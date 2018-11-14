Екатерина Горчинская

Безнаказанность усиливает у силовиков рефлекс, как у собаки Павлова: схватить, напасть, запаковать, задержать, заткнуть
Безнаказанность усиливает у силовиков рефлекс, как у собаки Павлова: схватить, напасть, запаковать, задержать, заткнуть
Закон, который якобы должен устанавливать правила игры в сфере авторских прав, фактически легализует цензуру в нашей стране
Российский президент планирует посетить Крым, а это означает, что появился отличный повод возбудить уголовное дело против иностранного гражданина Путина В.В. о незаконном пересечении границы
Накануне президентских выборов в 2019 году пора поговорить о том, чего нам действительно стоит опасаться, а к чему лучше отнестись со скепсисом
Похоже, Кремль вконец обиделся на НАТО и перспективы отношения североатлантического блока с Грузией и Украиной, что решил создать что-то вроде «пояса невинности»
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
Накануне президентских выборов в 2019 году пора поговорить о том, чего нам действительно стоит опасаться, а к чему лучше отнестись со скепсисом
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
659
559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 30.11.2018