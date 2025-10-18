В России снова заговорили о ядерной эскалации

Уверенность Путина в эффективности войны против Украины как средства продления своего авторитарного правления не так непоколебима, как он пытается демонстрировать

Объявление о вручении Нобелевской премии мира 10 октября привлекло к себе исключительное международное внимание. Напряженность ощущалась и в Москве, где с момента присуждения премии 2022 года российскому правозащитному центру «Мемориал» — признанному «иностранным агентом» и вынужденному работать за пределами страны — в отношении Нобелевского комитета доминировал скепсис.

Основные российские издания охотно спекулировали на тему возможного вручения премии президенту США Дональду Трампу. Президент России Владимир Путин, заявив, что Нобелевская премия якобы «утратила репутацию», тем не менее выразил мнение, что Трамп ее заслуживает — за что получил от американского лидера слова благодарности.