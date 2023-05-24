Исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности ООН возможно 24 мая, 19:03 NV Премиум

Один из видов оружия Путина в тотальной войне против Украины — это статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН

Славное право вето позволяет Кремлю блокировать любую резолюцию, которая не нравится, невыгодна или противоречит его интересам и преступлениям.

Всегда говорят, что этот страшный абсурд начался после Второй мировой войны и решения оставить в новосозданной ООН этот статус за пятью странами-победителями, в частности СССР.

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Однако есть еще одно событие, менее славное. О нем мы говорим реже.

21 декабря 1991 года.

СССР скоро официально распадется.

Одиннадцать из пятнадцати государств, возникших в результате этого распада и теперь являющихся суверенными, собираются в Алматы, Казахстан.

Они стремятся поделить наследство почившего образования и, в частности, узнать, кто из них получит драгоценное место постоянного члена.

Ответ приходит после многочасовых дебатов в форме простого письма, адресованного Генеральному секретарю ООН Борисом Ельциным. По сути, там сказано: «Мы, страны бывшей Советской империи, а ныне Содружество Независимых Государств (СНГ), провели обсуждение, и я имею честь сообщить, что именно Российская Федерация становится преемником СССР, возвращает себе место в Организации Объединенных Наций и отныне будет признавать связанные с этим права».





Пусть ООН переосмыслит силовой переворот

Адресат сообщения мог заметить, что ничто в Хартии не позволяет группе государств иметь место постоянного члена и превращать его в объект каких-то торгов.

Можно было возразить, что само понятие государства-правопреемника (из «Алматинских документов») не упоминается ни в одном тексте и не имеет юридической силы.

Можно было отметить, что с юридической точки зрения ни одно из одиннадцати государств, только что втихаря принявших это одностороннее решение, на тот момент все еще формально не является членом ООН и что СССР, повторяю, будет официально распущен лишь через несколько дней.

Мы должны были, учитывая изменение ситуации и, прежде всего, огромные ставки (в тот день, задолго до Будапештского меморандума, было также решено передать под российское командование ядерное оружие, распыленное по бывшим территориям СССР), требовать хотя бы обсуждения в Генеральной Ассамблее.

Но нет. Ничего этого сделано не было. Сообщение Ельцина и присвоение наследия, которое оно предусматривало, были одобрены без обсуждений.

Многие страны-члены вообще узнали об этом трюке из статей в прессе.

Но результатом этой странной преемственности является то, что как бы мы ни искали, ни рылись в архивах, этот статус постоянного члена, предоставленный России, и право вето, которое прилагается к нему, не зафиксированы ни в одном тексте, который бы это подтвердил; они не имеют никакой правовой базы или законности; и Российская Федерация тридцать лет терроризирует мир правом, которое незаконно присвоила.

Отсюда идея, которую я коротко высказал в тот вечер с трибуны вместе с послами Франции и Украины и которую рассказываю здесь.

Пусть ООН сегодня снова откроет документы. Пусть переосмыслит силовой переворот, на котором построен нынешний строй и беспорядок. И учитывая последовательность, с которой Российская Федерация, от Бучи до Мариуполя и депортации детей с Донбасса, попирала основополагающие идеалы ООН, гарантом которых постоянный член Совета Безопасности должен быть больше, чем кто-либо другой, пусть они без сожаления отменят право, которое Ельцин и Путин, повторяю, монополизировали, не имея законных оснований.

Что же тогда произойдет с пактом 1945 года и наследием «Великой Отечественной войны»?

Что ж, опять напомню, что все одиннадцать государств в Алматы имели одинаковое право претендовать на наследие покойного СССР.

Напомню, что Первый Украинский фронт, где, как свидетельствует его название, были массово представлены украинские солдаты, внес огромный вклад в победу, и что именно он, например, освободил лагерь смерти «Аушвиц».

Замечу, что если и есть страна, где на территории бывшего СССР возрождаются антинацистские ценности, то на данный момент это Украина Владимира Зеленского.

И сделаем вывод, что именно к Украине в новом послевоенном мире, основы которого закладываются именно в этот момент, на наших глазах, могут и должны вернуться права падшей России.

Забрать место постоянного члена в РФ: этого требует закон.

Передать это право Украине: память позволяет это; этика этого желает; и обсуждение между суверенными и объединенными нациями может решить это.

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