Главное условие развития Украины Сегодня, 14:43 Цей матеріал також доступний українською

Вы не задумывались, почему одна из самых богатых республик СССР сегодня одна из самых бедных?

Активно общаясь последний год с основными политическими лидерами страны, для себя открыл, что ни у одного/одной из них нет визии развития Украины и, соответственно, стратегии ее развития.

На вопрос о том, есть ли у вас стратегия, слышу обычно следующее:

— Нам не нужны абстрактные стратегии, нам нужно уже сегодня показывать реальные изменения (при этом вектор изменений не упоминается).

— Стратегии не работают, мир меняется очень быстро (при этом два этих утверждения никак не связаны, да и подтверждения первому утверждению не приводится).

— Или говоря о наличии стратегии начинают перечислять тактические цели — судебная реформа, децентрализация, коммунальные тарифы — без ответа на вопрос, а какая же цель?

Мы выбрали демократический путь развития, но выбрали ли мы путь?

Вы не задумывались, почему одна из самых богатых республик СССР сегодня одна из самых бедных? Да, мы выбрали демократический путь развития, но выбрали ли мы путь?

В СССР была плановая экономика, комплексная система размещения производительных сил (еще изучал в первом институте этот предмет), институты, которые занимались долгосрочным прогнозированием и планированием.

Но с развалом СССР они все остались в Москве. Вместе со специалистами, методологией и системой имплементации планов.

Мы же, украинцы, не имея плана развития, делали одну тактическую ошибку за другой:

1. Отказались от ядерного оружия в обмен на мнимую безопасность. На «два шага вперед» уже некому было думать.

2. Мы не смогли эффективно управлять государственным хозяйством. Были разорваны производственные цепочки, а новые строить мы не умели.

3. Массовая приватизация стала одним из худших решений. Неэффективные госкомпании переходили в частные руки. Там достаточно было устранить воровство и оптимизировать бизнес-процессы, они становились уже хорошими «дойными коровами».

4. Политическая система. Двигаясь по демократическому пути, точнее создавая иллюзию этого, мы создали систему, при которой можно купить всю государственную вертикаль. И депутатов (я уже писал, годовой бюджет на скупку контрольного пакета Верховной рады стоит всего 50 млн долларов), и судей, и чиновников — у нас дельцы, уже урвавшие на приватизации и бюджете капиталы, научились сохранять себе доступ к бюджету и преференциям.

5. Мы каждые несколько лет обновляем власть. Приходят новые со старыми лозунгами — ЖКХ, налоги, дороги. Но почему-то страна продолжает отставать не только от бывших республик СССР, а и от всего мира. За 28 лет у нас так и не появилось общего видения современной Украины и стратегии ее развития.

«Страны, у которых нет стратегии развития, являются ресурсом для стран, ее имеющих», и структура украинской экономики и экспорта очень четко подтверждает этот тезис!

Например, в украинском экспорте доля высокотехнологической продукции всего 20%. У нас растет торговля с ЕС, но поставляем мы им опять-таки сырье, а покупаем технологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Что касается наших политиков и их отношения к стратегии, можно вспомнить эффект Даннинга-Крюгера: «люди с низкой квалификацией не могут принять правильное решение и осознать свои ошибки в силу низкой квалификации».

И не лишним им будет посмотреть на опыт других стран, которые изменили технологический уклад и реализуют долгосрочные стратегии:

1. Казахстан. Имеет стратегию развития до 2050 года.

2. США. Как вы помните, это был сырьевой придаток британской короны, который смог стать крупнейшей экономикой в мире. Скажете масоны? И они тоже, но у Америки всю историю развития был четкий план, которому следовала страна. И Обама, став президентом, представил свой план развития до 2030 года.

3. Россия. Сейчас завершается работа по 12-ти летней стратегии до 2020 года и активно обсуждается будущая стратегия до 2030 года. А если погуглите, с удивлением найдете региональные стратегии России до 2030 года, которые уже приняты и выполняются.

4. Британия имеет стратегический документ до 2030 года.

5. Сингапур разрабатывает визию до 2050 года.

6. Будете смеяться, но даже у Папуа — Новой Гвинеи есть визия до 2050 года!

Эту информацию я нашел за 5 минут, не поленитесь, посмотрите, а что там в других странах?

Что же есть у Украины, спросите вы?

Десятки секторальных квазистратегий (по факту это рефераты с названием «Стратегия», которые не объединены общей стратегией развития страны).

А еще у нас есть политики, которые уже 28 лет говорят, что стратегия стране не нужна.

Если увидите этих гениев, напомните им, что «Лучший способ предсказать будущее — изобрести его».

Но глядя на лидеров партий, идущих в парламент 2019 года, и их активных членов, могу только чувствовать разочарование.

Читайте, думайте, делитесь и готовьтесь следующие 5 лет топтаться на месте, если у нас не будет стратегии.

Текст опубликован с разрешения автора

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