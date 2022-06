Как украинцы победили в 1991 году? 15 июня, 15:40 Цей матеріал також доступний українською

Украинцы заставили большевиков изменить формат бывшей империи, превратив Россию в федерацию — союз условно независимых национальных республик

Прошлый ХХ век полон наших ошибок, следствием которых стали страдания и смерть миллионов украинцев. Но, наконец, мы одержали свою главную победу — независимое украинское государство, возникшее в 1991 году.

Видео дня

Цель украинского национального движения, сформулированная Николаем Михновским еще в 1900 году, была достигнута. Лозунг украинских националистов: «Обретешь украинское государство, или погибнешь в борьбе за него» — реализовано. И первая его часть произошла благодаря жертве тысяч тех, кто десятилетиями шел до конца.

Но как украинцам удалось победить в 1991 году? Это сложный вопрос, а простой ответ, который предлагает путинская пропаганда — якобы американцы развалили СССР — неправильный.

Ведь пока американцы до последнего пытались уберечь глобальную стабильность и сохранить целостность СССР, мы, украинцы, поставили последнюю точку в существовании коммунистической империи.

Причем мы заложили основы этого краха еще в начале создания Союза.

Украинцы заставили большевиков изменить формат бывшей империи, превратив Россию в федерацию — союз условно независимых национальных республик.

Это был компромисс, на который большевики вынуждены были пойти с украинским национальным движением, даже несмотря на то, что нанесли ему военное поражение. Тогда, в 1920-х, этот компромисс казался невысокой ценой за возможность удержать свою власть в завоеванной Украине. Действительно, признаки государства, которые имела советская Украина, были символическими. Да, были границы, символика, республиканские органы власти, а также роль в интернациональных организациях типа ООН. Но у Украины не было главного — суверенитета.

Через 70 лет наличие этих формальных рамок, завоеванных Армией Украинской народной республики, сыграло большое значение для обретения независимости. Украине не пришлось создавать новые рамки, а только изменять и наполнять реальные смыслы. Но, чтобы воспользоваться этим наследием, в предыдущие десятилетия следовало защитить само свое существование.

Мы заложили основы этого краха еще в начале создания Союза

И для этого украинцы брались за оружие.

Вооруженное повстанческое движение — в Центральной и Южной Украине в 1920—1930-е, в Западной в 1940—1950-е — большевикам удалось подавить, но уничтожить всех украинцев — нет.

В 1960—1980-е годы уже ненасильственными методами мы смогли уберечь от уничтожения свой язык и культуру, свое национальное «я».

Тоже ценой больших жертв, в том числе таких, как гибель гениального Василия Стуса.

Различие между двумя этапами украинского освободительного движения не только в том, что сначала его участники применяли оружие, а на втором слове.

Разной была и вовлеченность. Вооруженный этап был массовым, тысячи людей из разных слоев.

Ненасильственный — бесчисленный (несколько сотен на всю страну), элитарный, его участники — преимущественно интеллектуалы и деятели культуры.

В конце 80-х грянул третий этап — массовое национальное движение. Он добился победы, соединив сильнейшие черты обоих этапов — был ненасильственным, но стал массовым. Именно ненасильственные методы борьбы оказались наиболее успешными против ослабленной коммунистической империи.

Времена, когда коммунисты истребляли миллионы несогласных, не считаясь ни с чем, прошли. Командная экономика довела СССР до предела краха. Острая потребность в ресурсной помощи от Запада заставила режим объявить о демократизации.

Попытки силой остановить оппозиционное движение дискредитировали Кремль и стоили ему очень дорого.

С другой стороны, ненасильственная борьба давала возможность приобщиться к ней миллионам людей, не требуя от них специальной профессиональной подготовки или даже особой психологической готовности, как в этом нуждалось вооруженное сопротивление.

Именно ненасильственный характер бархатных революций в Восточной Европе 1989−1990 годов обеспечил им массовое участие людей и массовую поддержку в остальном свободном мире.

Украинское национальное движение тоже развилось в масштабный ненасильственный протест, Украина вписалась в широкий европейский контекст борьбы за свободу. Мы встали наравне с поляками, чехами, словаками, венграми, румынами, народами Балтики. Заложили важную основу нашей победы в 1991-м.

Другим фактором стало то, что украинское национальное движение соединило требования независимости (национализм) со стремлением к построению демократического государства.

Сочетание национализма с демократией оказалось наиболее эффективным и победоносным. Попытки аналогичных сочетаний с социализмом (эра Украинской революции 1917−1921 годов), коммунизмом (вспомните Хвильового и национал-коммунизм в РСФСР 1920−1930-х), или авторитарными идеями (в 1930-е в Западной Украине) оказались неудачными. Они не обеспечили воплощение главной цели национализма — независимости. Украинское национальное движение, став национально-демократическим, достигло этой цели в 1991-м.

Преимуществом явилась и многопрофильность. Вокруг высокой цели — независимости — объединились люди, которые ставили перед собой очень разные цели низшего порядка. Это были:

— активисты экологических организаций, которые стали особенно заметны после Чернобыльской аварии,

— борцы за восстановление украинской церкви — греко-католической и независимой православной,

— защитники украинского языка и культуры,

— молодые неформалы, фанаты рок-музыки и неофициальных художественных течений,

— люди, которые стремились к экономической свободе,

— а также шахтеры, требовавшие нормальных условий труда и достойной оплаты.

Многопрофильность обусловила черту, делавшую национальное движение менее уязвимым для репрессий — многолидерность. Не было одного человека, устранив которого, кагебисты могли остановить дальнейшее развитие движения. Чорновил, Лукьяненко, братья Горыни, Ирина Калинец, Иван Гель и сотни других незаурядных личностей направляли разностороннее движение в едином направлении — к независимости.

Еще один фактор, легший в фундамент победы, зависел не только от нас, но мы им воспользовались. Речь идет об общей слабости советской империи того времени. И воспользовались с момента грызни за власть в Москве и провозгласили независимость.

Однако представители национально-демократической оппозиции не остановились на том, что заставили коммунистов поставить на повестку дня и поддержать Акт провозглашения независимости 24 августа. Они развернули информационную работу по всей Украине. Это обеспечило полную поддержку независимости на референдуме по всем областям Украины.

Именно результаты этого референдума стали толчком к международному признанию независимой Украины. В настоящее время эти результаты являются основанием для апелляции к международному праву в требованиях к России покинуть территорию, захваченную после 2014 года.

Итак, победа 1991-го — это умение украинцев с очень разными целями объединиться ради общей высокой цели — независимости и способности вписать эту цель в широкий международный контекст.

Сейчас мы тоже удивляем мир способностью объединяться.

Неформальные горизонтальные связи — основа масштабного волонтерского движения, которое стало не менее важным ресурсом нашей устойчивости, чем армия и помощь западных стран. А сама эта помощь свидетельствует о том, что Запад понимает значение нынешней войны не только для Украины, но и всего свободного мира.

Мы снова смогли вписать свою борьбу во всеобщий «ветер перемен». Поэтому недаром легендарные The Scorpions перепели свой хит Wind of Change, в котором теперь слышим: «Now listen to my heart, it says Ukrainia…» (а теперь послушай мое сердце, оно говорит Украина).

Если мы так же, как наши предшественники, не будем останавливаться на достигнутом, то обязательно победим.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.