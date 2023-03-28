Как выжил и победил 21-летний «Хищник» 28 марта, 14:13

Было интересно понять, в чем причина таких энергичных осознанных действий в бою

Пообщались в Киеве с Русланом Зубаревым, позывной Хищник, солдатом 22-го батальона 92-й бригады, награжденным за успешный бой знаком отличия Золотой Крест и наградной автоматической винтовкой М4А1 лично главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Было интересно понять, в чем причина таких энергичных осознанных действий в бою 16 февраля, как 21-летний Хищник выжил и победил в своем первом контактном бою в жизни:

1. Непрерывно и осознанно действовал в течение 30 минут боя, сохранил высокую боеспособность хотя по его окопу и по нему постоянно велся огонь из автоматов и пулеметов с расстояния 5−6 метров, а на бруствере рядом с ним разорвалось по меньшей мере 6 ручных гранат, которыми россияне пытались его поразить.

2. Постоянно контролировал обстановку с флангов и с фронта позиции, поднимал голову над бруствером, несмотря на высокий риск.

3. Пытался вести исключительно прицельный огонь, несмотря на численное преимущество врага, подавлявшего его позицию. Ни разу не стрелял «по-сомалийски» в направлении, а всегда пытался видеть, куда попадает.

Пять раз во время боя обращался к товарищам « пожалуйста»

4. Применил в бою 2 кумулятивных и 1 осколочный выстрел гранатомета РПГ-7, гранатомет АТ-4 (осознанно оставил в резерве Матадор по борьбе с бронетехникой), подствольный гранатомет ВОГ-25 и более 30 гранат к нему, 6 ручных гранат, пулемет 7,62 мм и два автомата 5,45 мм. Причем в бою несколько раз столкнулся с клином оружия в двух автоматах и одного выстрела из РПГ-7, но не паниковал, а максимально быстро пытался исправить осечки, менял оружие и продолжал бой.

5. Постоянно выходил на связь, отчетливо сообщал командиру ситуацию и спрашивал обстановку, чтобы понимать позицию противника по данным квадрокоптера и корректировать собственный огонь. Сообщал о расходе боеприпасов.

6. Предоставлял постоянные четкие команды своему неопытному напарнику, которого пытался успокаивать голосом и манерой обращения. 5 раз во время боя обращался к товарищам «пожалуйста».

Сделал для себя следующие выводы:

1. Хищник — ответственный и сознательный человек в плане выполнения боевой работы. У него есть командиры, которым он доверяет, понимает логику приказов, пытается качественно выполнять свои задачи.

2. У Хищника хорошее воспитание, он уважает старших, относится ко всем людям с уважением, он сосредоточен и сконцентрирован при общении. «До 15 лет постоянно играл в футбол, в Запорожье. В армию пошел на контракт, потому что не хотел терять полтора года жизни на срочной службе, лучше чему-то реально научиться».

3. Он отдает себе отчет, что пехота — это тяжелая постоянная циклическая работа, и пытается ее делать максимально качественно. «Я стараюсь много не есть, мне бы помешал большой вес. Как пехотинец, я выдерживаю большие нагрузки, мне нужна выносливость, а не масса. Мне нужно переносить на себе пешком значительные грузы на позиции по бездорожью, все на себе на сутки-двое, затем, в ограниченных условиях, за сутки-двое выполнять задания, поэтому я стараюсь держать себя постоянно в той форме и том режиме, в котором я на войне».

4. Привык фиксировать свои действия на видео и анализировать их: «У меня камера Гоу-про 10. Она повреждена осколком, в другом бою, когда я встал к крупнокалиберному пулемету ДШК, я не услышал как над нами завис российский квадрокоптер и сбросил на меня гранату. Один из осколков попал в камеру, но я ее заклеил, она хорошо работает. На фронте начал делать видео для Тик-Тока, людям нравится, буду продолжать. Буду вести канал, возможно открою канал и на Youtube. Мне нравится стрелять, монтировать об этом видео, людям нравится это смотреть».

5. «Я освоил все вооружение, которое есть в моем подразделении. Я был в Одессе во время отпуска после боя, и я хорошо развлекся, мы много играли в пейнтбол. Жалею, что не делал этого раньше. Пейнтбол — это очень хорошая подготовка к контактному бою, очень советую».

6. «Откуда у меня тактическое мышление? Я общаюсь с командирами, есть уже опыт. Тактическое мышление прокачиваю в игре PUBG, это тоже такой шутер на много игроков. Я в этой игре имею высокий рейтинг, играю в клане NO MERCY, так что когда возвращают с боевых задач, и иногда выпадает несколько часов — играю в PUBG».

7. «Пытаюсь общаться с людьми, которые мне пишут, мне это нравится. Благодаря помощи подписчиков, мое подразделение приобрело два квадрокоптера Мавик-3. Сейчас мне пишет много людей, стремлюсь отвечать, для меня честь, что так много людей проявляют ко мне уважение. Я получаю значительную помощь и внимание от волонтеров, это вдохновляет и мотивирует работать и дальше до победы. В нашей победе не сомневаюсь и стараюсь делать для этого все, что должен делать солдат в пехоте».

Текст опубликован из разрешения автора

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