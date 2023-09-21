Последствия преступления Харьковских соглашений. Как за «Москвой» утопить Россию 21 сентября, 15:56

Конституционный Суд Украины наконец начал рассмотрение вопроса так называемых «Харьковских соглашений», однако процесс обещает быть длительным и болезненным

Харьковские соглашения 2010 года — словно рана, которая с годами болит все больше. И пока украинские военные уничтожают вражеские корабли, мы должны обеспечить площадку для возвращения свободного судоходства в фактически приватизированное Россией Черное море. В том числе через изменение законодательной базы и восстановление исторической справедливости.

Видео дня

В чем заключается проблема Харьковских соглашений?

Харьковские соглашения — это договор, подписанный Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым 21 апреля 2010 года в Харькове, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлевался с 2017 до 2042 года. Уже через 6 дней (что является беспрецедентно коротким временем для подписания) Харьковские соглашения были ратифицированы Верховной Радой Украины и Государственной думой РФ.

Собственно, это была пролонгация на четверть века договора от 1997 года, действие которого должно было закончиться в 2017-м. То есть еще аж через семь лет. Арендная плата за пребывание была установлена в размере $100 млн в год — мизерные деньги за продажу пребывания на стратегически важном флоте. В обмен на это Россия согласилась снизить цену на импорт газа и изъяла из газовой договоренности пункт о штрафе, если Украина закупала меньше оговоренного объема топлива.

А еще документ предусматривал автоматическое последующее продление аренды военной базы в Севастополе без каких-либо временных ограничений. Это противоречит статье 17 и Переходным положениям Конституции Украины, ведь таким образом фактически речь идет о пожизненном пребывании Черноморского флота РФ на нашей территории.

В 2022 году эта карта была сыграна еще раз

Харьковские соглашения противоречат Конституции Украины, поскольку не являются временными и противоречат запрету на пребывание на территории Украины иностранных военных баз. В процессе рассмотрения Харьковского договора в 2010 году Комитет по иностранным делам принял решение рекомендовать Верховной Раде отклонить его как «имеющий антиконституционный, антигосударственный характер и ставящий под угрозу национальные интересы Украины, подрывающий ее государственный суверенитет и территориальную целостность и ведущий к наращиванию государственного долга Украины». Не говоря уже о том, что пребывание войск другого государства на территории Украины должно прежде всего соответствовать национальным интересам Украины. Как мы понимаем, в 2010 году о наших национальных интересах при подписании соглашений речь не шла.

7 сентября Конституционный Суд Украины наконец начал рассмотрение вопроса так называемых «Харьковских соглашений», однако процесс обещает быть длительным и болезненным. По обращению 49 народных депутатов Украины Суд рассмотрит Харьковские соглашения на предмет соответствия Конституции Украины. И пока КСУ объявил перерыв в деле, напомню, что на деле через подписание соглашений правительство Януковича умышленно способствовало увеличению личного состава российского флота, а затем способствовало молниеносной оккупации Крыма в 2014 году. В 2022 году эта карта была сыграна еще раз — 24 февраля началось полномасштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, в том числе с территории временно оккупированного Крыма.

С последствиями решений режима Януковича Украина борется и сегодня, и наше дело восстанавливать историческую справедливость. Деоккупация Черного моря должна быть закончена именно нами, ведь пока мы не покажем существенного прогресса в противодействии России на море, международные партнеры не будут желать вкладывать ресурсы в украинский Черноморский флот. Выход к морю — это также наше сокровище, которым мы наконец должны научиться пользоваться.

Верю, что скоро к ракетному крейсеру «Москва» и большому десантному кораблю «Орск» присоединятся несколько ракетных фрегатов, малых ракетных и десантных кораблей, чтобы навсегда покончить с террором флота РФ с моря. Ракетное поражение ремонтного завода в Севастополе продемонстрировало нашу способность реализовать эту задачу. Долгосрочный план — это уничтожение кораблей, самостоятельное разблокирование черноморской торговли и восстановление статуса морской державы.

По нашему возвращению в украинский Крым Черноморский флот РФ не должен иметь шансов быть в Севастополе. Как и любые другие остатки России. Юридически — искореняем Харьковские соглашения; в военном плане — искореняем фактические последствия этих соглашений.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV