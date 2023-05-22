Вопрос жизни и смерти для государственности Грузии 22 мая, 15:23 NV Премиум

Цена такого «потепления» очень высокая

Сближение с Россией сейчас идет семимильными шагами. Грузинской мечте придется очень много поработать, чтобы объяснить своему населению, что же происходит на самом деле. Если у них это не получится, то обязательно будут акции протеста. Обязательно будут. Будет противостояние между частью общества, которое по всем опросам большинство, и другой частью, которое в меньшинстве и желает вернуться обратно в СССР.

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20% территории Грузии оккупировано Россией. Грузинская мечта, правительство объяснило решение пускать российские самолеты шагом, направлен на улучшение качества жизни этнических грузин, проживающих на территории России. Этих людей в районе 300 тысяч, по переписи РФ. По версии Грузинской мечты, этих людей ровно один миллион, что немножко, мягко говоря, преувеличено. Соответственно, нарратив Грузинской мечты такой, что они заботятся об интересах наших соотечественников и их родственников, которые действительно живут в России, у которых есть родственники в Грузии.

Однако сегодня, судя по тому, кто приезжал, очень мало там было этнических грузин. Там были в основном этнические русские, славяне. Не знаю, как сказать корректно. И было, скажем вежливо, несколько человек пророссийски настроенных — политиков что ли или сателлитов России в Грузии. Это представители фонда Горчакова, фонда Примакова, которые приписали себе возобновление прямого авиасообщения. Мне кажется, что эти люди не случайно попали на первый борт.

Конечно, России и Грузинской мечте, грузинским властям нужно было показать общественности, что заслугой именно этих людей, их дипломатии является то, что первый рейс уже мы увидели в действии; отмена визового режима.

Заявляют, что это поможет избежать военной конфронтации с Россией

Мне кажется, что обе стороны продвигают этих людей в грузинскую политику хотя бы только для того, чтобы если вдруг что-то не получится и грузинская общественность действительно встанет рогами или лбами на защиту своих интересов, как это было и в марте, и до того, свалить на эту группу пророссийских политиков ответственность за происходящее. И опять уйти в подполье — делать вид, что они являются представителями интересов грузинской общественности, то есть пытаются подвинуть приблизить страну к Евросоюзу.

Мотивация грузинских властей заключается в том, что