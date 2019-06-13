Главное условие развития Украины
Вы не задумывались, почему одна из самых богатых республик СССР сегодня одна из самых бедных?
Активно общаясь последний год с основными политическими лидерами страны, для себя открыл, что ни у одного/одной из них нет визии развития Украины и, соответственно, стратегии ее развития.
На вопрос о том, есть ли у вас стратегия, слышу обычно следующее:
— Нам не нужны абстрактные стратегии, нам нужно уже сегодня показывать реальные изменения (при этом вектор изменений не упоминается).
— Стратегии не работают, мир меняется очень быстро (при этом два этих утверждения никак не связаны, да и подтверждения первому утверждению не приводится).
— Или говоря о наличии стратегии начинают перечислять тактические цели — судебная реформа, децентрализация, коммунальные тарифы — без ответа на вопрос, а какая же цель?
Вы не задумывались, почему одна из самых богатых республик СССР сегодня одна из самых бедных? Да, мы выбрали демократический путь развития, но выбрали ли мы путь?
В СССР была плановая экономика, комплексная система размещения производительных сил (еще изучал в первом институте этот предмет), институты, которые занимались долгосрочным прогнозированием и планированием.
Но с развалом СССР они все остались в Москве. Вместе со специалистами, методологией и системой имплементации планов.
Мы же, украинцы, не имея плана развития, делали одну тактическую ошибку за другой:
1. Отказались от ядерного оружия в обмен на мнимую безопасность. На «два шага вперед» уже некому было думать.
2. Мы не смогли эффективно управлять государственным хозяйством. Были разорваны производственные цепочки, а новые строить мы не умели.
3. Массовая приватизация стала одним из худших решений. Неэффективные госкомпании переходили в частные руки. Там достаточно было устранить воровство и оптимизировать бизнес-процессы, они становились уже хорошими «дойными коровами».
4. Политическая система. Двигаясь по демократическому пути, точнее создавая иллюзию этого, мы создали систему, при которой можно купить всю государственную вертикаль. И депутатов (я уже писал, годовой бюджет на скупку контрольного пакета Верховной рады стоит всего 50 млн долларов), и судей, и чиновников — у нас дельцы, уже урвавшие на приватизации и бюджете капиталы, научились сохранять себе доступ к бюджету и преференциям.
5. Мы каждые несколько лет обновляем власть. Приходят новые со старыми лозунгами — ЖКХ, налоги, дороги. Но почему-то страна продолжает отставать не только от бывших республик СССР, а и от всего мира. За 28 лет у нас так и не появилось общего видения современной Украины и стратегии ее развития.
«Страны, у которых нет стратегии развития, являются ресурсом для стран, ее имеющих», и структура украинской экономики и экспорта очень четко подтверждает этот тезис!
Например, в украинском экспорте доля высокотехнологической продукции всего 20%. У нас растет торговля с ЕС, но поставляем мы им опять-таки сырье, а покупаем технологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Что касается наших политиков и их отношения к стратегии, можно вспомнить эффект Даннинга-Крюгера: «люди с низкой квалификацией не могут принять правильное решение и осознать свои ошибки в силу низкой квалификации».
И не лишним им будет посмотреть на опыт других стран, которые изменили технологический уклад и реализуют долгосрочные стратегии:
1. Казахстан. Имеет стратегию развития до 2050 года.
2. США. Как вы помните, это был сырьевой придаток британской короны, который смог стать крупнейшей экономикой в мире. Скажете масоны? И они тоже, но у Америки всю историю развития был четкий план, которому следовала страна. И Обама, став президентом, представил свой план развития до 2030 года.
3. Россия. Сейчас завершается работа по 12-ти летней стратегии до 2020 года и активно обсуждается будущая стратегия до 2030 года. А если погуглите, с удивлением найдете региональные стратегии России до 2030 года, которые уже приняты и выполняются.
4. Британия имеет стратегический документ до 2030 года.
5. Сингапур разрабатывает визию до 2050 года.
6. Будете смеяться, но даже у Папуа — Новой Гвинеи есть визия до 2050 года!
Эту информацию я нашел за 5 минут, не поленитесь, посмотрите, а что там в других странах?
Что же есть у Украины, спросите вы?
Десятки секторальных квазистратегий (по факту это рефераты с названием «Стратегия», которые не объединены общей стратегией развития страны).
А еще у нас есть политики, которые уже 28 лет говорят, что стратегия стране не нужна.
Если увидите этих гениев, напомните им, что «Лучший способ предсказать будущее — изобрести его».
Но глядя на лидеров партий, идущих в парламент 2019 года, и их активных членов, могу только чувствовать разочарование.
Читайте, думайте, делитесь и готовьтесь следующие 5 лет топтаться на месте, если у нас не будет стратегии.
Текст опубликован с разрешения автора
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