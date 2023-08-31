Решающий фактор в войне 31 августа, 10:08 NV Премиум

Что понадобится украинцам в ближайшие месяцы

За последние полтора года способность Украины преодолевать разрушения и справляться со сбоями, вызванными российским вторжением, была настолько поразительной, что некоторые сторонние наблюдатели даже усомнились в реальности этой войны. Время от времени в социальных сетях появляются видеозаписи украинцев, занимающихся повседневными делами, сопровождаемые предположениями о том, что ситуация в Украине не может быть настолько серьезной, как утверждается, если по-прежнему можно посещать рестораны, устраивать вечеринки у бассейна или гулять в парке.

Эти циничные утверждения совершенно не соответствуют действительности. Признаки нормальной жизни в современной Украине — это не доказательство того, что реалии войны преувеличиваются или фальсифицируются; это свидетельство мужества и стойкости, которые помогают украинцам справиться с ужасом крупнейшего европейского конфликта со времен Второй мировой войны.

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С самого начала российского наступления в феврале 2022 года стойкость украинцев стала одной из определяющих черт войны. Когда Владимир Путин принял решение о начале вторжения, он, по-видимому, искренне верил, что любое вооруженное сопротивление быстро сойдет на нет, и полностью рассчитывал на то, что украинское государство рухнет в течение нескольких дней. Вместо этого украинские военные умело и храбро сопротивлялись, нанося российским захватчикам сокрушительные потери и вызывая восхищение всего мира.

Помимо стойкости, которую проявляли воины на поле боя, государственные структуры Украины тоже оказались на удивление устойчивыми. Президент страны Владимир Зеленский задал тон в первые часы войны, заявив о своем намерении оставаться в украинской столице. Вскоре его примеру последовали и выборные должностные лица по всей стране: парламент регулярно собирался в Киеве, а местные власти активно участвовали в обеспечении безопасности и гуманитарном реагировании на российское вторжение.

Стойкость украинцев стала одной из определяющих черт войны

Не менее впечатляющими были и результаты работы государственного сектора Украины в военное время. Несмотря на постоянную угрозу российских бомбардировок, украинские поезда ходили по расписанию, играя ключевую роль в эвакуации гражданского населения и являясь спасательным кругом для блокированной украинской экономики. Почтовая служба Украины зачастую одной из первых возобновляла работу в освобожденных регионах и даже нашла время для выпуска серии почтовых марок, прославляющих усилия Украины в этой войне. В то же время умелое управление Национальным банком страны позволило предотвратить валютный коллапс и сохранить значительную степень экономической стабильности. Энергосистема Украины смогла выдержать полугодовую кампанию российских авиаударов и даже возобновила экспорт электроэнергии весной 2023 года.

Аналогичная стойкость проявляется и в частном секторе. Каждая компания, работающая сегодня в Украине, имеет свою уникальную историю о силе и упорстве в военное время, но всех их объединяет общий знаменатель — стойкость украинцев. Бесчисленные украинские заводы, агропромышленные предприятия, офисные центры, торговые центры, рестораны и гостиницы нашли творческий подход к сохранению своей деятельности, преодолевая трудности военного времени, включая регулярные российские авианалеты и отключения электроэнергии, блокаду черноморских портов Украины и разрушение налаженных цепочек поставок. В большинстве других европейских стран любого из этих факторов было бы достаточно, чтобы остановить повседневную жизнь, а украинцы просто отмахнулись от всего этого и продолжали жить дальше.

Благодаря чудесам, творимым украинскими операторами мобильной связи и интернет-провайдерами, украинцы оставались на связи на протяжении всей войны. Невероятно, но после начала вторжения России в страну здесь активно развивалась ИТ-индустрия, а экосистема технологических стартапов, поставляющих беспилотники и другое инновационное оборудование для украинских военных, быстро расширялась. Украинская банковская система также оказалась надежной, а высокий уровень цифровизации, достигнутый до войны, помог свести к минимуму экономические потрясения в условиях разрушительного наступления России.

Все это, конечно, не смогло предотвратить серьезного экономического ущерба. По данным Государственной службы статистики, в 2022 году ВВП Украины сократился на 29,1%. Тем не менее, в условиях, когда Россия активно стремится к полному уничтожению украинской государственности, скромные прогнозы роста в этом году не могут не удивлять. Прошедшие полтора года стали настоящим стресс-тестом, который украинская экономика прошла с блеском.

Исключительная адаптивность Украины во многом объясняется наличием у нее богатого опыта преодоления кризисных ситуаций. Ведь для подавляющего большинства украинцев все 1990-е годы были одним сплошным кризисом. Затем страна пережила длительные периоды политической турбулентности, вызванные «оранжевой революцией» 2004 года и Евромайданом 2014 года, вторжением России в Крым и восьмилетней войной на востоке Украины. Для украинцев, выросших и ставших совершеннолетними после распада СССР, нестабильность никогда не была чем-то далеким. Никто не стремился к такому наследию, но оно воспитало в украинцах твердость и стойкость, которые оказываются крайне важными, когда страна борется за выживание в условиях продолжающегося вторжения России.

Эти качества будут очень нужны в ближайшие месяцы. Высокие затраты и медленный прогресс нынешнего контрнаступления Украины уже являются испытанием для ее решимости, а постоянный поток российских бомбардировок и другие злодеяния страны-агрессора тяжело сказывается на глубоко травмированном украинском населении. Сейчас имеющиеся данные свидетельствуют о твердом намерении продолжать борьбу, а последние опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство населения выступает против любого компромисса с Кремлем. Такой решительный настрой отражает экзистенциальный характер конфликта: украинцы хорошо осведомлены о геноцидных планах России и понимают, что если они прекратят борьбу, то их страна перестанет существовать.

Все это вызывает глубокое недовольство и нарастающую тревогу в Кремле. В условиях, когда любые перспективы на решительную военную победу России уже давно потеряны, Путин возлагает надежды на то, что ему удастся переиграть Запад и изолировать Украину, прежде чем окончательно сломить ее волю к борьбе. Российский диктатор активно готовится к длительной войне и, похоже, убежден, что демократический мир в конце концов устанет поддерживать Украину. К несчастью для Путина, трудно представить, что кто-либо из западных лидеров откажется от поддержки украинского народа, если только его решимость сопротивляться России не начнет заметно ослабевать.

Так было с первых дней российского вторжения, когда смелость украинского сопротивления произвела глубокое впечатление на внешнюю аудиторию и сыграла важную роль в завоевании общественного мнения во всем западном мире. Эта всенародная поддержка Украины помогла убедить западных лидеров в необходимости предоставлять постоянно растущие объемы военной помощи, которые переломили ход всей войны. Если бы миллионы простых украинцев не проявили такого вдохновляющего мужества, вполне возможно, что Запад предпочел бы остаться в стороне, как это было во время вторжения России в Грузию в 2008 году и оккупации Крыма в 2014-м. Этого не произошло весной 2022 года, и вряд ли произойдет до тех пор, пока сохраняется удивительная стойкость Украины.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена

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