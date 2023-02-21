Год большой войны и перспективы нашей победы 21 февраля, 17:22

Текст обращения инициативной группы «Первого декабря» написан в соавторстве с Ольгой Гнатюк, Владимиром Ермоленко, Евгением Захаровым, Иосифом Зисельсом, Игорем Козловским, Игорем Юхновским, Ярославом Яцкивым

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Несколько важных побед Украина уже одержала. Начать хотя бы с того, что мифы о «недогосударстве» (украинском) и о «второй армии мира» (российской) рассеялись, как пропагандистский дым. Российские войска в Украине уничтожают сегодня не украинскую независимость, а остатки своего прежнего статуса сверхдержавы.

Война — это кровь и большие страдания. Но в то же время этой совокупной жертвой миллионов украинцев завоевали то, о чем мечтали многочисленные поколения док нас: признанную в мире субъектность украинцев как нации.

В длительных национальных соревнованиях мы более длительное время были одиноки — сегодня мы являемся частью мировой коалиции, и на этот раз уже все меньше как объект чужого внимания и все больше как субъект своей судьбы.

Мы добились успехов в прояснении для себя места Украины в геополитической конструкции мира: «Если когда-то мы ломали копья вокруг того, „с кем нам быть“, то теперь наконец-то подступимся к вопросу о том, „какими нам быть“» (Павел Казарин).

Сначала Майданы, а теперь и война прояснили нам, что быть едиными не значит быть одинаковыми. Еще несколько усилий — и мы убедимся, что наши отличия являются не нашим фатумом, а нашим богатством.

Еще несколько усилий — и мы убедимся, что наши отличия — наше богатство

Те, кто стеснялся вспоминать о своем украинском происхождении, сегодня им гордятся.

Этот список можно продолжить, но важно признать: все эти победы стали возможны потому, что мы были стороной Правды, Света и Добра. Мы будем побеждать и дальше, если останемся ею. Тогда над нами будет Божье благословение.

Это значит радоваться духовной силе народа и постоянно ее преумножать. От этого Свет станет только сильнее.

В то же время, это означает вписать в наш новый общественный договор: вершить суд в пользу более сильного — преступно; наживаться на беде другого — осуждаемо; воровать — кары достойно, присваивать чужое добро — позорно; наступать на другого, чтобы подняться самому — унизительно по отношению к себе самому. Война научила этому не всех, но можно не сомневаться, что есть кому вступиться за обделенных или обворованных.

Это значит уважать власть за совершенное ею добро и одновременно указывать ей на ошибки и не допустить, чтобы, борясь с миром автократии и деспотизма, наша власть заразилась от него презрением к человеку и соблазном насильственного господства. Иначе разница между нашим и враждебным миром сотрется.

Это значит видеть черное и преодолевать его, но не всматриваться в него, иначе чернота тебя и поглотит.

Это значит отстаивать свою правду, в которую веришь, но не допускать, чтобы тысячи наших персональных правд скрестили свои мечи, разорвав при этом правду нашей земли и ее безопасность.

Так мы выполним свою миссию как граждане и свой долг перед павшими.

И победим.

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