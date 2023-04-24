Решающее сражение в войне. К каким сценариям нужно готовиться Украине и Западу 24 апреля, 19:12 NV Премиум

Крым — это как воткнутый в живот Украины кинжал. Имея Крым в руках, Россия и дальше будет продолжать блокирование Азовского моря, препятствовать торговле на всем побережье Черного моря

Хочу висловити своє захоплення тим, як Генштаб України захищає свої дані від витоків. Ніхто з нас не знає ні про план, ні про сили, які візьмуть участь в наступі, ні що взагалі має відбутися. Зрештою, ми і не маємо цього знати. Тож спершу ось такий мій комплімент українському Генштабу.

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Ми не маємо будувати марних очікувань щодо результатів наступу, але я все ж очікую, що цей наступ буде успішним за своїми результатами. І впевнений, що український Генштаб обере мудре рішення щодо місця, часу та способу наступу.

Я вже бачу, що відбувається чимало дій для створення умов до наступу. Зрештою, обидві сторони вчиняють нині дії — і українська, і російська. Але я вважаю, що російська армія нині слабка. Так, їх багато, але це все ті ж російські солдати, які були абсолютно неефективними впродовж попередніх місяців.

Тож, якщо Захід забезпечить Україну всім, що було обіцяно, тоді буде прекрасний шанс на успішний контрнаступ.

Вирішальним полем бою у цій війні стане Крим. Подальший наступ не має звільнити, наприклад, Донбас. Це не буде його метою. Чому?