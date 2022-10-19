Россия планирует сдать Херсон. Зачем это Путину 19 октября, 14:03 Эксклюзив НВ Иван Яковина: Путин скоро будет готов оставить и Запорожскую область, и Херсонскую область (Фото:REUTERS)

Уверенность в том, что правый берег не удержать, уже абсолютно очевидна и в России

Правобережная группировка РФ оказалась отрезанной от снабжения дважды. Первый раз — из-за разрушения мостов — Антоновского автомобильного и железнодорожного, и возле Новой Каховки. Используются паромные переправы, но это очень плохая замена мосту. Но еще хуже то, что и на левый берег Днепра снабжение нарушено из-за разрушения Керченского моста. Поэтому речь идет о том, что Россия скоро потеряет контроль над правобережными районами Херсонской области.

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Сейчас ВСУ активно «прощупывают» артиллерией готовность к сопротивлению российской группировки в этом районе. Есть позитивные сигналы, о которых пока ничего не говорится. Но сами россияне в Херсоне «на нервах», понимают, что ситуация складывается, в высшей степени, неблагоприятно. А на самом деле — просто-таки паршиво для них. Из-за этого местные гаулейтеры — и Сальдо, и Стремоусов объявили о скорой эвакуации мирного населения из правобережных районов Херсонской области.

Мне кажется, они это делают не из гуманизма, а из-за того, что намереваются в ряды эвакуирующихся мирных граждан подмешать и отступающие российские войска. Всем уже абсолютно понятно, что в условиях двойной блокады они не смогут удержать правый берег, и поэтому сейчас будут потихоньку отступать.

У россиян на правом берегу Днепра, примерно, 25 тыс. военнослужащих с техникой. Им каждый день нужно много всяких припасов. Я так понимаю, что они хотят сначала сократить до минимума присутствие российских войск на правом берегу Днепра. Из-за этого и просят (потом будут заставлять) эвакуироваться мирных жителей. Что дальше?