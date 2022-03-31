О чем рассказывал мэр Голой Пристани до его похищения 31 марта, 13:06 Цей матеріал також доступний українською

Подавить сопротивление гражданских, запугать и заставить их подчиниться — одни из главных задач российских захватчиков на временно оккупированных территориях

Для этого повсеместно похищают мэров, глав территориальных общин, лидеров гражданского общества и медийщиков. С 24 февраля таких насильственных исчезновений МИД Украины зафиксировал уже около 30. Среди похищенных в Херсонской области недавно и Александр Бабич — председатель городского совета Голой Пристани, над которым украинские военные потеряли контроль почти с начала вторжения.

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28 марта город оцепили оккупационные войска, начали заходить в дома гражданских и проверять документы. В тот же день стало известно об исчезновении мэра Александра Бабича. Офис Генпрокурора сообщил, что российские военные угрожали Бабичу огнестрельным оружием и ныне удерживают его в заложниках.

С начала вторжения Amnesty International документирует показания очевидцев, в том числе и во временно неподконтрольных регионах. 13 марта нам удалось пообщаться и с Александром Бабичем.

Вот что он рассказывал о жизни Голой Пристани в условиях оккупации:

«Весь мир надеялся на то, что здравый смысл победит, тем не менее готовились к войне, понимали, что нужно будет защищать Украину. Были собрания территориальной обороны, не знаю, насколько они были совершенны, но на уровне облгосадминистрации все же этот вопрос проговаривался, и на случай военного положения иерархия, подчинение было четко выстроено.

Очень трудно назвать нашу охрану или другое наше дело по охране общественного порядка территориальной обороной, как она выписана в законе. Нет оружия, никаких защитных средств. Фактически сегодня (по состоянию на 13.03) — это на патриотизме, на состоянии души… От мародеров защищаем.

Взрывы слышим постоянно, потому что от Херсона находимся 12−15 км по воде, поэтому слышим ночью. Но, слава Богу, в самом городе не стреляют. Техника у нас идет постоянно. С первых дней мы поставили заградительные сооружения, чтобы в город никто не заезжал. Там было несколько случаев въезда, и мы сразу их вывели из нашего города и после этого поставили заградительные сооружения. А по объездной вокруг нашего города техника идет постоянно.

Похищение гражданских лиц квалифицируется как военное преступление

(На территории города или поблизости) нет ВСУ, мне неизвестно, почему так произошло. Гуманитарная помощь до нас не доходит, в силу того, что нет зеленого коридора, считайте, что 17 дней, по сути, мы гуманитарной помощи никакой не получаем. Есть у нас соответствующие коммуникации, но я бы о них не хотел сообщать, как мы решаем проблемные вопросы и все такое, но решаем.

Потребность есть, в еде, медикаментах, средствах гигиены, потому что 17 дней нам ничего не завозили. На сегодняшний день не зафиксированы смерти от нехватки лекарств. С газом, благодаря сотрудничеству с облгазом, мы начали две недели назад с ними работу, то уже три дня мы газом обеспечены. До этого мы больше недели были просто без газа, люди терпели. Электроэнергия, слава богу, работает. Попыток наладить зеленый коридор у меня не было, у меня нет таких полномочий. Я считаю, что городской голова такими вещами не должен заниматься.

Относительно маломобильных, малообеспеченных, многодетных семей, стоящих на социальном учете, благодаря волонтерам, которые бесплатно, без пиар акций, фотосессий каких-то, они просто привозят: рыбаки — рыбу, молоко — те, кто держат скот, привозят картофель нам предприниматели. Мы в первые дни 3−4 почти 150 тонн картофеля раздали совершенно бесплатно, наладили сотрудничество с пекарнями. Благодаря богу, люди с добрым, искренним, открытым сердцем — они есть, они помогают, да, этого недостаточно, но помощь есть. Бесплатный хлеб раздаем также малоимущим людям, через отдел соцобеспечения работаем постоянно".

Уже несколько дней, как Александр Бабич, вероятно, находится в плену российских военных, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Похищение гражданских лиц квалифицируется как военное преступление согласно Женевским конвенциям и Дополнительному протоколу, поэтому дело Бабича и три десятка подобных должны быть расследованы в Международном уголовном суде, а виновные привлечены к ответственности.

Военные преступники не могут остаться безнаказанными.

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