Под чьими лозунгами воюет Украина 30 марта, 17:21 Эксклюзив NV

И в этой войне нам снова пригодится кейс Народного Руха Украины, который сначала отбросили строители нашего государства

Эти строчки меня побудила написать профессиональная дискуссия с одним из бывших пресс-секретарей одного из экс-президентов. На ней обсуждали медиакоммуникации государства с гражданами или другими словами — государственные медиакоммуникации, которые в России до сих пор называют государственной пропагандой. Говорили об их (коммуникаций) содержании, принципах и ценности, влиянии на украинское общество и на эффективность государственного управления на протяжении более 30 лет независимости Украины.

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Бывший спикер бывшего главы государства ответил, что тогда был хаос в государственных коммуникациях. Потому что был хаос в государственном строительстве. Мол, не знали, что мы строим и зачем, так что получалось что-то вроде лайт-версии несколько подрихтованной на тогдашний современный лад УССР.

Я хорошо помню те времена. 1990-е. Да, это был действительно хаос, это был переход от плановой экономики к рыночной, но это был и период национального подъема и возрождения, поиск ранее запрещенных страниц украинской истории и их освещение и переосмысление.

И сегодня, когда государство коммуницирует со своими гражданами и с гражданами других стран Европы и мира, мы по сути коммуницируем той идеологией национального освобождения Украины, в которой нельзя переоценить роль украинской истории и ее героических фигур, украинского языка, роли украинской поместной церкви. украинской идентичности, которая и определяет сущность и смысл нашей борьбы.

Вот вам и живая преемственность поколений

Подобные нарративы не являются современными новообразованиями. По сути, весь этот кейс уже был разработан как раз в уже упомянутые хаотичные 90-е Народным Рухом Украины во главе с Вячеславом Чорноволом, а также рядом других национально-демократических партий.

Да, согласен, это был во многом шторм, но то, что предлагали руховцы уже тогда, фактически было маяком, чтобы четко определить курс и путь движения корабля под названием «Украина». Кстати, иногда посткоммунистические власти, которые тогда олицетворялись сначала Леонидом Кравчуком, а потом и Леонидом Кучмой, заимствовали некоторые из руховских нарративов и даже лозунгов. Но это были скорее исключения, чем правило. Такие заимствования происходили только тогда, когда это отвечало интересам правящего режима. Да, именно интересам, ведь в первое десятилетие независимости Украины у действующей в то время власти не было принципов и ценностей — старые советские принципы и ценности они потеряли, а новые еще не приобрели.

Так что у них были только интересы — выживание и самосохранение в должности.

Именно поэтому не было полноценных государственных коммуникаций. Потому что на основе интересов правящей верхушки их не построишь. А главный интерес тогдашних (иногда и нынешних) власть имущих был один — держись у власти как можно дольше, бери от власти как можно больше и прячь взятое как можно дальше. Конечно, как можно дальше от Украины. Следовательно государство (власть) не имело единого подхода в информационной политике. Она продуцировала постсоветский спам с примесями национальной истории, советской мифологии о Второй мировой, социального популизма (добавок к пенсии в несколько десятков гривен), пророссийских нарративов о «дружбе навеки» (влияние российских медиа и российского шоу-бизнеса на украинское информационное и культурное пространство было чрезвычайно велико практически до 2014 года). Фактически тогдашняя власть маневрировала между прошлым и будущим. Она не брала ответственности на себя и не говорила народу о том, что нам, условно говоря, нужно дойти из точки А в точку Б за такое-то время и тогда всем будет счастье. Власти же подстраивались под тогдашнее украинское общество, которое находилось на грани экономического выживания. К тому же, украинское общество по большому счету делилось на две крупнейшие категории — сторонников независимости и национал-демократии (прежде всего Народного Руха, впоследствии Нашей Украины, в какой-то степени БЮТ) и ностальгирующих по СССР — сторонников коммунистов (социалистов), а впоследствии и регионалов.

С годами доля сторонников национал-демократии росла и распространялась с запада и севера на восток и юг. Постсоветский и посткоммунистический нарратив мимикрировал в гибридную идеологию Партии регионов — двуязычие, федерализация, поддержка московского патриархата, дружба с россией превыше всего.

И обе эти волны встретились сначала в 2004–2005 гг. — во время Оранжевой революции, а затем в 2013–14 гг. во время Революции Достоинства. И в обоих случаях на киевском Майдане Незалежности. И в обоих случаях выиграла национальная демократия.

Только во втором случае — в 2014 году — в ответ на победу Майдана и бегство Януковича россия начала вооруженную агрессию, которая длилась восемь лет, а год назад переросла в полномасштабную войну россии против Украины и украинцев. И эта война для нас стала национально-освободительной.

И в этой войне нам снова пригодится кейс Руха и Нашей Украины, который оказался краеугольным камнем, который первоначально отбросили строители нашего государства.

И именно этот краеугольный камень придает нам сегодня воодушевление и силу не только для информационной и идеологической борьбы с российской пропагандой, но и для борьбы с российскими захватчиками на поле боя.

Этот кейс оказался живым и востребованным, поскольку имеет как составляющую мифологизированного героического прошлого, так и составляющую «светлого» европейского и евроатлантического будущего.

То есть этот кейс основывается на национальной истории — героике Казатчины, национально-освободительной борьбы ХХ века (Центральная рада, УНР, Директория — ОУН-УПА — движение шестидесятников).

В свою очередь шестидесятники — Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Богдан и Михаил Горыни и другие по сути и возглавили движение за независимость.

Вот вам и живая преемственность поколений. Таким образом были охвачены, как по Шевченко, и мертвые, и живые, и нерожденные.

Таким образом, была сформирована украинская современность: украинский язык — реабилитация борцов за независимость Украины от Москвы — Поместная православная церковь — европейская интеграция и вступление Украины в НАТО.

По сути, государственные коммуникации стали приобретать национальные государственные черты только с 2014 года, то есть с Евромайдана и Революции Достоинства и начала российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.

А с началом полномасштабной агрессии россии государственные нарративы в коммуникациях (особенно это видно в коммуникациях президента) приобрели практически в совершенной форме то содержание, которое предлагал Народный Рух Украины еще в начале 90-х годов.

Если делать какой-то вывод из изложенного, то сегодня история нас поставила на путь развития, который в свое время еще в 1991 году на первых президентских выборах предлагал Вячеслав Чорновил, а не Леонид Кравчук, при этом навсегда похоронив советские и постсоветские, а с ними и пророссийские нарративы в публичных коммуникациях как украинского высшего государственного руководства, так и основных политических сил нашей страны.

Выходит что-то вроде назад в будущее. Только это уже не название легендарного фильма-фэнтези, а реальная новейшая украинская (европейская и мировая) история продолжительностью в треть века.

Конечно, этот украинский национальный нарратив коммуникаций освобождения и восстановления приобрел современный и свежий вид и звучание. Как стрелецкие или повстанческие песни в исполнении современных рок- или поп-звезд. Плюс современные информационные технологии, социальные сети, видосики, мотиваторы и демотиваторы.

Впрочем, суть этого нарратива остается той же, что и в начале 90-х прошлого века, и более ста лет назад во время Украинской национальной революции: Украина для украинцев. Только в современном понимании теперь украинцы — это категория уже более политическая, чем этническая или социальная. То есть речь идет об украинце как о представителе украинской политической (гражданской — по факту гражданства) нации, формирование которой и завершается этой национально-освободительной войной, в которой мы обязаны не просто выстоять, а победить.

По сути победить в нашем случае это и есть для нас экзистенциальное выстоять и выжить, чтобы пойти вперед в будущее.

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