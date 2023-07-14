Почему важно изменение в календаре государственных праздников
Важно, чтобы у нас не было с Россией общих государственных праздников
Сегодня Верховная Рада приняла важный закон об изменениях в календаре государственных праздников.
Все, что нас объединяет с Москвой, будет использовано против нас. Одинаковые названия улиц и населенных пунктов, одинаковые памятники использует Россия для подтверждения своего тезиса про «адин народ», а значит — для уничтожения Украины.
Поэтому так важно, что мы реализовываем политику декоммунизации и деколонизации.
Поэтому так важно, чтобы у нас не было с Россией общих государственных праздников, чтобы мы не праздновали с ней вместе религиозные праздники.
В 2015 мы впервые ввели празднование 8 мая дня памяти как альтернативу «днюпабеды» 9 мая. В этом году наконец отменили День пабеды 9 мая.
В 2017 году мы сделали выходным днем 25 декабря, поддерживая традицию отмечать Рождество с большинством мира. В этом году действительно исторический шаг сделали украинские церкви, объявив о переходе на григорианский календарь с сентября.
Этот законопроект — шаг навстречу украинским церквям, ведь предусматривает синхронизацию связанных между собой государственных и религиозных праздников. И это общий важный шаг от России, а значит, к победе.
Прочь от Москвы!
Текст публикуется с разрешения автора
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