Какая же у нас национальная идея? 27 июня, 19:21

Война дала Украине великую, глобальную идею — добавить оптимизм и смысл ради существования остального цивилизованного, свободного мира

Меня часто спрашивают, какое наше национальное предназначение/идея? «Чтобы в Украине украинцы жили лучше, чем где бы то ни было в мире» — считалось слишком меркантильным. «Чтобы доказать, что восточное славянство, демократия и процветание совместимы», — наоборот, эдаким слишком философским.

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Война дала Украине другую, великую, глобальную идею — добавить оптимизм и смысл ради существования остального цивилизованного, свободного мира. На это меня сподвигла недавняя статья «Опасности пессимизма» профессора Дэниела Дрезнера в Foreign Affairs.

Стратегические нарративы о будущем различаются, но они, как правило, имеют одну из двух общих форм. Субъекты с положительными ожиданиями считают, что будущее — благоприятное, и события вознаградят их стратегическое терпение. Субъекты с негативными ожиданиями, напротив, видят будущее неблагоприятным и испытывают потребность принять срочные меры, дабы предотвратить свой упадок", — пишет он.

«Пессимизм является главной причиной войны в Украине. Несмотря на все свои разговоры о восстановлении российского величия, у президента россии путина присутствует пессимистическое мировоззрение, и это объясняет его решение о вторжении. Вмешательство россии в 2014 году в Крыму и на востоке Украины возымело негативные результаты. Вместо того чтобы вернуться в российское лоно, Украина ответила укреплением своего военного потенциала и приближением к НАТО и Европейскому Союзу. Поскольку дрейф Украины на Запад ускорялся, путин почувствовал, что должен действовать быстро и с военной силой до того, как Киев полностью выйдет из сферы влияния россии. Путин „почувствовал, что у него закрывается окно возможностей“. Неожиданный для многих ход войны, вероятно, еще больше подпитал пессимизм Путина».

Несмотря на все потери, боль и раны, мы — нация оптимистов.

Украина же, по нашему мнению, наоборот, оптимистичная нация, которая, не так давно освободившись из российско-коммунистической тюрьмы, как жаждущий подросток смотрит в развитый, цивилизованный мир с твердым убеждением, что его/ее лучшие времена — впереди. Впереди у нас будет лучшая жизнь, лучшее образование, лучшее здравоохранение, лучший инвестиционный климат, лучшее социальное обеспечение, лучшие дороги, лучшее управление. Нация с таким настроением не может проиграть озлобленным, пессимистическим, закомплексованным реваншистам, которые свое величие видят в прошлом, а не будущем.

Более того, такая оптимистичная нация, как Украина, и героизм ее защитников вдохновляют и возвращают смысл для оптимистического существования всем окружающим.

Поляки, в свое время расстроенные историческими обидами, стали для нас как оптимистичные, гостеприимные, надежные партнеры.

Балтийцы и словаки перестали комплексовать по размеру своих стран, поняв, что роль на карте определяется не площадью территории, а силой убеждений. Маленькая, но оптимистичная Литва бесстрашно смотрит в глаза даже не одному, а двум мировым монстрам.

Европейский Союз понял, что в одной-единственной жизни есть нечто более важное, чем гедонистическое хюге в пледе с какао, 35-часовой рабочей неделей и 5 неделями отпуска. И вот посвежевший ЕС уже гораздо оптимистичнее прислушивается к тем, кто «стучит».

НАТО, еще недавно в пессимистическом экзистенциальном кризисе, и в лицо, и в спину слыша обвинения в своей «устаревшести», быстро нашло оптимистичный смысл для своего существования.

Американцы, до ненависти разделенные своими внутренними конфликтами, поняли, что их лидерство, их оптимистичная инновационность (и HIMARS, и StarLink) и их мощь все еще очень нужны в этом безумном мире.

Вот так маленький, недовооруженный, но оптимистично-упорный Давид, не сомневающийся в своей победе над злым гигантским Голиафом, вдохновляет весь мир. Вот его национальная идея!

А доказать, что восточное славянство и демократия и процветание совместимы — а как же иначе? Итак, в Украине украинцы таки будут жить лучше, чем где угодно в мире. Потому что, несмотря на все потери, боль и раны, мы — нация оптимистов.

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