Голоса Порошенко и Зеленского. Три прогноза о втором туре Вчера, 21:29 3416 Цей матеріал також доступний українською

Подобно США, где в 2016 году рискнули с Дональдом Трампом, запрос на изменения в Украине играет на руку Зеленскому

Избиратели знают, что выбирать в первом туре президентских выборов 31 марта в Украине было легко, и во втором – 21 апреля – им придется считаться со своими голосами. Для общественности было очевидно, что в первом туре не будет кандидата, который получит более 50%, поэтому украинцы имели возможность голосовать по совести, а заодно направить месседж своем политическому истеблишменту. И этот месседж полон разочарования и гнева, направленного на нынешнего президента Петра Порошенко. Он набрал всего 16%. Но этого достаточно для того, чтобы войти во второй тур. Комик Владимир Зеленский получил 30%, что лишь немного превысило ожидания. Теперь, когда второй тур породит следующего президента, избиратели могут проявить большую осторожность.

При условии, что люди, которые голосовали за Порошенко и Зеленского, не изменили свое мнение, охватить следует остальные 54%. Зеленскому для победы надо лишь 37% из этого количества, в то время как президент должен получить около двух третей голосов. Если допустить, что избиратели пророссийских кандидатов - Юрия Бойко и Александра Вилкула - исходя из языкового признака, перейдут к Зеленскому, это добавит комику 16%, в сумме дав 46%. Голоса русскоязычного электората добавят 38%, и президент должен получить около 90% из них, чтобы победить.

Дебаты – не панацея для Порошенко

Эту задачу осложняет тот факт, что ни один из тех, кто апеллирует к электорату, не поддержал нынешнего президента. Впрочем, избиратели будут думать и голосовать, исходя из собственных интересов и ценностей. Например, украинский крестьянин из Ивано-Франковской области, который голосовал за Тимошенко в первом туре, вероятно будет голосовать во втором по Порошенко. Так уже случалось раньше. Посмотрите на миграцию избирателей Тимошенко из парламентских выборов-2012 в лагерь Порошенко в 2014 году. Избиратели являются взаимозаменяемыми между разными проукраинскими кандидатами, поскольку их электорат никогда не проголосует за кандидата, воспринимающегося пророссийским. Поэтому, избиратели Тимошенко в первом туре будут голосовать за Порошенко во втором. Единственный вопрос лишь в том, сколько их.

Избиратели хотят перемен, и это хорошо играет на руку Зеленскому, и плохо – Порошенко.

Плохие настроения витают среди украинского электората вот уже несколько лет. Подобно американскому электорату, который рискнул в 2016 году с Дональдом Трампом – которого там рассматривали как «кандидата перемен» против кандидата истеблишмента Хиллари Клинтон – такая же динамика работает на пользу Зеленскому.

Во времена процветания общественность ищет кандидатов с большим резюме и большим багажом достижений, а вот во времена перемен – просто новые лица. К тому же, избиратели, которые не определились, обычно уходят в сторону соперников с разницей в два к одному, опять же отдавая предпочтение Зеленскому. Поэтому для Порошенко – если он быстро не сделает чего-то совсем другого – ничего не изменится в день выборов. Что еще больше усложняет действия Порошенко, так это президентский протокол. Украинские чиновники будут работать сверхурочно, чтобы помешать президенту что-то сделать. Президенты приходят и уходят, а чиновники обеспечивают свое выживание, строго соблюдая протокол и традиции.

Учитывая все сказанное, гонки скорее всего будут незначительными. Ранние опросы, сделанные только через несколько часов после закрытия избирательных участков 12 апреля, продолжили демонстрировать большой отрыв Зеленского. Впрочем, многие опросы в Украине являются инструментами влияния на общественное мнение, а не действительно социологией. Более важно, что вторые туры в Украинуе обычно демонстрируют небольшой разрыв. Примите во внимание, что упорный сталинист Петр Симоненко получил 38% голосов против тогдашнего президента Леонида Кучмы в 1999 году, а дважды судимый Виктор Янукович получил 44% против волны Оранжевой революции. К тому же, несколько в прошлом сильных критиков Порошенко обратили свой огонь на Зеленского. Чем более придирчиво относятся к Зеленскому, тем быстрее прибывает его рейтинг. Поэтому скорее всего, что результаты покажут меньший отрыв, чем предусматривают опросы.

Дебаты – не панацея для Порошенко. Сразу же после первого тура из лагеря Порошенко были призывы Зеленского к дебатам. Зеленский быстро повысил ставки, согласившись и выставив свои требования. Кажется, что дебаты таки согласовали на 19 апреля. Впрочем, политические дебаты – это прежде всего ожидания, и теперь ожидается, что Порошенко раздавит Зеленского на дебатах. Поскольку Порошенко разбирается в делах, а Зеленского воспринимают как комика, который не знает реальной сути вещей. Поэтому с такими ожиданиями все, кроме полного нокаута в дебатах, будет выглядеть поражением для Порошенко.

Впрочем, не надо недооценивать Зеленского. Он профессиональный актер и комик, который зарабатывает тем, что заставляет людей смеяться. А если со своим остроумием Зеленскому хотя бы раз удастся обойти Порошенко в дебатах, пойдет гул, Зеленский победил. Это худший из всех миров для Порошенко, так как его ставка на победу в этих дебатах настолько высока, что ее становится почти невозможно достичь. В конце концов, иногда дебаты влияют на разрыв на выборах. Однако никакие дебаты никогда ранее существенно не меняли общественное мнение в Украине. Плюс, с дебатами, которые состоятся только за 36 часов перед началом голосования, любая выгода, которую Порошенко там получит, будет для него минимальной.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Брайана Меффорда. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени