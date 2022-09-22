Три составляющие угроз Путина. Как их оценивать? 22 сентября, 13:50

После череды неудач Путин пошел на «осторожную» эскалацию

Последние месяцы у Путина не задались. Он пообещал успешное наступление на весь Донбасс, но к июлю российские войска увязли в Донецкой области. Две недели назад началось контрнаступление Украины на северо-востоке. Его результатом стало восстановление контроля над большей территорией, чем была потеряна из-за наступления путинской армии на Донбассе. На прошлой неделе в Самарканде Путин публично трепетал перед своим визави — президентом Китая Си Цзиньпином, а президент Индии Нарендра Моди отчитал его за политику в отношении Украины. А в России за войну с Украиной Путина критикуют местные либеральные политики, крайние националисты и даже легендарная певица Алла Пугачева.

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На этой неделе Путин дал «ответку» на эти события, состоящую из трех частей.

Наиболее важной было объявление о «частичной мобилизации» 300 тыс. резервистов, чтобы подремонтировать войска, перемолотые украинскими силами с февраля. Но он также одобрил фиктивные референдумы по вопросу о присоединении к России тех областей Украины, которые частично контролируют российские силы.

Затем он снова разыграл единственную карту, которую использовал еще до февральского вторжения, чтобы добиться пущего эффекта. Он повторил, что Россия будет использовать ядерное оружие для защиты своей территории, и намекнул, что, если фиктивные референдумы приведут к «аннексии» РФ этих регионов, то они также будут защищены московским ядерным зонтиком.

Атомный гриб что-то не вырос на горизонте

Этот пакет мер представляет собой эскалацию, но осторожную.

Слово «мобилизация», конечно, звучит впечатляюще, но она включает нынешних и бывших солдат. Не призываются гражданские лица, не заинтересованные в военной службе и в участии в кровавой войне Путина против Украины. Таким образом, Путин продолжает избегать политического риска от официального объявления войны и привлечения новобранцев из российских городов по всей стране.

Ограничение риска распространяется и на последнюю ядерную угрозу Путина. Он одобряет фиктивные референдумы, он настаивает на том, что Россия будет использовать ядерное оружие для защиты своей территории и «это не блеф». Но он только подразумевает, а не заявляет прямо, что ядерное оружие будет использовано, если Украина продолжит атаковать российские войска на украинской земле, которую Россия «аннексирует». При оценке этой угрозы уместно отметить, что Украина нанесла успешные удары по Крыму, который Россия «аннексировала» восемь лет назад. Но атомный гриб что-то не вырос на горизонте.

К сожалению, администрация Байдена временами поддавалась ядерным угрозам Москвы и отказывалась от предоставления Украине всего необходимого ей оружия. Но не всегда. 18 сентября Байден подал Путину четкий сигнал публично против применения оружия массового уничтожения в Украине. Это верный способ справиться с недавним ядерным шантажом Путина.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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