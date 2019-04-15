Госдолг и волшебные методы 15 апреля, 14:45 1661 Цей матеріал також доступний українською

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что период с 2019 по 2021 год будет чрезвычайно сложным для Украины с точки зрения обслуживания и выплаты госдолга

Проиллюстрирую это цифрами – на погашение и обслуживание госдолга только в бюджете 2019 предусмотрено 418 млрд гривен, это почти треть госбюджета. Пиковые выплаты есть и внутри текущего года, они приходятся на май и сентябрь, когда по внешнему долгу и валютным ОВГЗ нужно будет заплатить по $1,7 млрд.

Проблемы государственного долга присущи многим странам, в том числе мировым экономическим лидерам. В феврале этого года госдолг США вырос до рекордного уровня, впервые в истории достигнув $ 22 трлн долларов. Растут и расходы на обслуживание государственной задолженности, которые становятся все более ощутимым бременем для бюджета США. Считаю, что увеличение расходов на обслуживание госдолга стало одним из побудительных мотивов для ФРС отказаться от повышения своей ключевой ставки (между ставкой Федрезерва и ставками по гособлигациям США обычно присутствует зависимость). Не исключаю, что по этой причине ФРС со временем может вернуться к политике снижения процентных ставок.

В период сверхнизких ставок (2008-2016 годы) годовая стоимость обслуживания госдолга США составляла $ 200-300 млрд. Но после того, как ФРС несколько раз повышал ставку, доведя ее до диапазона 2,25-2,5%, расходы на обслуживание начали приближаться к 500 млрд долларов. Увеличение расходов на обслуживание госдолга повышает размер обязательных выплат бюджета и сокращает финансирование раздела так называемых «произвольных выплат», которые можно потратить и на развитие экономики. В чем-то похожие связи работают и для госдолга Украины и его влияния на экономическое развитие страны.

Решение проблемы займет много лет

Высокий госдолг – не американский или украинский феномен. По состоянию на конец 2018 объем госдолга в мире достиг $ 66 трлн, что почти вдвое превышает показатель 2007 года и эквивалентно 80% мирового ВВП. Если судить только по этому критерию, ситуация в нашей стране не так уж и плоха Ц по данным Минфина, соотношение уровня госдолга к ВВП в 2018 году снизилось до 62,7% с 71,8% в 2017 году. Например, в США по итогам прошлого года это соотношение составило 105%. Однако, сумма госдолга Украины за прошлый год выросла до $ 78,32 с 76,31 млрд долларов в 2017 году. О весомости расходов на его обслуживание и погашение я написал выше.

Более 50% госдолга США сосредоточено в ФРС и правительственных структурах. У нас ситуация похожая – около 45% номинированных в гривне облигаций внутреннего государственного долга Украины находятся на балансе НБУ. Примерно столько же на балансе банков, из них большая часть в госбанках. Возможность рефинансирования этих облигаций есть (но возникает вопрос цены). В Штатах валюта госдолга такая же, которую эмитирует Госказначейство США. У нас около двух третей госдолга номинирована в иностранной валюте.

Нет практического смысла спорить о том, чье правительство (Тимошенко, Азарова, Яценюка или Гройсмана) больше приложило руку к увеличению госдолга. Побывав с обеих сторон баррикады «власть vs оппозиция», могу сказать – большинство случаев привлечения займа можно как разумно обосновать, так и аргументированно раскритиковать. Но, что нам это даст для решения вопроса?

Долговая проблема многоаспектна, нет универсальных рецептов ее решения. Ситуацию можно решить ограниченным количеством вариантов. Можно печатать много денег и спровоцировать инфляцию, что нам не подходит. Можно объявить дефолт, но этот вариант тоже не для нас. Лучший вариант: чтобы украинские изобретатели и инженеры разработали и внедрили в производство новые инновационные продукты с высокой долей добавленной стоимости, которые создадут новые рынки, на которых будет доминировать украинская продукция. Тогда у бюджета будут значительно большие возможности рассчитываться по долгам, а потребности в заимствованиях будут гораздо ниже. К сожалению, у нас пока не видно предпосылок для реализации этого сценария. Поэтому реальным представляется тяжелый эволюционный путь.

Во-первых, необходимо продолжение сотрудничества с МВФ и другими официальными кредиторами Украины, чтобы погасить пиковые платежи по валютной части госдолга. И что греха таить, в отечественной практике стало правилом начинать и доводить до завершения реформы именно под давлением МВФ. Во-вторых, соглашусь с мнением руководителя Минфина – нам придется занимать на рынках (в середине марта Оксана Маркарова говорила о необходимости привлечь $ 4 млрд). Возможно, прекращение цикла повышения ставки ФРС позволит это сделать на более приемлемых условиях. В-третьих, цифры очень важны, но долг – это структурное несоответствие между входными и выходными ресурсами. Поэтому важна правильная траектория долговой нагрузки. Итак, после сглаживания острой фазы проблем с госдолгом, если мы не хотим ее повторения, не избежать фискальной консолидации и перехода к бездефицитному бюджету (лучше до профицитному). Уместно вспомнить фразу Черчилля: «Я не могу предложить вам ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».

В этой связи важное значение имеет соблюдение четких позиций относительно независимости НБУ, кем бы то ни было, принципов независимости НБУ с большой вероятностью станет отправной точкой для распространения панических настроений и оттока капитала. нарушение обязательства по обеспечению независимости НБУ, которое является одним из краеугольных камней программ с МВФ, будет восприниматься как сигнал возможного прекращения сотрудничества МВФ.

Если говорить ответственно, то решение проблемы займет много лет. При реальном проведении всех запланированных реформ, успешном сотрудничестве с международными финансовыми организациями, повышении бюджетной дисциплины. И продолжении экономического роста. В августе 2018 правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого госдолга по отношению к ВВП. Но, важно видеть весь лес, а не затерявшись за его отдельным, пусть и очень большими, деревьями. Вместе с тем, сосредоточив внимание на управлении долгом, мы должны видеть и другую сторону этой системы, а именно рост экономики. О том, как его достичь на основе высокотехнологичной, а не экспортно-сырьевой модели, я написал не один десяток статей. Не теряю веры, что предложенные рецепты, дополнены другими специалистами, все же начнут реализовывать.

В августе прошлого года Трамп заявил, что на погашение госдолга пойдут средства, полученные от введенных США торговых пошлин. «С помощью пошлин мы сможем начать погашать долг, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, и одновременно будем сокращать налоги для наших граждан», - писал президент США в Twitter.

Но, если рассматривать пошлины как предохранитель, который способствует росту внутреннего производства – это, на мой взгляд, важнее в истории с ними – это увеличивает поступление налогов, уменьшает дефицит бюджета, и, соответственно, снижает потребность в государственных заимствованиях. Применение политики промышленного протекционизма для поддержки развития национальной индустрии позволит постепенно аккумулировать и средства на погашение госдолга Украины.

А еще хочу сказать, что госдолг можно использовать для развития экономики и снижения потребности во внешних заимствованиях. Имею в виду, например, целевые гособлигации (учитываются по спецфонду госбюджета), средства от которых должны направляться на развитие высокотехнологичных и экспортно-ориентированных секторов экономики.

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