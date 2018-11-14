14 ноября 2018, среда
Екатерина Горчинская
Екатерина Горчинская
Бывший заместитель главного редактора издания Kyiv Post, исполнительный директор Hromadske.tv
Чему может научить первый миллион патронов The Guardian
На этой неделе британская газета The Guardian объявила, что за последние три года миллион людей поддержали ее финансово. Это результат, наверное, самой успешной бессрочной краудфандинговой кампании в СМИ 0
«Собачьи» рефлексы СБУ и что их кормит

Безнаказанность усиливает у силовиков рефлекс, как у собаки Павлова: схватить, напасть, запаковать, задержать, заткнуть

14 января 2016, 13:01
2
Пора отменить узаконенную цензуру

Закон, который якобы должен устанавливать правила игры в сфере авторских прав, фактически легализует цензуру в нашей стране

03 февраля 2015, 12:41
2
Wanted by Interpol: Владимир Путин

Российский президент планирует посетить Крым, а это означает, что появился отличный повод возбудить уголовное дело против иностранного гражданина Путина В.В. о незаконном пересечении границы

12 августа 2014, 17:34
0

Мы рекомендуем

Екатерина Горчинская

Бывший заместитель главного редактора издания Kyiv Post, исполнительный директор Hromadske.tv

НЕ ПРОПУСТИТЕ


Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.