Почему важно изменение в календаре государственных праздников 14 июля, 17:03

Важно, чтобы у нас не было с Россией общих государственных праздников

Сегодня Верховная Рада приняла важный закон об изменениях в календаре государственных праздников.

Все, что нас объединяет с Москвой, будет использовано против нас. Одинаковые названия улиц и населенных пунктов, одинаковые памятники использует Россия для подтверждения своего тезиса про «адин народ», а значит — для уничтожения Украины.

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Поэтому так важно, что мы реализовываем политику декоммунизации и деколонизации.

Поэтому так важно, чтобы у нас не было с Россией общих государственных праздников, чтобы мы не праздновали с ней вместе религиозные праздники.

В 2015 мы впервые ввели празднование 8 мая дня памяти как альтернативу «днюпабеды» 9 мая. В этом году наконец отменили День пабеды 9 мая.

В 2017 году мы сделали выходным днем 25 декабря, поддерживая традицию отмечать Рождество с большинством мира. В этом году действительно исторический шаг сделали украинские церкви, объявив о переходе на григорианский календарь с сентября.

Этот законопроект — шаг навстречу украинским церквям, ведь предусматривает синхронизацию связанных между собой государственных и религиозных праздников. И это общий важный шаг от России, а значит, к победе.

Прочь от Москвы!



Текст публикуется с разрешения автора

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