Сила протеста. Чем все может закончиться в Грузии 9 марта, 16:24 Эксклюзив NV

Сегодня мы уже видим, что представители правящей партии Грузинская мечта немного отступили назад и модифицировали свой нарратив. Что происходит

Суть скандального закона, против которого грузины вышли на уличные протесты, заключается в том, что все организации, СМИ, юридические лица будут помещены в реестр иностранных агентов в случае, если финансирование, которое они получают от иностранных доноров, превышает 20%.

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Для чего это делается? Чтобы якобы у властей была единая база, где они одним кликом могли бы находить финансовую историю тех организаций, которые ведут не очень хвалебную деятельность в их адрес.

Правозащитные организации редко бывают кому-то приятны. Соответственно, властям необходимо заглушить этот голос сейчас. Поэтому в Грузии этот закон называют российским законом, путем от западных ценностей, от евроинтеграции Грузии, к усилению темпов по интеграции с Россией и чуть ли не синхронизацией грузинского законодательства с российским.

Сегодня мы уже видим у представителей правящей партии Грузинская мечта в Фейсбуке карты, где они пишут, что Грузия и Евросоюз — это одно, потому что действительно впечатлила сила протеста, которая была на Руставели. Они немножко отступили назад, модифицировали свой нарратив и теперь говорят, что это честный, откровенный протест на Руставели, это оболваненные радикальной оппозицией люди, которые не понимают, что происходит на самом деле. Думаю, действительно правящая партия хорошо понимала, какие риски.

С другой стороны, может быть, они не ожидали того, что будет так много молодежи. На всех предыдущих акциях протеста студенты как-то не хотели аффилироваться ни с одной оппозиционной силой. А сейчас какое-то немножко другое единение. На Руставели были и абсолютно беспартийные молодые ребята, которые просто защищают свой образ жизни — ни при чем политическая ориентация. Были сторонники правящей партии, Грузинской мечты. Мне кажется, что все-таки с масштабами они немного просчитались.

Мне кажется, это что-то новое для Грузии сейчас

С другой стороны, моя конспирология такая, что, возможно, олигарх Иванишвили, на которого обрушилась критика Запада, которого не раз предупреждали, что против него возможны какие-то ограничительные меры… Мы уже слышали заявление представителя Госдепа о неких механизмах, которые могут защитить право на протест мирных манифестантов. Иванишвили, напомню, называют теневым правителем Грузии, потому что у него нет никакой формальной ответственности, хотя на деле он управляет всеми политическими процессами — что-то в духе Плахотнюка в Молдове. Возможно, он появится и скажет: «Я отзываю закон, отдаю вам Саакашвили, избавьте меня от угрозы санкций». Какие-то такие два варианта.

Насколько эта толпа проглотит эту пилюлю, будем смотреть.

В Грузии разгон полицией это вполне привычное последствие для тех, кто выходит на протест. Если история заканчивается подобными разгонами, значит власть испугалась. И 7 марта мы видели, что власть действительно испугалась, потому что они вывели на Руставели несколько сотен спецназовцев, которые просто своим количеством вытеснили протестующих с площади. Они вытеснили их и буквально через 10 минут эти люди опять появились на Руставели. Это было действительно очень волнительно. У этих людей не было чувства страха или еще каких-то других опасений, они взяли и вернулись обратно на место, откуда их согнали несколько сотен спецназовцев в этих масках, щитах. Мне кажется, это что-то новое для Грузии сейчас.

Во время Революции роз в 2003 году силовики перешли на сторону протестующих. Я не припоминаю ничего подобного с тех пор. 7 марта были какие-то заявления организаторов акции протеста, что часть спецназовцев отказалась выполнять задание. Но судя по количеству тех, кто выполнял, видимо, эта часть не имела никакого критического влияния на происходящее.

Я уверена, что везде есть нормальные здравомыслящие люди, которые не хотят вредить своим гражданам. Но пока ничего подобного мы не видели.

Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили — это символический политический жест, мне кажется: важный, но тем не менее символический. И Грузинская мечта сможет преодолеть это вето большинством. Скорее всего, так оно и произойдет, если Грузинская мечта будет следовать первоначальному плану о принятии закона.

Но сам жест Саломе Зурабишвили интересен и, мне кажется, очень важный. Хотя ее многие упрекают в том, что вместо заявления она могла бы отпустить на свободу, помиловать гендиректора телеканала Мтавари Нику Гварамию и тем самым выполнить хотя бы один пункт из 12, которые Грузии рекомендуют сделать для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

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По поводу личности Зурабишвили разные версии. Очевидно и факт, что она являлась ставленником Грузинской мечты на выборах, когда прошла в президенты. После их отношения пребывали на разных стадиях. Потом Грузинская мечта стала уже оголтело антизападной и Зурабишвили, конечно же, дистанцировалась.

Потому что она — потомок основателей первой грузинской республики, которые бежали из Грузии после советской оккупации. Она представитель французской школы дипломатии. Для нее, если говорить просто, дурной тон быть пророссийской силой в этой стране. Тем не менее Зурабишвили делает очень токсичные заявления время от времени. И очень сложно понять, какие у нее политические взгляды, какая позиция.

Есть еще одна конспирология по поводу того, что Зурабишвили — это внешнеполитическое лицо олигарха Иванишвили, который посредством нее балансирует. Для внутреннего потребления есть Грузинская мечта, которая не поддерживает Украину и копирует заявления Владимира Путина или Владимира Соловьева. И есть Саломе Зурабишвили, которая призывает ввести визовый режим против россиян в Грузии или которая критикует этот закон и т. д. Поэтому эта история внутренняя, которую очень важно понимать и видеть именно в таком ракурсе. Мы пока еще не знаем, какую роль президент Зурабишвили сыграет во всей этой истории.

Грузинская мечта сейчас ведет такую кампанию, якобы «вы не понимаете, вас обманывают». Но мне кажется, люди, которые были эти дни на акции протеста, молодежь, достаточно образованы, чтобы понимать, кто кого обманывает. Мне кажется, у них достаточно развито критическое мышление. По крайней мере ребята, которых я видела, — это новое поколение грузин, для которых Европа — это не просто какая-то отдаленная история, а это их образ жизни. И очевидно, что эти люди будут защищать свой образ жизни, вне зависимости от того, кто будет стоять рядом, какой политик.

Полную версию интервью с Мартой Ардашелией читайте здесь

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