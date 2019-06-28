Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого Сегодня, 10:21 9534

Статья «6 жестоких истин…» американского автора Дэвида Вонга, ссылку на которую я выложил на своей странице Facebook, стала поводом для дискуссии с одним из моих читателей

4 июля в Киеве в рамках проекта НВ состоится лекция Евгения Черняка под названием «Большие деньги». Как попасть на лекцию и все детали здесь

Мне кажется, наша переписка достойна внимания, поскольку хорошо отображает мировоззренческий конфликт между двумя типами людей — теми, кто только говорит, и теми, кто делает. Поэтому публикую ее здесь.

«Уважаемый Е.А.

Прочитал «6 жестоких истин…» Дэвида Вонга. Могу понять, для чего нужна эта статья тем, кто задницей прирос к дивану. Но не очень понимаю, для чего дополнительный нейролептик амфетаминного ряда нужен таким людям, как ты.

Итак, начнем. Незыблемым моим убеждением является то, что знания в какой-либо области должны обязательно стыковаться еще где-то, и если этого не происходит, то это не знания, а просто точка зрения.

Был такой философ в Древней Греции по имени Сократ. Не оставил ни одной книги, не построил ни одного храма. Его даже земляки не принимали и довели до самоубийства. И с точки зрения автора он был «никчема жалкий» и пользы не приносил. Да и по большому счету ничего не делал. И то, что было внутри него, не заставляло его что-то делать. Но есть одна маленькая тонкость — Сократ был учителем Платона, Платон был учителем Аристотеля, Аристотель был учителем Александра Македонского, который, в свою очередь, завоевал полмира. Вот вопрос: так кем был Сократ? Какая форма взаимодействия таилась в его бездействии? И какую энергию он передал ученикам?

Другой «жалкий никчема» по имени Фома Аквинский, вслед за Аристотелем, утверждал, что все в природе характеризуется двумя чертами: потенциальностью и актуальностью. С актуальностью все понятно. Весь список рассылки — это вполне актуальные люди, продающие свою энергию за большие или очень большие деньги. Вот с потенциальностью вопрос. А звучит он, я думаю, так: куда вы идете? Кем вы в принципе стремитесь стать? Какой след оставить на Земле? И что вы такое делаете, что заставит восторгаться других?

Любой брошенный камень — это маленький спутник Земли, способный разбить голову любому жалкому зеваке. Он может бесконечно гордиться своим размером, весом и траекторией полета, но упадет, поскольку потенциально он просто камень, брошенный рукой создателя. А вот спутник будет всегда вращаться вокруг Земли, и любоваться им можно будет, и критиковать его, и сравнивать себя с ним всегда. Но этого не понять герою Алека Болдуина, он слишком занят рассматриванием траектории своего полета (своими дорогими часами, машиной, костюмом, энергичным взглядом и жестами, и очарован суммой своего годового дохода).

Ну и чтобы не быть голословным, кусочек из термодинамики. Способность термодинамической системы, а, по сути, это каждый человек, производить работу над окружающим миром называется энергией Гиббса или Гельмгольца и характеризуется она не только массой тела и ее температурой, но еще и очень важным параметром — потенциалом давления. Если глубоко копать, то еще полезно прояснить для себя, что такое энтропия системы. Не вдаваясь в подробности, скажу следующее: важно, как вы кипите на работе и в жизни, как накапливаете массу денег, но может быть бесконечно важнее, какой потенциал вы накапливаете внутри себя и станете ли вы бомбой и после смерти, или ваш последний выдох будет жалким. Зависит от вас. Но писаке, который стремится «выбить почву из-под ваших ног и заставить вашу голову работать», этого не понять. Писать за 14 лет он научился, а вот думать нет.

Это мое мнение. Удачи вам. Ю.К."

***

«Уважаемый Ю.К.

Прочитал и даже размещу в Фейсбук для всех никчем с «огромным потенциалом внутри», который нельзя оцифровать, а значит, о котором всегда можно говорить, как об альтернативе, в том числе альтернативе заработку денег и успешности в обществе, легко замеряемым на калькуляторе.

Проблема в том, что при четком замере калькулятором, выясняется, что никчемы и есть никчемы. Но им же как-то нужно это оправдать! Именно поэтому они отсылают вглубь веков к людям, с которыми уже не поспоришь.

Древние философы давно мертвы. Выводы их интересны и выдержали испытание временем, но от них сильно несет нафталином. Так сильно, что у никчем из-за аллергии полностью отключается возможность посмотреть на современных мыслителей, заметивших, что мир и человек за это время изменились, что добавились новые индикаторы счастья и успешности.

Гиббс с Гельмгольцем и сестрой их энтропией по-прежнему актуальны. Ибо они измеряемы, не в пример мифическому внутреннему потенциалу, отсылающему нашу беседу в область, где ни проверить, ни замерить, ни поспорить, ни обсудить ничего нельзя. Впрочем, именно это и нужно никчемам. Чем больше тумана, тем легче прятать собственную несостоятельность.

Сократ оказался учителем Александра Македонского (хотя сам Македонский этого мог и не знать). Но среди никчем сегодняшнего времени вряд ли найдется хотя бы пару человек, чьи мысли будут цитировать долгое время после их смерти, как людей ничего не сделавших, но хорошо и правильно рассуждающих. Конкуренция сейчас гораздо выше, чем тысячелетия назад.

Нынешние Македонские — Джобс, Цукерберг, Брэнсон… Македонские всех времен рано встают, поздно ложатся, напряженно работают и проявляют сверхусилия. Им некогда рассуждать. Они не так красноречивы, как Платон с Аристотелем, но способны завоевать полмира и без велеречивых сентенций. Впрочем, Платон им тоже бывает нужен — на отдыхе, после того, как Македонские выиграли очередную битву.

Дьявол судит людей по словам, а Бог ценит людей за дела. Так что счет на табло! И «сократов» я там не наблюдаю. Но там полно Брэнсонов, Абрамовичей, Джобсов, Пинчуков, Ахметовых, Фридманов и других известных персонажей, которые делают вещи состоявшимися, а не тратят свою жизнь на то, чтобы объяснить, почему что-то не происходит.

Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности. С уважением, Е.А."

***

«Уважаемый Е.А.

Почитал. Вижу, у нас разгорается дискуссия. Не то, чтобы дискуссия была моей самоцелью, но уклоняться не буду. Итак.

«Легко замерять на калькуляторе»… Понимаю это так, что речь идет о деньгах. Но померить деньги — это не единственный способ померить человека. Это просто померить его деньги. Выводы ушедших философов изучают в институтах. Некоторые из их идей живы и живут. А нафталин неприятен только моли.

«Мир и человек за много веков изменились и добавили новые индикаторы успешности». У меня вопрос: а в чем? В чем человек стал лучше и где новые критерии счастья? Самое последнее представление о структуре подсознания человека не выявляет других экзистенциальных травм, других когнитивных поведенческих профилей. А отдых на островах, Ferrari, самолеты — это не аргумент. Так что… Слабовато.

На счет Гиббса и Гельмгольца. Ученых таких знаю, чем выдающиеся они — тоже знаю. Ни разу не встречал размеры их личного состояния. Считается несущественным.

Далее. Сократ не был учителем Македонского, Сократ был учителем Платона. И если все же найдется пара человек, «людей ничего не сделавших, но хорошо и правильно рассуждающих», которых будут цитировать спустя десятилетия, то, видимо, трудно измерить их с помощью калькулятора. Не работает метод. Такими людьми были Будда, Мухаммед, Иисус, Лао-Цзы, Конфуций. Мне интересно, будут ли цитировать Цукерберга и Брэнсона?

Кто вам сказал, что только Бог ценит людей за дела? Сатана — отец лжи, толкает людей к действиям и не только.

Хотя, если говорить про Брэнсонов, Абрамовичей, Джобсов, Пинчуков и других известных современных персонажей, то в соотношении с Дэвидом Рокфеллером, с его эквивалентом состояния в современных ценах в $160 млрд, они просто привокзальные бомжи? Смешно.

И наконец. Многих из тех, кто видит себя несущимся в полете камнем, и кто обеспокоен своей массой (состоянием), до поры до времени не очень волнует вопрос траектории полета. Ситуация, как мне кажется, начинает меняться, когда приближается точка апогея траектории или так называемая «точка экстремума функции» (это, кстати, придумал Ньютон — тоже человек небогатый, но значительный) и «камню» уже становится понятно в каком секторе «поля» он упадет — один, два, пять, десять и более миллиардов долларов. И вот здесь может начаться переоценка ценностей. Я, кстати, понял, почему сильные, энергичные и успешные люди читают такие статьи. В период переоценки ценностей и с пониманием своей траектории они иногда задают себе вопрос: это все, что ты хотел? Это то, на что ты потратил свою жизнь? А может, стоило быть вдвое «беднее», но вдвое счастливее или интересней потомкам?

И если ответ не радует, то выход один — еще сильнее размахивать флагом «Успешность».

Грустно.

Не хочу никого обидеть. Это просто мое мнение. И даже легко смирюсь с тем, что кому-то оно покажется неправильным.

P. S. Когда-то Диоген Синопский спросил у Платона: «Платон, я вижу на столе чашу и кубок. Но чашности и кубковости не замечаю». На что Платон ответил: «Диоген, чтобы заметить чашу и кубок, нужны всего лишь глаза. А чтобы заметить чашность и кубковость, нужны мозги».

Это так. Разговоры никчем.

С уважением, Ю.К."

***

«Уважаемый Ю.К.

Дискуссия, от которой вы не уклонялись, задрана вами на такую теоретическую высоту, что с нее уже и предмет спора не сильно заметен. Это, впрочем, характерно для всех лекторов. Парить в стратосфере пустозвонства и ни в коем случае не допускать практическое применение любых выводов.

«Теория, мой друг, суха, Но зеленеет жизни древо». Зеленеет, в том числе и долларами, которые подсчитывают мировые издания большими или меньшими тиражами в рейтингах самых богатых и влиятельных людей разных стран мира.

Вяло листая подобные журналы, теоретики из стратосферы успокаивают себя, оправдывая свое отсутствие там несчастьями, которые приносят деньги. «Многоденежье порождает печаль», — вяло ковыряясь в носу, изрекает такой теоретик. Потом, раздраженно отбросив журнал, садится в свой достаточно хороший автомобиль и читает небольшую лекцию своему водителю на предмет правильной работы, добавляя, как неопровержимый аргумент успешности, что именно водитель возит его, а не наоборот. Такие же лекции, периодически выслушивают и другие люди, окружающие подобных персонажей.

Стратегия ущербная, но востребованная. Всем, кто ниже по социальной лестнице, мгновенно предлагается калькулятор. Всем, кто выше, предъявляется железобетонный аргумент, что счастье не в деньгах. Так и проползают теоретики ужом по жизни, изредка заползая на территорию здравого смысла. Впрочем, с возрастом этих моментов становится все меньше. Метаболизм подводит — не так элегантно получается отбрасывать в сторону журнал.

Предлагаю прекратить дискуссию. Это конфликт мировоззрений. Где жить — в пропахшем нафталином средневековом румынском замке, наспех переделанном албанскими гастарбайтерами под отель, или в Нью-Йоркском отеле с высокоскоростным интернетом и видом на Гудзон? Что читать — Платона с Аристотелем, чтобы вовремя ввернуть историческую справку, или книги, написанные великими бизнесменами о том, как они построили ведущие компании мира?

Моя философия — учиться каждый день у людей, которые умнее, в независимости от их статуса. Ваша философия — девальвировать всех, кто успешнее и давить на всех, кто успешен менее тебя, причем аргументами, которые напрочь отрицаются вами в разговоре о богатых людях. Такой себе вербальный паззл, складывающийся в нужном алгоритме в зависимости от смысла, который вкладывается изначально.

Я вижу здесь явное применение двойных стандартов исключительно для защиты подсознания и объяснения, почему вас нет в рейтингах. Нет, и не будет. Люди с такой философией там появиться не могут. Им очень хочется, но не получится. Юниверсум не ошибается. Там есть те, кто готов заплатить серьезную цену за этот статус. Ведь в зачет принимаются только сверхусилия. А для этого нужен характер и энергия. Характер у вас есть, а вот энергия уходит на объяснение того, как же плохо живут участники рейтинга, в который вам очень хочется, но не получается, попасть.

Вот если бы вы попали туда, а затем, заработав миллиард, потеряли к нему интерес, раздав 50% на благотворительность, тогда да, слова чего-то стоили бы. Размышления человека, который находясь на вершине, цитирует Аристотеля, воспринимаются совершенно по-другому. А иначе все эти судорожные повизгивания о вреде денег, даже с привлечением Платона и Аристотеля в качестве аргументов, не более чем размышления социопата, хотевшего, но так и не смогшего оставить след в истории. Ни как участник рейтинга Forbes, ни как философ, ни как Гиббс с Гельмгольцем.

Аминь.

С уважением Е.А."