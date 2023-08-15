Главные вопросы накануне годовщины Независимости 15 августа, 15:03

Есть смысл поразмышлять о проблематике прошлого и будущего украинской политики в широком контексте

Приближается очередная годовщина провозглашения независимости Украины. Всегда под эту дату спрашивают о достижениях и провалах, достижениях и потерях независимого украинского государства. Уже давно очевидно, что этот баланс является очень неоднозначным, противоречивым и даже парадоксальным. Нынешняя большая война это не просто подтвердила, а отчетливо проявила. Если в прошлом году мы все гордились тем, что украинское государство выстояло перед российским нашествием, отмечали новое рождение украинской нации, то в последнее время в социальных сетях проявляются совсем другие настроения. Такие эмоциональные качели, кстати, являются одной из характерных особенностей нашего общественного мнения и политического процесса в Украине.

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Вновь звучит давно и до боли знакомый тезис — за 30 лет независимости «все про.али» (глагол выбирайте на свой «вкус»). Это мнение является явно несправедливым (если бы мы «все про.али», то проиграли бы России в первые дни большой войны, а получилось совсем наоборот). Но такой ход мыслей отражает недовольство значительной массы украинцев тем, как развивалась страна раньше, в том числе и тем, что сейчас мешает нам победить врага. Есть очевидные проблемы и деформации в развитии страны, ее политической системы. Однако есть и то, что нам помогло выстоять. В конце концов, при всех наших противоречиях, проблемах и политических блужданиях, мы движемся в правильном — демократическом и европейском направлении. К сожалению движемся медленно и слишком непоследовательно.

Поэтому есть смысл поразмышлять о проблематике прошлого и будущего украинской политики в широком контексте — почему наша политика является именно такой, как она есть? Каким образом наше прошлое определяет особенности нашей политики, ее отличия от политического процесса в развитых демократических странах и от авторитарных режимов на постсоветском пространстве? Можно ли исправить деформации общественно-политического процесса в Украине, которые сформировались у нас на начальных этапах нашего развития? Как может развиваться украинская политика после завершения нынешней войны?

Послевоенная украинская политика начнется не с чистого листа

Дискуссия о том, какой должна быть страна после завершения войны тоже уже начинается. Кто-то ожидает кардинального обновления украинской политики. Другие, наоборот, опасаются, что выиграв войну, мы можем проиграть мир. Но, к сожалению, может так случиться, что и завершение войны может быть не триумфальным, или неполным и временным. И это очень сильно будет влиять на дальнейшее развитие политического процесса в Украине.

Рассуждать стоит не о том, кто победит на послевоенных президентских и парламентских выборах (это будем оценивать, когда завершится война и тема выборов снова станет актуальной), а о более устойчивых факторах, определяющих развитие нашего политического процесса. Послевоенная украинская политика начнется не с чистого листа. Традиционные закономерности украинской политики могут быстро восстановиться после завершения войны. Они и сейчас никуда не делись, просто в условиях войны они в значительной степени отошли на второй план, или частично законсервировались, а некоторые действуют в полном объеме и сейчас. Однако есть и большой общественный запрос на обновление нашего политического процесса. Все более существенно будут влиять и процессы европейской и евроатлантической интеграции Украины, и наши дальнейшие отношения с Россией, как и общая международная ситуация. На текущие политические процессы будут влиять не только паттерны (шаблоны, модели, схемы) прошлого, но и горизонты и ориентиры будущего.

Поэтому я попытаюсь проанализировать некоторые национальные особенности украинской политики именно с точки зрения влияния факторов прошлого и будущего. Делать это я собираюсь по отдельным темам. Поскольку тем много, думаю, что продолжу цикл этих публикаций и после 24 августа. Начну с исторического и географического контекста, потом продолжу по движущим силам украинской политики и по особенностям наших политических институтов. Публикации этого цикла буду обозначать общей рубрикой — «Прошлое и будущее украинской политики».

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