Игорь Гуменный

Уровень воровства в РФ заоблачный, а доходов почти не осталось. И вот возникает вопрос: на какие шиши Кремлю содержать своих миньонов?
Отчаянно пытаясь собрать хоть каких-нибудь вассалов в "ближнем зарубежье", Россия сама уже превращается в ближнее зарубежье Китая
Мы не спорим, стакан наполовину пуст или полон – мы выплескиваем воду и кричим о жажде
Уровень воровства в РФ заоблачный, а доходов почти не осталось. И вот возникает вопрос: на какие шиши Кремлю содержать своих миньонов?
Украинцы всегда отвечают на телефонные звонки, но редко делают комплименты чужой работе
Весь мир с увлечением следил за тем, о чем же договорятся Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Однако мало кто заметил, что одновременно с ярким, но пустым шоу в Сингапуре происходит у нас тут под боком
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