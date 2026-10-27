Много шума из-за разговора с Путиным после обстрела

● Россияне ударили по студентам, мосту и энергетике. Число пострадавших из-за российского баллистического удара вечером 26 октября по району парка Киото и станции метро Лесная в Деснянском районе Киева возросло до 12 человек, пять из них — студенты и сотрудники Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ), сообщил утром президент Владимир Зеленский. По его словам, пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистику.

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«Всего за эту ночь было запущено 16 баллистических ракет. Ещё более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьёзная эскалация в российской операции против нашей логистики. Также были нанесены удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти везде российские цели — это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура», — сообщил Зеленский. И подчеркнул (в адрес министра обороны США Пита Хэгсета), что «искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков для Patriot и NASAMS, которые, к сожалению, имеют место в последнее время, прямо помогают России достигать целей её террористической кампании. Каждая такая задержка — это новое российское попадание в тот или иной объект».

ГТЭУ подтвердил, что в результате вечернего баллистического удара по Киеву 26 октября пострадали его учебные корпуса и территория студгородка. Ранены пять студентов и сотрудников университета.

В результате массированной атаки РФ был поврежден офис ДТЭК Киевские электросети.

Также был удар по админзданиям в Оболонском районе Киева между Куреневкой и Подолом.

Движение по Южному мосту с ночи полностью остановили — там после ракетной атаки врага есть серьезные повреждения полотна, а также инфраструктуры метрополитена. Специалисты оценивают последствия попадания…

● Попали несколько ракет, но мост не так просто разрушить. Российские войска во время последней атаки направили несколько баллистических ракет по Южному мосту в Киеве, однако такие сооружения не так просто разрушить, хотя восстановление поврежденного мостового полотна потребует времени. Такую оценку высказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил.

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«Конечно это полотно можно восстанавливать, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, для того чтобы его восстановить, нужно время», — сказал Игнат. По его словам, во время последней атаки противник применил 16 баллистических ракет типа Искандер-М или зенитных управляемых ракет С-400.

● Сбили две баллистические ракеты и много дронов. Россияне ночью атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, а также 280 ударными БпЛА типа Shahed (69 из которых реактивные), Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Основным направлением удара был Киев.

Как сообщили представители Воздушных сил, по состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 257 вражеских целей, в том числе две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 255 российских беспилотников разных типов.

● Кличко даст деньги на переправы через Днепр. Киев планирует направить 1 млрд грн на реализацию проекта строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко по итогам заседания Совета обороны города. По его словам, с такой инициативой выступило государство, а правительство приняло соответствующее постановление.

Места размещения переправ будет определять военное командование, а согласовать, в частности, Киевская городская военная администрация. «Город же, по рекомендации правительства, найдет средства — 1 млрд грн на этот проект», — отметил Кличко.

● В Украине идет реализация мер по физической защите 607 объектов критической инфраструктуры (большие подстанции, малые элементы объектов тепло- и водоснабжения, насосного хозяйства, газораспределительных сетей), общий уровень готовности приближается к 70%, сообщил министр по восстановлению Николай Калашник.

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● В Олешках началась гуманитарная миссия. Во временно оккупированных Россией Олешках Херсонской области началась гуманитарная миссия, в районе ее проведения объявлено двустороннее прекращение огня. Об этом утром сообщил Кирилл Буданов, руководитель ОП. По его словам, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уехал на место, чтобы координировать процесс. «Критически важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто вовлечен в проведение и обеспечение этой операции», — подчеркнул Буданов.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня. По его словам, гуманитарную миссию Украина проводит совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины в рамках инициативы первой леди США по разблокированию Олешков продлится до 22:59 1 ноября, пояснил Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа в ВР.

● Европейские лидеры впервые за долгое время напрямую говорили с Путиным. Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере (оба недавно принимали участие во встрече Владимира Зеленского с Трамповым посланником Стивом Уиткоффом) позвонили из Хельсинки российскому диктатору. На официальном сайте президента Финляндии указано, что Стубб и Стере инициировали звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе. «Финляндия и Норвегия граничат с Россией. Они являются решительными поклонниками Украины. Цель телефонного разговора заключалась в том, чтобы напрямую донести до президента Путина сообщения о предстоящих переговорах, направленных на прекращение войны», — говорится в сообщении.

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Разговор был связан с предстоящими трехсторонними встречами, которые пройдут в Абу-Даби (в начале ноября). В представительстве президента Финляндии подчеркнули, что Стубб и Стере участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

Стубб и Стере подчеркнули, что Финляндия и Норвегия будут продолжать оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также подчеркнули, что война должна закончиться, а переговоры возобновиться. «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы являемся соседними странами России. Результат этой войны будет иметь прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», — заявил Стубб.

Разговор стал первым прямым контактом Путина с поддерживающими Киев ведущими европейскими лидерами после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

● Позиции сторон существенно разошлись. Разговор главы Кремля с президентом Финляндии и премьером Норвегии длился 90 минут вместо запланированных 20. Об этом последний рассказал в интервью NRK. По словам Стёре, переговоры были содержательными и профессиональными, однако позиции сторон существенно расходятся. «Мы поддерживаем Украину, отстаиваем право Украины на самооборону. И подчеркиваем, что должен быть найден дипломатический путь для того, чтобы прекратить эту войну навсегда и справедливо», — отметил премьер.

Других деталей Стёре не раскрыл.

Позже Зеленский обсудил со Стуббом и Стёре их разговор с Путиным, — украинский президент был «благодарен за детальный бриф и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий». По его словам, Стубб и Стёре заявили Путину о необходимости реальных деэскалационных шагов.

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● Есть ли смысл в разговорах с Путиным? Российский диктатор во время разговора с президентом Финляндии и премьером Норвегии заявил, что Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. В ответ Стубб и Стёре подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен выразила скепсис относительно эффективности телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным, отметив, что не видит «никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой». «Я очень скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована.

А Стубб сказал, что разговор готовился при участии Украины и США, что подтвердил глава украинского МИД Андрей Сибига…

И наконец:

● Кабмин наконец раскрыл свои «бронировочные» идеи. Кабмин опубликовал постановление об обновлении порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Теперь все соответствующие органы должны в течение десяти дней пересмотреть и согласовать критерии важности предприятий, учреждений и организаций для экономики. А после этого проанализировать соответствие структур, уже имеющих подобный статус, этим же критериям и, в качестве варианта, отменить его. Те, кого эта участь обойдет стороной, продолжат пользоваться статусом критичности в течение срока, который был им ранее назначен. Также Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время — он, среди прочего, будет контролировать необходимость бронирования более 50% работников критически важных предприятий.

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Критически важными теперь считают предприятия таких сфер: оборонно-промышленного комплекса; топливно-энергетического комплекса; жилищно-коммунального хозяйства; добывающей промышленности; перерабатывающей промышленности; агропромышленного производства, включая обеспечение продовольственной безопасности; розничной торговли; строительства; транспорта и логистики; информационных технологий; банковской деятельности; здравоохранения; связи; аварийно-спасательные службы; или согласованные Коордцентром за обоснованным обращением центрального органа исполнительной власти в соответствующей сфере. Количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию, должно составлять не более 95% (вместо 100%) в критически важных учреждениях.

● Образование, наука, медиа — вне списка. Как уточнил Ярослав Железняк, народный депутат из фракции Голос, проанализировав правительственное постановление, лимит бронирования для работников топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов правительство установило на уровне 95% (вместо предложенных в первом проекте решения 85%), а для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Железняк заметил, что критическими могут считаться только 13 отраслей. «Образование, наука, услуги, медиа — вне списка, только отдельным обращением через Центр [Коордцентр]», — написал он.

● По мнению Ирины Фриз из фракции Евросолидарности, представительницы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, правительство ввело новый бюрократический фильтр — Коордцентр, от рекомендаций которого будут зависеть важные решения по бронированию. Соглашение таких вопросов может занять более месяца, что создает для предприятий ситуацию неопределенности, риск потери специалистов и задержки в выполнении оборонных заказов.

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● Желтая тревога станет для бизнеса красной. После 4 декабря бизнес больше не сможет продолжать работу во время желтой (дроновой) тревоги только на основании согласия трудового коллектива. В дальнейшем работать во время такой тревоги будет позволено только при реальной защите людей — когда есть собственное укрытие, безопасное пространство или полноценное убежище рядом — 300−500 м. Если ни один из этих вариантов недоступен, предприятие должно останавливать работу во время тревоги или переводить работников на дистанционный режим. Если простой возник из-за опасности не по вине работника, за ним сохраняется средний заработок.

Новые требования касаются магазинов, офисов, производственных предприятий и ФЛП, не имеющих наемных работников.

И еще:

● 27 октября страна отмечает День украинской письменности и языка. И именно в этот день сограждане традиционно пишут Радиодиктант национального единства — сейчас они сделали это в двадцать седьмой раз.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.