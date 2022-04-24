Главные союзники Путина 24 апреля, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Несмотря на все санкции, у Путина достаточно средств на поддержку хотя бы относительной социальной стабильности. И на войну

На протяжении многих лет, даже в коммунистическую эпоху, в России любили повторять слова, которые приписывают ее предпоследнему императору Александру ІІІ. «У России есть только два союзника — ее армия и ее флот», — якобы сказал император, который, кстати, за свое царствование ни с кем не воевал. В ноябре 2017 года Владимир Путин открыл памятник Александру ІІІ в оккупированной Ялте: на постаменте были начертаны именно эти слова, пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

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Владимир Путин увлеченно говорит об Александре III как о выдающемся деятеле и пытается быть на него похожим, но зря. Во-первых, его царствование сложно назвать мирным. А во-вторых, главные союзники российского президента во внешней политике отнюдь не армия и флот. Главные союзники Путина — это энергоносители, нефть и газ.

Если бы не история с «дешевым» газом, Украина давно могла бы отказаться от политической зависимости от России. В 1994 году, за шесть лет до «воцарения» Путина, обещание договориться с Кремлем о дешевых энергоносителях стало одной из главных причин победы Леонида Кучмы на выборах главы государства. Обещания Кучма сдержал, а Украина на два десятилетия стала заложницей мутных схем и клановых договоренностей. Даже Оранжевая революция не смогла вывести страну из очарованного круга зависимости от «Газпрома» и энергетических авантюр Кремля.

И сейчас, когда идет масштабная война, бюджет Украины зависит от транзита российского газа. Украинское руководство одновременно призывает Запад к полному отказу от поставок российского газа и… уменьшению транзита газа через «Северный поток-1», чтобы больше газа перекачивать через украинскую газотранспортную систему. Но представим себе, что западные страны действительно откажутся от российского газа. Тогда вопрос роли Украины как транзитного государства и его доходов за транзит решится сам собой.

Главные союзники Путина — это энергоносители, нефть и газ

Владимир Путин хорошо понял эту зависимость. Именно поэтому практически сразу после прихода к власти и после того как его команда смогла начать контролировать совет директоров «Газпрома», он поручил Алексею Миллеру создать систему газопроводов в обход Украины. Идея была простой. Если Россия сможет поставлять газ в Европу в обход Украины, то можно будет не просто давить на украинское правительство и угрожать потерей транзитных доходов. Но и быть уверенным в том, что в случае войны с Украиной и поломки украинской ГТС (а система и сейчас работает исправно), Россия сможет перекачивать весь закупленный европейцами газ в обход украинской территории.

До нынешней масштабной войны утверждение о том, что сразу же после окончания строительства «Северный поток-2» — а его введение в действие означало бы, что Россия получает технологические возможности для прокачки всего объема газа в обход Украины — может начаться большая война в Европе, воспринимавшаяся западными политиками и журналистами скептически. Скептически — это мягко говоря. На тех, кто позволял себе высказывать подобное предположение, смотрели как на идиотов.

Я хорошо помню, как надо мной насмехались немецкие коллеги во время одного из международных форумов, проходивших в Киеве. А самыми большими скептиками были, разумеется, менеджеры самого «Газпрома». Я не раз разговоривал с некоторыми из них. Они и в частных беседах уверяли меня, что речь идет об экономических проектах, что Украина проявляет удивительную жесткость в определении транзитных цен, и России просто необходимо строить «свои» газопроводы. То, что речь идет о проектах с крайне сомнительной окупаемостью, никого, кажется, не беспокоило.

Владимир Путин просчитался на самом деле совсем не в том, что построил эти обходные газопроводы. Он просчитался в том, что не смог предусмотреть реакцию Запада на войну против Украины. А не смог он предсказать эту реакцию только потому, что рассчитывал на блицкриг, а не на затяжную войну. Поэтому позволил себе воевать еще до прохождения «Северным потоком-2» процедуры сертификации. Путин был убежден, что «Газпром» после смены власти в Киеве сможет продолжить снабжать газ украинской ГТС и обходными газопроводами одновременно. А за это время и «Северный поток-2» заработает.

Но в чем точно не просчитался Путин, так это в создании модели энергетической зависимости европейцев от российского газа и нефти. Об опасности этой модели говорили десятилетиями — и все бесполезно.

В преддверии войны с Украиной «Газпром» провел «показательные выступления» в Европе, когда не стал закачивать дополнительные объемы газа в хранилища и цены на газ на биржах взлетели до небес. Теперь такие страны, как Германия или Италия, не могут быстро отказаться от российского газа и нефти. И в результате, несмотря на все санкции, у Путина достаточно средств на поддержку хотя бы относительной социальной стабильности. И на войну. На ту же армию. И тот же флот. Нет, совсем не они теперь главные союзники путинской России.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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