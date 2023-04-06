У нас есть план? Почему мы не говорим о списании госдолга 6 апреля, 13:37

Хотя бы частично

Ниже очень короткий список кейсов списания госдолга в разные периоды времени разным странам:

Страна / Год / Списанная сумма / % госдолга / кредитор:

1. Греция, 2012, €107 млрд, 50%, Клуб кредиторов.

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2. Аргентина, 2005 — 2010 г., >$65 млрд, 75%, МВФ.

3. Польша, 1991, $25 млрд, 75%, Западные кредиторы.

4. Куба, 2015 г., $32 млрд, россия.

5. Ирак, 2004−2008 г., $26 млрд, 80%, Кредиторы.

6. Нигерия, 2005 г., $18 млрд, 60%, Парижский клуб.

7. Замбия, 2006, $6 млрд, 100% МВФ.

8. Либерия, 2010, $5 млрд, 97%, МВФ, ВБ.

9. Кот-д'Ивуар, 2012, $4,4 млрд, 70%, МВФ, ВБ.

10. Эквадор 2008, $3,2 млрд, 30% МВФ, ВБ.

11. Бангладеш, 2010 г., $1,5 млрд, Япония.

12. Уганда, 1998, $1 млрд, 50%, МВФ.

Украину нашли?

Война — очень дорогое занятие

Как видите, списание долгов — существующая практика у мировых кредиторов. Они, конечно, не имеют цели раздавать деньги, но они адекватны. И понимание того, что вернуть 50% лучше, чем не вернуть ничего, у них есть.

У Украины есть уникальная ситуация.

До вторжения у нас был один из самых низких уровней госдолга в Европе. К концу декабря 2021 года государственный долг Украины составил $86,61 млрд долларов (45,2% прогнозируемого ВВП). Для сравнения:

— Греция 193% ВВП.

— Италия 145% ВВП.

— Франция 113% ВВП.

— ЕС — 88% ВВП.

Вторжение привело к разрушению украинской экономики, росту оборонных расходов и падению налогов. Мы воюем, прежде всего, за свое будущее. Но, если не дай Бог, мы не победим, война придет в Европу и, в сущности, мы воюем за будущее Европы и всей западной цивилизации.

Война очень дорогое занятие.

На 31 января 2023 года госдолг составил уже или $116,44 млрд. И объем долгов растет, мы увеличиваем взятые на себя обязательства. Вдобавок, подписав Меморандум с МВФ, мы согласились увеличить налоговую нагрузку к ВВП.

Но почему не поднимается вопрос списания нашего госдолга хотя бы частично? Объясните, пожалуйста! Чем мы будем отдавать долги, если после окончания войны мы получим страну банкрота:

— С нулевым ростом ВВП (до уровня, уже упавшего на 30%, в 2022 году).

— К 30% безработицы прибавятся вернувшиеся сотни тысяч воинов (которые перестанут получать зарплату в армии и не будут иметь работы на гражданке).

— с 25%-30% стоимостью кредитных ресурсов (самый высокий показатель в Европе, что делает любой украинский бизнес — банкротом).

Плюс колоссальные долги, которые придется отдавать и нам, и нашим следующим поколениям. Дефолт просто неизбежен! Как следствие — нас ждут серьезные экономические и социальные потрясения.

Кредиторы вообще ничего не получат. В принципе, как и все мы…

У меня ко всем главный вопрос, у нас есть наш украинский план и наша субъектная позиция с кредиторами? Мы, минимум, можем рассчитывать на 50% списания госдолга и реструктуризацию оставшейся части на 5−10 лет. Или мы все считаем, что наши дети унаследуют все эти долги?

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