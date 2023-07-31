Новая бездна. Что вскрыла реакция русских на поступок Ольги Харлан 31 июля, 16:52

Как смешны и жалки сейчас эти поистине тараканьи бега хороших и плохих русских вокруг реанимированного советского мема «Спорт вне политики»

«Давай, давай. Обходи очередь. Давай скорей. Подлезай» — российские туристы на остановке вапоретто. Громко и по-русски. Правила для других.

(«Синьора, вы не обижайтесь, но русских я всегда узнаю по бесцеремонности. Всё трогают, всё хватают. Не здороваются, не прощаются. Слова „извините“ вообще не знают. Чем богаче, тем хуже воспитание. Вы не обижайтесь, но это правда» — владелица ближайшего бутика).

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Всюду. На мостах. На площадях. В кафе. В магазинах. На чемпионате в Милане. Всюду.

Давай скорей, подлезай.

Правила для дураков. Подлезать, влезать, пролезать. Богат русский язык приставками на все случаи жизни по понятиям.

И только вдруг, когда это удобно и выгодно, начинается дружный стон о соблюдении правил, равных для всех. Ну, короче, вы поняли. А пока давай, подлезай.

Краткий обзор российской реакции на дисквалификацию Ольги Харлан обнажил новые бездны.

И потому буквальные интерпретации не отменяют символичности жеста. Так что правило вытянутой сабли отнюдь не только про ковид (за эти дни все выучили, что таковы были ковидные нормы окончания поединка, которые были согласованы и в этом случае и… разумеется, нарушены. Кем? Гадать не нужно).

Не удивительно, как успели отметиться на эту тему властители дум.ру на букву Ш. Все-таки это редкий талант не пропустить ни одной лужи, в которую можно сесть. Публично и поглубже (…).

Давай скорей, подлезай.

Ценности— это не слабость цивилизации, а как раз ахиллесова пята жуликов

Столь же смешны и жалки сейчас эти поистине тараканьи бега хороших и плохих русских вокруг реанимированного советского и совершенно не соответствующего никакой действительности мема «Спорт вне политики». Нужно быть слепым и глухим и страдать амнезией крайней степени, чтобы не понимать, что само это выражение «спорт вне политики» и есть один из излюбленных приемов пропаганды и этой самой политики. (Вы забыли Олимпиаду 2014-го и культурный креатив Эрнста? Скандалы с допингами? Пробирки с мочой, проходящие сквозь стены? Инфильтрацию агентов и денег?) Ведь именно Россия дважды, в 2008 и 2014 годах, использовала Олимпийские игры для прикрытия своей военной агрессии против соседей.

Не говоря уж в принципе об устройстве всего большого спорта: о выступлениях под флагами, гимнами и всего остального антуража большого спорта, который и есть не что иное как легитимное и цивилизованное замещение биологических инстинктов — необходимости соревноваться и побеждать. Большой спорт — цивилизационная замена войны.

И идея справедливости в нем тоже очень сильна. Как, впрочем, и продажности. Ничто человеческое.

Но не всё продаётся и не всеми можно манипулировать — и в этом жулики и преступники всегда прокалываются— они думают, что все действуют и живут как они сами, не понимая в принципе иных измерений. Ценности — правда, справедливость, честь, жизнь по правилам — но не формальным, а уходящим корнями в те же ценности— это не слабость цивилизации, а как раз ахиллесова пята жуликов. В конечном итоге.

Не увенчанные лаврами и литаврами победы, но видимые поражения из-за верности этим ценностям есть залог будущего. Собственно, именно они научили тому, что цивилизация, вроде бы, всегда в проигрыше. И в этом ее великая стойкость. Деликатность всегда проиграет наглости. Интеллигентность нахрапистости. Музыка стрельбе. Человек, выращенный в понятиях силы, не имеет в принципе органа под названием совесть. Его методы выживания: от вранья и манипуляции до насилия — уже мало отделимы от его личности.

Писала и буду писать об этом — травматик будет травмировать дальше, отсутствие заложенных любовью и заботой ценностей и внутреннего стержня — расстройство привязанности и буйство бессовестности на всех уровнях. Детдом Россия.

Именно глубокие комплексы, депривация и неуверенность в легитимности своего существования. Именно поэтому травматик неизбежно будет отчаянно утверждать себя самыми дикими формами, вытесняя цивилизацию на позиции силы просто потому, что если ты уступишь и не начертишь ясные границы в этом хаосе, то не будет ни тебя, ни дома, ни мира.

Цивилизация это прежде всего диалог. Обращение к человеку. У цивилизации есть правила и ценности, которые именно тебе лично придётся обрисовать для себя и защищать для всего мира. Собой, своей жизнью. Так, как это делает сейчас Украина и украинцы. И Европа, и Америка при всей своей неконфликтности и любви к удобным компромиссам, на самом деле, это понимают. Потому что речь идёт именно об основах сознания и осознания собственной цивилизации.

Поэтому и меняются правила. Как и было сказано самой Ольгой Харлан: новый мир требует новых правил. И меняются даже быстрее, чем можно было надеяться. Мир уже не дремлет.

Международный Олимпийский комитет квалифицировал Ольгу Харлан на Олимпийские игры 2024. Это письмо стоит прочтения, если хотеть что-то понять. Оно не только про спорт.

Международная федерация фехтования тоже изменит правила рукопожатий после поединков. Как сообщила итальянская газета La Repubblica. «Решение принимается на фоне отказа украинки Ольги Харлан пожать руку российской сопернице по итогам поединка. После внесения поправок в документ традиционное рукопожатие можно будет заменять приветствием на расстоянии: Это позволит украинцам не приближаться к россиянам».

Ковид во многих отношениях был генеральной репетицией, прелюдией к нынешнему времени. Гигиенические биологические правила ковида закономерно перешли в область моральной гигиены. Соблюдай минимальную дистанцию длиной в саблю (…).

Раньше хорошим русским мешали быть хорошими чеченцы. Теперь украинцы. (Как и плохим, впрочем.)

Плохому танцору известно что мешает. Хорошим русским мешают быть хорошими примерно все и всё. Да и вообще, как показали все последние месяцы, хорошие.ру с редким постоянством подтягиваются по тому же маршруту, что и плохие — просто с запозданием и боковыми стежками-дорожками. Но точка схода неизменно общая.

Известный диссидент уже договорился до русофобии (не понимая, что само употребление этого термина — однозначный маркер).

Известный актер до «украинского нацизма».

Писатель — до «защиты русского языка».

Вот теперь хором завели «Спорт вне политики». Всё это буквальное дословное воспроизведение цитат из Путина и основных мемов пропаганды.

Ждем когда — вслед за линией партии хорошим русским начнет мешать Польша.

Как говаривал Вуди Аллен: «Не могу слушать подолгу Вагнера: сразу испытываю непреодолимое желание вторгнуться в Польшу»

Но больше всего россиянам-против-всего-плохого-за-всё-хорошее мешают живые люди— реальные объекты их «братской» заботы. Неудобные, неприятные, независимые — совсем не соответствующие и не желающие соответствовать представлениям русских о несчастных жертвах Путина.

А ведь так хотелось скроить всех по собственному образу и подобию. И к этому же образу самим же в глазах всего мира и примазаться: «Мы все жертвы Путина».

Давай скорей, подлезай…

Текст опубликован с разрешения автора

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