Что происходит в Грузии 8 марта, 16:33 Эксклюзив NV

Власть Грузии замахнулась на самое главное — на цивилизационный выбор, сделанный народом

Грузия больше 30-ти лет назад сделала свой выбор и этот выбор был европейским. Грузия пережила четыре войны. И грузинское общество не видело последние 30 лет другого вектора своего развития, кроме Европы. За это грузины заплатили очень высокую цену: в Грузии десятки тысяч погибших в борьбе за независимость и свободу Грузии. И тут вот эти кремлевские нарративы: власти решили принять закон, просто переведенный с российского закона.

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Но в результате все, что получила власть — уличные протесты и раскол, поскольку 7 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднозначно заявила, что она, во-первых, ветирует этот закон. Во-вторых, что она никогда не будет поддерживать такую власть. И, в-третьих, она призвала послов, мол: «Кого вы собираетесь защищать? Такое правительство даже не стоит защищать, потому что тогда вся ваша работа, которую мы делали десятками лет, пойдет насмарку». Фактически, можно сказать, что это глупое решение запустило необратимые процессы.

Плюс ко всему мы хорошо знаем, было заявление со стороны США и Европейского Союза, которое тоже четко говорит о том, что это может поставить крест на европейском выборе Грузии. Плюс ко всему, грузинское правительство может попасть под санкции.

Европейский выбор Грузии — не является только выбором сторонников Саакашвили. Европейский выбор Грузии — это консенсус общества. И там есть избиратели, в том числе избиратель правящей партии. Но на самом деле грузинской власти много неудобств создает история, когда Европа от них требует определенных шагов для реформ и для того, чтобы не было заключенного по фамилии Саакашвили. И они испытывают большой дискомфорт.

Поэтому у меня есть ощущение, что они специально создали этот кризис, понимая, что этот кризис будет, для того, чтобы пойти здесь на уступку.