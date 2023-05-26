Какой подарок делает Украина Сакартвело 26 мая, 14:40

С Днем независимости, Сакартвело!

Судьба Украины и Сакартвело очень похожа, в основном, к сожалению, из-за общего врага. Как и Украина, в свое время Сакартвело восстановила государственность в 1918 году и потеряла в 1921-м. Сегодня картвелы празднуют День независимости, провозглашенной более 100 лет назад, и дальше противостоят империи, которая все еще надеется повторить оккупацию 1921-го. Кроме крупнейшего государственного праздника, в последние дни Сакартвело привлекала к себе внимание и по другим, не таким хорошим причинам. Но когда друзья переживают тяжелые времена (пусть у тебя дома они еще хуже), я предпочитаю думать не над тем, как оттолкнуть их еще дальше, а как помочь.

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Помня о 30 тысячах украинцев, которые нашли приют в Сакартвело, о поддержке Украины на всех международных площадках, мы, конечно, понимаем, что и в вопросе антироссийских санкций, и в других вопросах Тбилиси мог бы и, пожалуй, должен был бы сделать больше. Больно смотреть, как Сакартвело сейчас попадает в ловушки, которые гибридными методами расставляет для нее Россия, восстанавливая авиасообщение и снимая визовые барьеры для картвелов. Мы точно знаем, куда ведут такие «подарки» Кремля. Нас огорчают некоторые новости из дружественной страны и хотелось бы видеть такой уровень поддержки Сакартвело Украины на всех уровнях, который мы видим на уровне общества. Обидно, когда настроения людей не отражаются в политике, но украинцы хорошо знают, что это не повод ставить крест на друзьях. Мы знаем, сколько раз россияне уже потирали руки в ожидании усталости от Украины, и насколько важным для нас было донести миру голос гражданского общества, убедить, что мы никуда не делись и остались преданными западным ценностям. Во многом мы и сейчас стоим именно благодаря тому, что люди, искренне верящие в свободу и достоинство, слышали нас, верили в нас и не отказывались от нас.

Как и 100 лет назад, судьбы наших стран тесно переплетены

Как и 100 лет назад, судьбы наших стран тесно переплетены. Сегодня, бесспорно, будущее Сакартвело напрямую зависит от исхода нашей войны за независимость. Но в будущем безопасность региона будет зависеть и от того, какой будет Сакартвело. Пусть никого не вводит в заблуждение маленький размер этой страны и разделяющее нас море — в глобализированном мире все взаимозависимы. Поэтому сражаясь с российскими оккупантами у себя дома, должны думать и о том, как можем помочь с этим и соседям. Это надо, в первую очередь, нам, потому что если хотим долговременного мира, должны заботиться о том, чтобы пространство свободы вокруг нас расширялось. Иногда для этого не надо посылать куда-то армию или тратить большие деньги. Есть вещи, которые требуют не материальных вещей, а простой человеческой солидарности, которая способна разрушать империи и создавать новый лучший мир.

Поэтому сегодня мы с коллегами решили сделать подарок нашим картвельским друзьям и зарегистрировали проект постановления Верховной Рады об использовании в Украине исторического названия страны Грузия — Сакартвело. Такое решение уже приняли Литва, Израиль, Южная Корея и Япония, и будет правильно, если Украина тоже откажется от навязанного россиянами колониального названия «Грузия». Это будет хорошим примером для других стран, а также мощным сигналом картвельцам, что мы дальше рядом, мы видим, к чему они стремятся, и верим, что Сакартвело будет в Европе, несмотря на все препятствия, которые создает враг.

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