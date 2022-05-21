Особый террор. Применит ли Путин химическое оружие в Украине? 21 мая, 14:06 Эксклюзив НВ

С угасанием активности войны России в Украине растут опасения, что Владимир Путин может применить химическое или биологическое оружие. Насколько реалистичен этот сценарий?

Путин знает, что существует особый террор, связанный с химическим и биологическим оружием. У украинцев есть веские основания опасаться их применения: последствия этого ужасны. Но доставка химического и биооружия сложна и опасна даже для хорошо обученных профессиональных солдат. Нет серьезных оснований утверждать, что российские войска в этом преуспеют.

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Химическое оружие, такое как нервно-паралитическое, удушающее, вызывающее образование волдырей, предназначено для убийства или нанесения увечий жертвам. Например, Россия использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок» в попытке убить политических оппонентов в Солсбери в 2018 году. Биологические агенты, такие как рицин и ботулизм, являются смертельными или выводящими из строя с помощью токсинов или болезней. Например, вскоре после терактов 11 сентября неизвестный нападавший отправил по почте США превращенные в оружие бактерии сибирской язвы, предприняв безуспешную попытку убить членов Конгресса.

Я лично испытал страх перед химической атакой, изучая подозрительные неразорвавшиеся снаряды во время войны в Персидском заливе в 1991 году и во время вторжения в Ирак Саддама Хусейна в 2003 году. Я не был до конца уверен, правильно ли подогнаны мой химический костюм или маска, или в них образовалась крошечная дырочка, из-за которой я мог подвергнуться страданиям. К счастью, я не испытал ничего, кроме ложных тревог. Но даже эти необоснованные опасения весьма отрезвляли.

Другим не так повезло. Саддам использовал отравляющий газ, чтобы убить тысячи иранских солдат в ирано-иракской войне. Он также применил химическое оружие, чтобы убить тысячи своих людей. Совсем недавно мирные жители Сирии подверглись смертоносным химическим атакам со стороны поддерживаемого Россией правительства.

Я лично испытал страх перед химической атакой во время войны в Персидском заливе

Россия почти наверняка сохраняет значительные запасы химического и биологического оружия. Обязательства Москвы уничтожить последние остатки ее запасов, хранившиеся с советских времен, внушают не больше доверия, чем любая случайная история в российских государственных СМИ. Но обладание этим ужасающим оружием и его эффективное применение — две разные вещи. Я вижу как минимум три причины, по которым применение химического или биологического оружия в Украине может плохо сказаться на россиянах.

Нет никаких сомнений в том, что прямая ответственность за случившееся будет неизбежно возложена на Россию в случае любой химической атаки в Украине. Эксперты по химико-биологическому оружию и российской тактике предполагают, что россияне попытаются использовать операцию под ложным флагом, чтобы снять с себя ответственность за свое нападение. Они могут попытаться создать впечатление, что украинцы напали на своих мирных жителей, пытаясь дискредитировать Россию, или они могут даже попытаться свалить вину на НАТО.

Это все еще может быть эффективной тактикой для российской аудитории, но времена, когда можно было манипулировать сознанием западных лидеров и журналистов, прошли. Передовые технологии западного наблюдения, обнаружения и криминалистики не позволят российским вооруженным силам тайно развертывать химико-биологическое оружие. Неспособность России скрыть даже свои самые строго засекреченные покушения предполагает, что ей еще с большей вероятностью не удастся скрыть гораздо более крупные атаки на поле боя.

Вероятность серьезных ошибок при доставке химического оружия будет очень высока. Доставка химико-биооружия — сложная задача, которую лучше доверить хорошо обученным и опытным профессионалам. Крайне маловероятно, что путинские воздушные, наземные или ракетные силы сохранили навыки, необходимые для обеспечения безопасной и эффективной доставки этого смертоносного оружия от места хранения до цели.

Во-первых, они должны транспортировать оружие без происшествий. Некоторые контейнеры, бомбы и снаряды настолько старые, что их зачастую ядовитое содержимое может протекать. Далее им предстоит подготовить оружие к доставке самолетом, ракетным или артиллерийским ударом. Это требует осторожного обращения со стороны солдат, с головы до пят одетых в защитное снаряжение. И это чревато опасными последствиями даже в идеальных условиях. Еще до того, как они начнут свои атаки, российские солдаты будут подвергаться высокому риску катастрофической неудачи.

Важно отметить, что российские сухопутные войска не готовы извлечь выгоду из химико-биологических атак. Применение этого оружия может вызвать ужас, ранения и смерть. Но химико-биологические атаки — далеко не волшебная палочка. Они не убьют всех, кого затронут, а превращенные в оружие газы не могут захватить или удержать территорию. Простое применение этого оружия на мирных территориях, таких как Харьков или Киев, скорее всего, укрепит, а не ослабит решимость Украины и Запада.

Химическое оружие наиболее эффективно используется для обезвреживания целей для последующей атаки по наземным целям. Войска в защитном снаряжении должны продвигаться в зараженную зону на защищенных транспортных средствах, сопровождаемые грузовиками для дезактивации, с большим количеством дополнительных средств защиты. Учитывая нынешнее состояние российских сил в Украине и возможное отсутствие передовой химико-биологической подготовки, это почти невозможно. Если россияне попытаются отправить свои войска в отравленную химико-биологическим оружием среду, их, скорее всего, постигнет та же участь, что и их жертв.

Российские военные, безусловно, могут атаковать Украину с помощью химического и биологического оружием. Но они, вероятно, не могут сделать это эффективно или без значительного риска для своих собственных сил. Россия будет разоблачена и, в соответствии со своим общим стратегическим провалом в Украине, добьется немногим большего, чем усиление международного осуждения и изоляции. Путин поступил бы мудро, если бы оставил свое химическое и биологическое оружие надежно спрятанным в каком-нибудь холодильнике или, что еще лучше, уничтожил бы его, как и обещал.

Переклад НВ

НВ обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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