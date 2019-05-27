Гражданство для 65 миллионов. Что из этого может выйти? Сегодня, 13:40 465 Цей матеріал також доступний українською

Остаётся главное противоречие. И здесь российская пропаганда несколько веков старалась на славу

Одно из высказываний Владимира Зеленского на церемонии инаугурации вызвало в основном восторженные отклики. Речь об этом: «Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке — вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство».

Исходя из действующего в Украине права крови, на юридическом языке это заявление должно звучать так: на получение украинского гражданства по некоей упрощённой процедуре может претендовать каждый, кто сможет доказать, что кто-либо из его прямых предков является выходцем из Украины. Кто-либо, хотя бы один.

Здесь может возникнуть неопределённость с основным понятием — «выходцы из Украины». Украина является государством только с 1991 года — до этого было квазигосударство в составе СССР с чётко определёнными границами. Ещё раньше Украина была просто этнической территорией без чётко определённых границ. Да и границы УССР менялись.

Как же отделить выходцев из Украины от невыходцев, если населённые этническими украинцами районы Кубани, Восточной Слобожанщины, Зелёного Клина никогда в состав ни Украины, ни УССР не входили? Включить сугубо этнический принцип?

Как же отделить выходцев из Украины от невыходцев?

А если не родился в Украине, а жил — то сколько лет проживания необходимо? А если родился и сразу же, в младенчестве, уехал? А если родился во Львове до 1940-х, или в Таганроге после 1920-х? А если при этом — этнический украинец? А если, как великий Станислав Лем, люди считали и считают своей родиной Львов, принимая, что он — украинский, а не польский?

Но, предположим, все эти противоречия можно будет законодательно урегулировать. Остаётся главное противоречие. Вот такой вопрос: многие ли канадцы, американцы, австралийцы, поляки, словаки украинского (этнически или территориально) происхождения захотят получить украинское гражданство? Заинтересованы ли они в нём по состоянию на сегодня? Многие — да, многие — нет. Но, с другой стороны…

Где за рубежом проживает больше всего выходцев из Украины и тех, у кого хотя бы кто-нибудь из прямых предков был украинцем? Конечно же, в той стране, которая более 300 лет составляла с Украиной единое государство и при этом планомерно, целенаправленно уничтожала различия между украинцами и русскими, стремилась унифицировать два народа. Сделать из них один «едино-неделимый».

Вот данные из «Википедии»: «Українці у Росії становлять найбільшу українську діаспору в світі. Згідно з переписом 2010 року, в РФ проживає 1 927 988 українців, або 1,4% загальної чисельності населення». Это только те, кто назвал себя украинцем — а сколько не назвали? А сколько в России этнических неукраинцев, так или иначе связанных с Украиной?

Хотят ли они участвовать в развитии Украины? Готовы ли «строить сильную и успешную Украину»? Конечно же, готовы! Конечно, хотят! Ещё как хотят! Только в соответствии со своим пониманием и своими представлениями. Подавляющее большинство из них с воодушевлением будут строить то, что они понимают под сильной и успешной Украиной — под лозунгом «Мы же братья», а то и «Мы — один народ». И вовсе не потому, что они — такие зловредные. Просто они искренне уверены, что это и есть истина, и они должны её восстановить и защитить. Их так воспитывали. Им всю жизнь преподносили эту идею как истину. С другими точками зрения они не знакомы. Так почему же они должны усомниться, что «мы — один народ»? Российская пропаганда несколько веков старалась на славу. Эти люди будут уверены, что они всего лишь восстанавливают историческую справедливость — как и в случае с «крымнашем».

Эти «люди, которым дорога Украина», уверены, что тот язык, на котором говорил сценический Тарапунька — это и есть настоящий украинский язык, и поэтому «да какая разница, всё равно же всё понятно!» А вот «теперь я ничего не понимаю, потому что украинцев заставили говорить на галицийском наречии».

Они убеждены, что «хохол» — это звучит ласково и по-братски, а вовсе не унизительно. И о самих себе говорят: «Я — хохол». Они не знают украинской культуры, украинских традиций, украинской истории, украинского быта — и убеждены, что «у нас всё одинаково». Помните, как Навальный утверждал, что у него украинская фамилия — мол, судя по ней, его предки валенки валяли? Вот такие «украинские валенки» и будет помогать валять российская диаспора. (Для тех, кто не знает: в традиционном гардеробе украинцев не было валенок, это — чисто русская обувь.)

Захотят ли россияне получать украинское гражданство? Уверен: очень многие — да. Тёплая — по сравнению с Россией — страна, много овощей и фруктов. И не стоит забывать, что у россиян есть мощный побудительный мотив, которого не существует в Украине: «Партия сказала: надо». Российские украинцы-по-паспорту сразу же почувствуют, что на них и только на них возложена историческая миссия — вернуть Украину на её якобы исконное геополитическое место, на российскую привязь. Они же почувствуют ответственность перед вечностью — такую, которую никакие канадцы чувствовать не будут!

А кроме всего прочего, какой же россиянин не захочет иметь паспорт, дающий возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны?

Как бы эпопея с гражданством для диаспоры не окончилась тем, что на следующих украинских выборах в России будет едва ли не больше избирателей, чем в самой Украине.

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