Оружие от НАТО и подготовка к референдуму в Херсоне 3 мая, 07:13 Эксклюзив НВ

Поток поставляемого НАТО оружия в Украину резко увеличился за последнюю неделю

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

ГССА — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

Видео дня

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

ГТА— Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КИА — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — Армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

Люди, Нуждающиеся В Свежем Воздухе, утверждают, что количество БТГ РФА в Украине за последнюю неделю увеличилось до 92. В общекомандном смысле, то есть для каждого подразделения, это может быть правильным. Однако масса рассматриваемых частей сильно истощена и находится в таком беспорядке, что БТГ из 2−3 разных общевойсковых армий — а значит, из нескольких разных командований — должны действовать рядом друг с другом. Особенно российский фронт между Харьковом и Рубежным находится в полном беспорядке, и в данный момент я не вижу, чтобы даже прибытие двух БТГ из 76-й дивизии ВДВ что-то изменило.

Палата представителей (Конгресс) США приняла законопроект о восстановлении программы ленд-лиза времен Второй мировой войны для облегчения поставок в Украину военной техники американского производства (разумеется: 10 представителей Республиканской партии Трампа проголосовали против). Читайте: с определенными ограничениями Киев теперь сможет закупать все, что может поставить оборонный сектор США (ограничения будут касаться оружия со стратегической досягаемостью, например, баллистических и крылатых ракет). В тот же день (29 апреля) Байден попросил Конгресс утвердить военную и экономическую помощь Украине в размере $33 млрд.

Поток поставляемого НАТО оружия в Украину резко увеличился за последнюю неделю. Например, выяснилось, что Польша поставила Украине полный комплект для двух бронетанковых бригад — более 230 — Т-72М. Кроме того, украинцы получили «несколько десятков» (устаревших) боевых машин пехоты БМП-1, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм и реактивных систем залпового огня БМ-21. Неудивительно, что часть частей уже выведена с линии фронта с целью перестройки и переоснащения новым вооружением. Кроме того, 27 апреля украинская армия впервые применила в боевых действиях «в районе Донецка» РСЗО М270 американского производства.

Не буду вдаваться в детали по поводу следующей информации, просто предлагаю ее вашему вниманию: за последние несколько дней к Барвинково, Краматорску и Славянску стянулось много свежих частей украинской армии: некоторые заменили потрепанные подразделения, но большинство использовались для укрепления линии фронта.

Воздух

Если действительно правда, что не кто иной, как генерал армии Герасимов (начальник Генштаба России) сейчас руководит операциями, по крайней мере, в районе Изюма, как многие сообщают, то, похоже, его появление оказало отрицательное влияние на эффективность ВКС. Я отслеживал некоторые из его операций за последние несколько дней, но они не только не имели для меня никакого смысла: большую часть времени они просто вообще не достигали своей цели.

Они не смогут провести референдум, если местные откажутся в нем участвовать

Около 18.40 30 апреля русские «ответили», нанеся удар по одесскому аэропорту тремя крылатыми ракетами наземного базирования «Оникс» (из состава береговой обороны К-300П «Бастион-П»). Позже были повреждены взлетно-посадочные полосы (в том числе еще строящаяся), и, по данным украинских властей, аэропорт сейчас не работает. Затем снова удар по району Одессы: очевидно, другой крылатой ракетой взорван контейнер с селитрой.

Кроме того, 29 апреля украинцы сбили еще один Су-25 ВКС где-то «в районе Днепропетровска», а затем еще один — в общей сложности 13-й по счету подтверждённый СУ-25 — Ка-52 (последний сбит противоракетой «Стугна-П» — - танковой управляемой ракетой).

Тем не менее, на самом деле самая большая новость из Украины такова: украинский Генштаб заявил об уничтожении российской станции РЭБ «Репеллент-1», трех зенитных позиций и другой техники, а также о более 40 убитых россиянах на острове Змеином. Теперь обратите внимание: Змеиный находится примерно в 145 км к югу от Одессы и почти на таком же расстоянии от побережья Румынии, и на таком же от самой южной части побережья Украины. Т. е. это изолированная позиция, но тоже отличная — например, для наблюдения за украинскими операциями по пополнению запасов в Румынии или разведывательными операциями НАТО над Румынией и южным Черным морем. Однако удивительнее всего в связи с этим утверждением расстояние до Змеиного.

С другой стороны: разве можно найти лучшее место для испытаний систем M142 HIMARS, которые, как известно, были доставлены в Украину несколько дней назад? И, положа руку на сердце: учитывая соседство острова с операциями НАТО, «совершенно логично», если «кто-то там» был сильно заинтересован в том, чтобы нейтрализовать российские возможности следить

за всем вышеперечисленным.

…все это не более чем догадки, очевидно, но: так или иначе, я уверен, русские подумают не три, а пять-шесть раз, прежде чем в очередной раз перебрасывать туда какие-либо средства радиоэлектронной борьбы.

Битва за Донбасс

В районе Харькова украинцы снова нанесли удар по потрепанной 437-й мср и 28 апреля освободили полностью разрушенное село Русская Лозовая: русские ответили только артиллерийским огнем. Неудивительным результатом является то, что артиллерия РФА оттеснена настолько далеко от Харькова, что теперь она может добраться до города только с помощью огня из реактивных систем залпового огня.

Еще одним подвигом Украины последних двух дней является то, что она определенно остановила наступление РФА южнее Изюма. Конечно, украинские силы были «на волосок от смерти», когда самые передовые россияне находились всего в пяти километрах от автомобильной и железной дороги, соединяющей Барвинково со Славянском, но 81-й воздушно-десантной и 3-й танковой дивизиям удалось совершить этот подвиг, независимо от того, какие силы русские бросили на них.

Как всегда, суперумный Дворников — или, как некоторые говорят, Герасимов, который, как сообщается, прибыл в район Изюма 28 апреля, — затем поставил еще один понтонный мост через Северский Донец и «вместо этого» пошел в атаку в другом направлении: из Заводов в западном направлении, на Великую Комишуваху, которую русские, по-видимому, захватили 29 апреля. При этом на основных объектах и ​​на юге этого села по состоянию на 30 апреля все еще находились украинцы.

Дальше на восток, россияне, состоящие из: 30-й отдельной мотострелковой бригады, 201-й военной базы, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 239-й гвардейского танкового полка, «возглавляемые» «пушечным мясом» 7-го и 9-го сепаратистских полков. Бригады — мощно напирают от Лосового на Яцевку и на Коровий Яр (который украинцы могли уже потерять), от Зеленой Долины и Заречного на Лиман, Озерное, Ямполь. С выводом 17-го танкового полка у украинцев, кажется, остались только 15-й Славянский полк, 57-й моторизованный и 95-й вдд для защиты этого района (3-й танковый занят обороной Дибровного и Довженка, 4-й, похоже, находится в резерве). Это означает, что украинцы находятся под огромным давлением, но их части, похоже, хорошо маневрируют: разбросанные небольшими отрядами, они мчатся по флангам наступления русских, делая короткие остановки, чтобы уничтожить ту или иную технику противника, а затем снова отходят. Таким образом, движение русских остается болезненно медленным, и каждый метр их продвижения вперед оплачивается дополнительными потерями.

Очевидная цель россиян в этом районе — если не пересечь Донец, то хотя бы выйти на него и, таким образом, подойти к Славянску с этого направления (или, по крайней мере, установить линию обороны, опираясь на крупное естественное препятствие). Неудивительно, что за последние 3−4 дня украинцы взорвали множество мостов на Донце: от двух в районе Студенка, затем по одному в Богородине и один в Озерном. Лиманский железнодорожный мост (соединяющий это место с Рейлгородком) был разрушен ударом российской авиации: не знаю, было ли это намеренно или по ошибке, может быть, потому, что украинцы оставили на нем пустой поезд?

Вопрос в том, как именно украинцы намерены в конечном итоге вывести свои войска с северной на южную сторону Донца… что им придется сделать, если они не разместят на этом узком участке фронта 2−3 дополнительные бригады — простите, этого я понять не могу.

В районе от Рубежного на восток, а затем на юг, т. е. к северу и вдоль старого ЛКП, русские продолжали обстреливать все, что могли, и запускали один пехотный десант за другим, особенно в районе Новомихайловки (здесь все было разнесено в пух и прах). Наиболее сильно пострадали за последние два дня Лисичанск, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Тем не менее, российские войска кажутся истощенными и вымотанными до уровня, при котором вообще не может быть достигнуто никаких успехов (в отличие от украинских войск на другой стороне, которые находятся в гораздо лучшем состоянии).

(…)

Юг

В районе Херсона 49-я САА продолжала наступление на север и запад. На севере она надвигается на Орлово и Заградовку, на западе — на Таврическое и Новую Зарю. Насколько я знаю, все атаки на севере были остановлены, но россияне, похоже, захватили Таврическое. Эти действия на самом деле не имеют другой цели, кроме как занять чем-то украинцев — и удержать их вдали от Херсона: все больше слухов о том, что русские готовят «референдум» с намерением провозгласить отделение/независимость «Херсонской республики» от Украины, а потом ее союз с Россией.

Проблема: они не могут провести никакого референдума, если местные откажутся в нем участвовать, а большая масса именно так и поступает. Действительно, кажется, что у русских есть проблема даже с тем, чтобы заставить местных предпринимателей вновь открыть магазины, кафе, места для отдыха и релаксации — и даже больше, потому что они также вынуждают местных использовать рубль в качестве национальной валюты и отказываться от всей продукции, произведенной в Украине.

Люди, Нуждающиеся В Свежем Воздухе, сообщают, что РФА находится в процессе усиления 58-й CAA Зусько, и что теперь это вторая самая горячая линия фронта этой войны. Прошу прощения, но все, что Зусько мог получить, это три истощенных БТГ морской пехоты — 40-я и 155-я бригады морской пехоты и 177-й полк морской пехоты, выведенные из Мариуполя. Кажется, один или два из них помогли 70-му мср захватить Новоселку. Однако, когда они попытались штурмовать Зеленое Поле, 53-я моторизованная и канадско-украинская бригада разгромили их, заставив выживших бежать обратно к своим позициям.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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