повредит самой Украине.

Не вижу и не понимаю как. Как и подобную логику в целом.

Отсутствие реакции ЕС на грубое и систематическое нарушение Россией Минских договоренностей (и в виде боевых действий, а теперь еще и во внедрении гибридного способа аннексии - игнорирования украинского суверенитета) никак Украине не помогает.

Скорее поощряет агрессора.

Это неприятно, но прогнозируемо

Думаю, что министр иностранных дел Румынии по результатам обсуждения этого вопроса министрами иностранных дел ЕС просто пытается сохранять хорошую мину при плохой игре - ЕС исчерпал политическую волю расширять средства сдерживания российской агрессии против Украины.

Это неприятно, но прогнозируемо. И не смертельно.

Должны ли мы "спустить всех собак" на ЕС из-за этой позиции? Нет. Европейский Союз продолжает политику непризнания оккупации и аннексии украинских территорий, дает нам существенную помощь. Это дружественное Украине объединение.

Дружественное, но во многом аморфное и недальновидное. Такова жизнь.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Румыния Россия-ЕС Украина-ЕС

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