Наступил решающий момент войны. Базовый сценарий — что будет дальше 4 февраля, 10:30 Эксклюзив NV Путин попытается использовать еще один импульс/рычаги на поле боя, полученные в результате нового наступления, для новых мирных переговоров (Фото:REUTERS)

Мой базовый вариант — Россия начинает новое наступление в этом месяце

На этой неделе одна крупная организация, занимающаяся геополитическими рисками, утверждала, что надвигается очередная волна российской эскалации через асимметричные каналы (кибератаки и другие атаки на Запад), и это вполне может повлиять на мировые рынки.

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Я не оспариваю, что у России есть возможность подорвать глобальные рынки, используя асимметричные каналы, но я просто не уверен по поводу сроков — я также думаю, что это направление будет в любом случае продолжаться, как часть путинской войны с Западом.

Я сильно не покупаюсь на это, потому что:

Во-первых, что станет пусковым крючком именно сейчас и почему не месяц или два назад?